Санкції проти РФ діють повільно: Україна та США працюють над підвищенням ефективності тиску на Росію

Україна домовилась зі США синхронізувати зусилля України в питаннях посилення санкційного тиску на Росію. Про це йшла мова на зустрічі міністерки економіки України Юлії Свириденко та координатора санкцій Державного департаменту США Джеймса О’Браєна

"У той же час падіння російської економіки до кінця року становитиме, за прогнозами, 4,5-4,6%. А падіння української - вже 30%. Тому очевидно, що санкції працюють не так швидко і не так ефективно, як це має бути. Тож їх необхідно посилювати. Саме тому для нас є важливим скоординованість, системність, обмін напрацюваннями та ідеями у цьому питанні з партнерами, американською стороною. Зокрема, щодо віддзеркалення і синхронізації санкцій", - зазначила Свириденко, пише zn.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що санкції діють заповільно - зазначив у відповідь Джеймс О'Браєн. - Проте вони дозволяють зупинити РФ швидше, ніж вона би зупинилася сама. Крім того, санкції здатні зробити так, аби РФ у майбутньому не повторила агресію знову. Тож сподіваємося, що обмін інформацією дозволить пришвидшити роботу у цьому напрямку. Ми маємо показати, наскільки жорстокими є дії Росії на території України, і що вони заслуговують більш жорстких санкцій".

В Мінекономіки нагадали, що Україна запровадила санкції щодо понад 5 тисяч осіб (ще не менше - в роботі), причетних до російської агресії.

На зустрічі обговорили наступні питання санкційної політики:

Запровадження з 5 грудня політики обмеження цін (Price Cap Policy) на російську нафту та "цінову стелю", яку планують встановити країни, що приєдналися до ініціативи. Тут Україна виступає за повне ембарго на російську нафту й газ. Але компроміс ($30-40 за барель) на даному етапі можливий.

Синхронізацію санкцій із західними партнерами. До великого санкційного пакета, введеного в дію Зеленським 19 жовтня, увійшли санкції, раніше запроваджені, зокрема, ЄС. Водночас триває робота над тим, щоб санкції, запроваджені Україною, були віддзеркалені нашими союзниками.

Секторальні санкції за напрямками та сферами - саме такі санкції є найбільш ефективними, чинять найбільший тиск на путінську військову машину та економіку держави-агресора.

Запобігання обходу санкцій. Потрібно повністю виключити можливість отримання Росією через треті країни товарів, постачання яких заборонене санкціями. Перш за все - комплектуючих для озброєння: чипів, композитних матеріалів, товарів подвійного призначення тощо.