Шольц відповів на пропозицію Путіна пустити газ цілою ниткою "Північного потоку-2": "Мені важко уявити це"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти запуску вцілілої нитки газопроводу "Північний потік-2".

Таку думку Шольц висловив в інтерв’ю Focus, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Журналіст запитав Шольца, чи запустять в експлуатацію цю гілку газопроводу, на що канцер відповів: "Мені важко уявити це".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Британії очікують на "помсту" росіян після фейкових звинувачень у підриві "Північних потоків": "РФ почала операцію під "чужим прапором"

Після диверсії на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" президент РФ Володимир Путін запропонував постачати російський газ до Європи "Північним потоком-2".

путін володимир (24856) Північний потік (2482) Шольц Олаф (1142)
+39
показати весь коментар
27.11.2022 21:15 Відповісти
+34
А фрау Меркель би точно пустила.
показати весь коментар
27.11.2022 21:03 Відповісти
+22
Вже і Шольц завуальовано, але посилає ху#ла, в цікаві часи живемо
показати весь коментар
27.11.2022 21:03 Відповісти
пустити газ цілою ниткою "Північного потоку-2" = эта можна! Оплата после вывода войск с Украины
показати весь коментар
27.11.2022 21:02 Відповісти
ооо лишнехромосомный, ану гавкни ещё чё нить
показати весь коментар
27.11.2022 21:53 Відповісти
Под шконку, петушара. Русня любит когда их опускают.
показати весь коментар
27.11.2022 22:04 Відповісти
кацапи або москалі
показати весь коментар
27.11.2022 22:07 Відповісти
Эта фрау всегда давала КГБ
В любом положении и позе.
показати весь коментар
27.11.2022 22:39 Відповісти
Геноссе Меркель...
показати весь коментар
27.11.2022 23:12 Відповісти
Це було першим, про що я подумав. Дякую, що випередили.
показати весь коментар
28.11.2022 05:15 Відповісти
Чому би й ні?в неї труба гарна є
показати весь коментар
28.11.2022 20:30 Відповісти
с чего это кремлевское ***** завыло по слухам мокши трубы газовые растащили...
показати весь коментар
27.11.2022 21:07 Відповісти
Надо и этот подорвать..
показати весь коментар
27.11.2022 21:10 Відповісти
Тупорылое ***** думает, шо оно самое умное, прецендент обхода санкций и сертификации хочет обойти, с турбиной почти прокатило.
показати весь коментар
27.11.2022 21:12 Відповісти
со стороны бункерного тут больше попытка хитрожопого финта ушами.
вынудив слабую на передок европу пустить газ по Севпотоку-2, заставить этих скрытых коллаборантов подтереться их же директивами и сертификациями.
все для того чтоб кремляди потом орали на всех углах - видите!??! - выяденного яйца не стоят эти евродирективы, сертификаты, санкции!!!! - нажали!!! - нагнули!!!
показати весь коментар
27.11.2022 21:26 Відповісти
пусть в очко себе засунут свой вонючий газ с нефтью!европа уже нашла других поставщиков!
показати весь коментар
27.11.2022 21:14 Відповісти
к сожалению индия, китай и турция не нашли....
показати весь коментар
27.11.2022 22:11 Відповісти
а я так думаю что они не сильно и пытались искать
показати весь коментар
28.11.2022 16:54 Відповісти
Это было бы здорово! 🙂
показати весь коментар
28.11.2022 20:02 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 21:15 Відповісти
Красіва асвабаділі.
показати весь коментар
27.11.2022 23:24 Відповісти
Я написав у жж питання про Харьків до русні.
Про нищеня ними Енергетики Харькова.
Запитав, про "освоюождение"
Відповіді

-----
А как их ещё освободить от режима фюрера Зелика? Только Дрезден, только хардкор!
----
...Харьковчане непуганые няшечки. пару дней без света посидели и уже себя зоями космодемьянскими и александрами матросовыми возомнили. Бгг.
-----
пророссийский город в условиях украины это означало лишь то что руководство города брало деньги напрямую у российских компаний и организаций, а не через прокладки.
----+
Це відповіді дослівні...
Як видно, що усі розмови про "освобождение", "антифашизм", НАТО - то усе звичайний треп...
Напишу по російські...

