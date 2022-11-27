Удари росіян по об’єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті, - ОП

Удари російських військ по об’єктах української енергетики не впливають на ситуацію на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російські атаки по об'єктах енергетики - це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 століття - терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди", - написав Подоляк.

Нагадаємо, російські війська наступного тижня можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики. Тому українців просять подбати про запаси їжі, води, зарядити павербанки і знайти найближчий "Пункт незламності".

