Шольц відповів на пропозицію Путіна пустити газ цілою ниткою "Північного потоку-2": "Мені важко уявити це"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти запуску вцілілої нитки газопроводу "Північний потік-2".
Таку думку Шольц висловив в інтерв’ю Focus, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
Журналіст запитав Шольца, чи запустять в експлуатацію цю гілку газопроводу, на що канцер відповів: "Мені важко уявити це".
Після диверсії на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" президент РФ Володимир Путін запропонував постачати російський газ до Європи "Північним потоком-2".
В любом положении и позе.
вынудив слабую на передок европу пустить газ по Севпотоку-2, заставить этих скрытых коллаборантов подтереться их же директивами и сертификациями.
все для того чтоб кремляди потом орали на всех углах - видите!??! - выяденного яйца не стоят эти евродирективы, сертификаты, санкции!!!! - нажали!!! - нагнули!!!
Про нищеня ними Енергетики Харькова.
Запитав, про "освоюождение"
Відповіді
-----
А как их ещё освободить от режима фюрера Зелика? Только Дрезден, только хардкор!
----
...Харьковчане непуганые няшечки. пару дней без света посидели и уже себя зоями космодемьянскими и александрами матросовыми возомнили. Бгг.
-----
пророссийский город в условиях украины это означало лишь то что руководство города брало деньги напрямую у российских компаний и организаций, а не через прокладки.
----+
Це відповіді дослівні...
Як видно, що усі розмови про "освобождение", "антифашизм", НАТО - то усе звичайний треп...
Напишу по російські...
Мы имеем дело со страной, которая стала бандой маньяков, убийц и психопатов
По бубну стучали?
А еще поскачите...
Может поможет...
"мне тяжело представить это".
не категоричное "это невозможно".
значит, где то там, в глубине своей коллаборанстской меркантильной душонке, допускает что возможно все.
деньги не пахнут, крохобор ганзейский.
Но русня до сих пор надеется, что Европа со временем решит, что нужно с Россией налаживать сотрудничество и СВ2 в конце концов заработает.