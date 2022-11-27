УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7951 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 699 26

Удари росіян по об’єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті, - ОП

обстріл,ракети

Удари російських військ по об’єктах української енергетики не впливають на ситуацію на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російські атаки по об'єктах енергетики - це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 століття - терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди", - написав Подоляк.

Нагадаємо, російські війська наступного тижня можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики. Тому українців просять подбати про запаси їжі, води, зарядити павербанки і знайти найближчий "Пункт незламності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ, спрямовані проти критично важливої інфраструктури в Україні, є "ганебною ескалацією", - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Автор: 

росія (68027) інфраструктура (504) Офіс Президента (2060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Насправді трохи впливає - ще більше надихає знищувати окупантів, які вміють "воювати" тільки з мирним населенням
показати весь коментар
27.11.2022 20:49 Відповісти
+9
.
показати весь коментар
27.11.2022 21:03 Відповісти
+6
Не кормите русскую свинью. Пусть жрет из срального чемоданчика своего фюрера.
показати весь коментар
27.11.2022 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насправді трохи впливає - ще більше надихає знищувати окупантів, які вміють "воювати" тільки з мирним населенням
показати весь коментар
27.11.2022 20:49 Відповісти
.
показати весь коментар
27.11.2022 21:03 Відповісти
Кацапська потолоч висирається, в спам.
показати весь коментар
27.11.2022 21:13 Відповісти
Ти перший. Я з Маріуполя і я бажаю щоб всі кацапи московіти здохли раз і назавжди. Щоб більше нікому було вбивати і калічити український народ. Слава Україні, країні героїв!
показати весь коментар
27.11.2022 21:39 Відповісти
Лососні тунца, і узбагойса! 😁
показати весь коментар
27.11.2022 21:53 Відповісти
Не кормите русскую свинью. Пусть жрет из срального чемоданчика своего фюрера.
показати весь коментар
27.11.2022 21:19 Відповісти
Воно смердить сожратим в усіх темах. Хай валить у свій чемодан, гниль.
показати весь коментар
27.11.2022 21:22 Відповісти
Просто ждем, когда админ проснется. Эта бешеная свинособака тут давно известное явление.
показати весь коментар
27.11.2022 21:23 Відповісти
Та здається, цю гниль можна заспамити до бана, якщо багато людей кине в спам? Чи автоматично не баниться, тільки через адміна?
показати весь коментар
27.11.2022 21:26 Відповісти
Не знаю...я уже об этом животном сообщил на РФ.
показати весь коментар
27.11.2022 21:36 Відповісти
вашим кацапским свиньям ваши трупы показать...?
могу тебе свиноцабаке скинуть ваших дохляков...!
но ты здесь на несколько минут - как и ваши чмобики на передовой...!
показати весь коментар
27.11.2022 21:24 Відповісти
ну ваших кацапских боевых ********** будет 100000 до нового года...!
так что свинорыл ты не переживай...!
показати весь коментар
27.11.2022 21:31 Відповісти
Ти чєво раскукарєкался, мальчік?
показати весь коментар
27.11.2022 21:54 Відповісти
Ці удари й не розраховані для змін на фронті. Подоляк - Капітан Очєвідность.
показати весь коментар
27.11.2022 21:05 Відповісти
Тут они воюют с женщинами и детьми..
показати весь коментар
27.11.2022 21:08 Відповісти
.
показати весь коментар
27.11.2022 21:21 Відповісти
А чому Єрмакофіс не реагує на провал явочних хаз Баканова в притонахМПЦ
показати весь коментар
27.11.2022 21:26 Відповісти
Завод Меридіан: віддати не можна залишити
https://www.youtube.com/watch?v=n-5DaiHUuWo
показати весь коментар
27.11.2022 21:27 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 22:01 Відповісти
Костянтин Риженко по Херсону.

показати весь коментар
27.11.2022 22:03 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 22:24 Відповісти


показати весь коментар
27.11.2022 22:34 Відповісти
 
 