Санкції проти РФ діють повільно: Україна та США працюють над підвищенням ефективності тиску на Росію

санкції

Україна домовилась зі США синхронізувати зусилля України в питаннях посилення санкційного тиску на Росію. Про це йшла мова на зустрічі міністерки економіки України Юлії Свириденко та координатора санкцій Державного департаменту США Джеймса О’Браєна

"У той же час падіння російської економіки до кінця року становитиме, за прогнозами, 4,5-4,6%. А падіння української - вже 30%. Тому очевидно, що санкції працюють не так швидко і не так ефективно, як це має бути. Тож їх необхідно посилювати. Саме тому для нас є важливим скоординованість, системність, обмін напрацюваннями та ідеями у цьому питанні з партнерами, американською стороною. Зокрема, щодо віддзеркалення і синхронізації санкцій", - зазначила Свириденко, пише zn.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що санкції діють заповільно - зазначив у відповідь Джеймс О'Браєн. - Проте вони дозволяють зупинити РФ швидше, ніж вона би зупинилася сама. Крім того, санкції здатні зробити так, аби РФ у майбутньому не повторила агресію знову. Тож сподіваємося, що обмін інформацією дозволить пришвидшити роботу у цьому напрямку. Ми маємо показати, наскільки жорстокими є дії Росії на території України, і що вони заслуговують більш жорстких санкцій".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року рівень безробіття сягне 30%, - Свириденко

В Мінекономіки нагадали, що Україна запровадила санкції щодо понад 5 тисяч осіб (ще не менше - в роботі), причетних до російської агресії.

На зустрічі обговорили наступні питання санкційної політики:

Запровадження з 5 грудня політики обмеження цін (Price Cap Policy) на російську нафту та "цінову стелю", яку планують встановити країни, що приєдналися до ініціативи. Тут Україна виступає за повне ембарго на російську нафту й газ. Але компроміс ($30-40 за барель) на даному етапі можливий.

Синхронізацію санкцій із західними партнерами. До великого санкційного пакета, введеного в дію Зеленським 19 жовтня, увійшли санкції, раніше запроваджені, зокрема, ЄС. Водночас триває робота над тим, щоб санкції, запроваджені Україною, були віддзеркалені нашими союзниками.

Секторальні санкції за напрямками та сферами - саме такі санкції є найбільш ефективними, чинять найбільший тиск на путінську військову машину та економіку держави-агресора.

Запобігання обходу санкцій. Потрібно повністю виключити можливість отримання Росією через треті країни товарів, постачання яких заборонене санкціями. Перш за все - комплектуючих для озброєння: чипів, композитних матеріалів, товарів подвійного призначення тощо.

+15
27.11.2022 21:46 Відповісти
+5
Ну так спонсор терористів Китай не сидить на місці, Індія не відстає, турція рубить бабло
27.11.2022 21:46 Відповісти
+5
***** повна ці "пекельні" санкції ...
27.11.2022 21:59 Відповісти
На прикладі Ірану вже подивились, як ті санкції працюють
Та і як практика показує, найкращі санкції на себе самі рашисти накладають: то газ тільки за рублі, то нафту відмовляються продавати
27.11.2022 21:46 Відповісти
Ну так спонсор терористів Китай не сидить на місці, Індія не відстає, турція рубить бабло
27.11.2022 21:46 Відповісти
27.11.2022 21:46 Відповісти
Золота фраза.
27.11.2022 22:05 Відповісти
погавкай ещё псина, не стесняйся
27.11.2022 21:56 Відповісти
унікальньій руснявьій *****, чьїх будєтє, служьівьій?😭
27.11.2022 22:31 Відповісти
"падіння російської економіки до кінця року становитиме, за прогнозами, 4,5-4,6%. А падіння української - вже 30%" Джерело:

То може надасте зброю середньої дальності та "закриєте очі" на її використання? А українці (принаймні ті, з якими я спілкуюся) вже готові морально вдарити по енергосистемі московії, їхнім нафто- та газосховищам, заводам і решті промислової інфраструктури... Тоді й будете порівнювати відсотки падіння...
Всі розуміють обмеження, які на Україну накладають підписані країною міжнародні конвенції та договори. Але при такому стані справ - це гра в одні ворота. ІМХО
27.11.2022 21:49 Відповісти
русский, ваша страна-помойка теперь - сборочный цех Китая и Ирана. Вы безнадежно отстали от всего Мира. Вы на одном технологическом уровне с Зимбабве.
27.11.2022 22:33 Відповісти
***** повна ці "пекельні" санкції ...
27.11.2022 21:59 Відповісти
санкции не работают, потому что сша позволяют чтоб было так. Все это цинизм и лицемерие. Признать их спонсором терроризма, и ни индия, ни турция, ни китай ничего не купят. Кацапы смогут умываться своей нефтью. Есть еще много других способов. Но сша никуда не спешит
27.11.2022 22:07 Відповісти
На жаль, саме так.

Як США сказали кілька місяців тому, "якщо ми визнаємо рашу спонсором тероризму, постраждає багато наших друзів".
27.11.2022 23:14 Відповісти
США, якби хотіли це припинити, можуть просто заявити - ще один прильот по цивільній інфраструктурі і Україна отримує дальнобійну ракетну зброю. А далі кацапи хай роблять свій вибір.
От тоді і побачимо падіння ВВП раші при прильотах по нафтогазових заводах і портах...
27.11.2022 22:08 Відповісти
та тут хоть все инфраструктуру разнесут - сша по фиг...Вы еще этого не поняли??
27.11.2022 23:18 Відповісти
Санкції роїссі до одного місця. Вони і без санкцій жили в повній сраці. А ракети будуть ліпити на керуванні ламповим обладнанням. Ну трохи зміниться в розмірі, ну трохи довше запускатись буде, ну трохи не точна, но вибухати в пусковій шахті буде. Херня то усе, головне - анало гов нєт!!!
27.11.2022 22:09 Відповісти
Санкції ніх*я не діють
27.11.2022 22:18 Відповісти
27.11.2022 22:22 Відповісти
27.11.2022 22:44 Відповісти
Брехлива зелена *****, коли зелені дебіли введуть санкції проти Абрамовича, Фрідмана, Коломойського, каналу 1+1 і їхніх брехливих журналюг?
28.11.2022 06:32 Відповісти
https://youtu.be/6nfp3HPlbFU ...

На встрече путлера с тётками был его двойник ..🦍типа Обезьяна...💀🤣
28.11.2022 07:34 Відповісти
Фальшивая история,фальшивый сЦарь ненастоящий,фальшивая вяличие рабZeи, фальшивое все с ного до башки тупой народец уродец...🦍🦍🦍короче обезьяны страдающие магией вяличия...🦍
28.11.2022 07:37 Відповісти
 
 