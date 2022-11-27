Удари росіян по об’єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті, - ОП
Удари російських військ по об’єктах української енергетики не впливають на ситуацію на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Російські атаки по об'єктах енергетики - це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 століття - терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди", - написав Подоляк.
Нагадаємо, російські війська наступного тижня можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики. Тому українців просять подбати про запаси їжі, води, зарядити павербанки і знайти найближчий "Пункт незламності".
Топ коментарі
+10 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар27.11.2022 20:49 Відповісти Посилання
+9 ПравдаЛюбка
показати весь коментар27.11.2022 21:03 Відповісти Посилання
+6 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар27.11.2022 21:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
могу тебе свиноцабаке скинуть ваших дохляков...!
но ты здесь на несколько минут - как и ваши чмобики на передовой...!
так что свинорыл ты не переживай...!
https://www.youtube.com/watch?v=n-5DaiHUuWo