Мы имеем дело со страной, которая стала бандой маньяков, убийц и психопатов
показати весь коментар
28.11.2022 02:56 Відповісти
Если это правда то экономике поРаши подходит ******!вот так скоро на поРаше небудет чем оЧько вытирать кроме как обесценившимся деревяннымРубликом!
показати весь коментар
27.11.2022 21:16 Відповісти
Економіці параші ще дуже довго до кірдика, Україна скоріше в темряві буде. І доки рука руку миє в світовій економіці, війна триває в Україні, це стосується і зеленських підарасів.
показати весь коментар
27.11.2022 23:23 Відповісти
Заклинания камлаете?
По бубну стучали?
А еще поскачите...
Может поможет...
показати весь коментар
28.11.2022 02:59 Відповісти
"Мені важко уявити це" - означає що зробити все ж таки можна .
показати весь коментар
27.11.2022 21:16 Відповісти
Чесно кажучи це не новина, а насрано.
показати весь коментар
27.11.2022 21:16 Відповісти
А шо таке? Чого не погодився? Це ж так вигідно...
показати весь коментар
27.11.2022 21:27 Відповісти
От дохлого осла ****** йухлу...
показати весь коментар
27.11.2022 21:28 Відповісти
эта сосиска-коллаборант так любит уклончиво отвечать.
"мне тяжело представить это".
не категоричное "это невозможно".
значит, где то там, в глубине своей коллаборанстской меркантильной душонке, допускает что возможно все.
деньги не пахнут, крохобор ганзейский.
показати весь коментар
27.11.2022 21:30 Відповісти
Да, тоже заметила. Что поделать, такие политики как Джонсонюк, нынче редки. Всё же гораздо лучше чем полностью продавшаяся меркельша.
показати весь коментар
28.11.2022 06:42 Відповісти
Щоб потім знову можна було шантажувати Європу газом. Ось для чого пуйлу труба. Тільки не стало північного потоку і зразу цирк із газом закінчився.
показати весь коментар
27.11.2022 21:32 Відповісти
Видно, що х.йло собі в труселя вже газ пустив
показати весь коментар
27.11.2022 21:38 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 21:43 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 22:36 Відповісти
Курва Меркель тільки за!
показати весь коментар
27.11.2022 23:19 Відповісти
Як кажуть фінни, "Саалуппаа!"
показати весь коментар
27.11.2022 23:32 Відповісти
Вот спрашивается , мол и зачем кацапам было заводить шуры-муры с тем Уренгоем и газтрубами, если они так позорно кончили. Блин, дидываивального ванью уже недобитые фрицы за нос водят.
показати весь коментар
28.11.2022 01:11 Відповісти
Ну так они не рассчитывали, что западная Европа, которую они всю купили и заполонили агентами, окажет сопротивление. И в Германии, было куча народу в начале войны, кто хотел, чтобы Россия поскорее что-нибудь там захватила, закончила СВО, и тогда можно вернуться к business as usual. Помню, как они заявляли, что Германия не может поставлять оружие Украине, потому что они типа пацифисты. Слава богу, сейчас Германия занимает более достойную позицию, путин-ферштейны пока спрятались.
Но русня до сих пор надеется, что Европа со временем решит, что нужно с Россией налаживать сотрудничество и СВ2 в конце концов заработает.
показати весь коментар
28.11.2022 06:53 Відповісти
Баба Меркель якось би знайшла вихід
показати весь коментар
28.11.2022 01:11 Відповісти
Як у неї три входа,то один може і на вихід перепрофілювати
показати весь коментар
28.11.2022 20:33 Відповісти
Как хорошо, что Меркельша, наконец, свалила. Сейчас бы до сих пор небось топила бы за российский газ и выражала бы свои озабоченности. И многие бы её защищали - "она по другому не может, в Германии так всё устроено". Слава богу, Шольц по-другому заговорил и по-другому действует.
показати весь коментар
28.11.2022 06:36 Відповісти
Ясно, что взрыв сп-1 организовала козломордия, с целью легализовать сп-2, но рукожопые, как всегда, переложили "пороха" и ух@йкали ещё и одну ветку сп-2.
показати весь коментар
28.11.2022 10:35 Відповісти
 
 