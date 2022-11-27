УКР
В більшості регіонів діють стабілізаційні графіки, ситуація під контролем, - Зеленський про відключення електрики

зеленський

Допомагаючи одне одному, ми пройдемо цю зиму та намагання Росії використати холод проти людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив: "Після масованого удару терористів у минулу середу день за днем ми відновлювали генерацію й постачання електрики.

Станом на сьогодні в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які по всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться, - Зеленський. ВIДЕО

"Я дякую всім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали. Хочу подякувати також бізнесу, який долучився.

Українська єдність знову й знову демонструє свою силу, демонструє нашу результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, відділення, кафе та інші об’єкти новими Пунктами Незламності. Які роблять усе, щоб допомогти людям", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 26 листопада в країні можуть збільшити кількість відключень світла, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) електроенергія (6371) відключення світла (1115)
Брехня, майже цілий день без світла, на Київщині екстренні відключення по 10 годин
27.11.2022 22:50 Відповісти
Ви ще дивуєтесь? Ця т.з. "влада" бреше за будь-якої нагоди. Суцільні понти, самозакоханість і жахлива непрофесійність. Вчорашні малороси, які дорвалися до влади і мімкрують під патріотів...
27.11.2022 22:54 Відповісти
Триндьож

У Львові в районі з електроплитами де газу немає світло буває максимум 3 год на добу і то вночі переважно. Скоро мами стануть совами, щоб дітям їсти варити
27.11.2022 22:56 Відповісти
Не забувайте про корупцію. Загалом вони там при владі щоб як омога більше вкрасти, закидуючи всіх своєю брехнею по ходу. Хіба ж не це основна робота гаварящої голови і актора?
27.11.2022 23:20 Відповісти
Та це дурник на побігеньках у коломойши. Шо йому напишуть, те й збреше. Воно саме двох слів зв'язати не може.
27.11.2022 23:25 Відповісти
Гірше, це підлеглий єрмаків і татарових, завдяки 72% гоїв цей веселий єврейський хлопець що у свій час не втік в Ізраїль тепер стане мільярдером і все в нього буде добре
28.11.2022 11:26 Відповісти
у нас якось півтори доби не було)) Київ...таке враження - все ліпістічєство у зебункері, кончі й Печерську))

хтось нехіло на свічках, батарейках й фонариках піднімається))
27.11.2022 22:54 Відповісти
Свет еще отключают и для того что бы чинить, потому как под напряжением не получится ремонтные работы проводить
27.11.2022 23:00 Відповісти
Куча дублирующих линий, о чем ты вообще? Отключают работающие линии чтобы их чинить?
28.11.2022 01:39 Відповісти
На експорті нехіло піднімаються))
27.11.2022 23:23 Відповісти
Ведущий новостей снова под дозой и опять в эфире!
27.11.2022 23:19 Відповісти
Насправді це дискримінаційні графіки відключення, там де проживають топ чиновники навіть не чули про відключення ,у нас є район боздош еліт, так там жодного разу не вимикали електрику ,село барвінок , проживає губернатор Микита теж без відключень ,село Білки ,прихвостень Балоги проживає,теж без відключень.
27.11.2022 23:36 Відповісти
Тобто люди без світла це перемога під контролем? Може розкажешь скількі коштів від тетемарафону пішло на закупівляю транформатарів та генераторів??Або скільки переплавили позаконкурсом за державні гроші асфальтоукладчиків та зробили буржуек для мерзнучих людей?
27.11.2022 22:55 Відповісти
Телемарафон,как и наркотический марафон,всегда стоит денег!а ещё это пропаганда!
28.11.2022 06:08 Відповісти
А можна всі ці висери в одну новину вмістити, а не накидати 10 разів?
27.11.2022 22:58 Відповісти
Уже краще вмістити всі його вечірні висери в один місячний дайджест.
27.11.2022 22:59 Відповісти
И этот месячный дайджест использовать в качестве пытки
27.11.2022 23:37 Відповісти
Коли Шмаркля каже про те, що "все під контролем" - чекай лиха.
27.11.2022 23:02 Відповісти
Он и есть беда ходячая
27.11.2022 23:42 Відповісти
Київщина, по 2-3 години на добу останній тиждень, хто встиг взяти акумулятори з генератором той молодець. Можу сказати що далі краще не буде, кацапи знову тренуються і в найближчі дні знову будуть удари. На владу з державою надії нема, бережіть себе самі.
27.11.2022 23:07 Відповісти
Саме так. Влада просто некомпетентне брехливе лайно, їй плювати на людей. Готуймося виживати самі.
27.11.2022 23:22 Відповісти
Так ***** така влада? Можливо, ВСУ лад наведе ?
27.11.2022 23:39 Відповісти
А ну тихо! Ач, як розговорилися! Скільки вже вам казати: не розхитуйте човен, бо пацюків нудить...
27.11.2022 23:58 Відповісти
під чиїм контролем, кремлівського куєсоса бандіта ахмєтова?
27.11.2022 23:09 Відповісти
Знаємо твій підконтроль. Вже проходили.
27.11.2022 23:10 Відповісти
Ага, як сержант Журавель уже пройшов під контролем цього блазня і колаборанта. Царство йому небесне.
27.11.2022 23:27 Відповісти
Почему я не хочу вчитываться в его рассказы... . Свет вырубается как захочет. Но у них все под контролем)
27.11.2022 23:25 Відповісти
Мені це "під контролем" нагадує "всё идёт по плану"
27.11.2022 23:39 Відповісти
ну так !!! у нас на Львівщині, львівсьукий район вчора (27.11.2022) року світла не було 16 з 24 годин !!!
28.11.2022 00:42 Відповісти
На заході України світло 8-10 годин на добу.Дві години є а чотири немає
27.11.2022 23:44 Відповісти
27.11.2022 23:48 Відповісти
не посольства потрібно виключати, бо це малоефективна акція !!! треба бити ракетами, яких у нас нажаль немає, бо зелена наркоманська влада, замість виробляти громи2, вільхи, нептуни, тощо, крала безбожно грощі на асфальті, по аналогічній інфаструктурі кацапів, бажано в районі мацкви, санкт-ленінграда, екатірінбурга, тощо !!!
28.11.2022 00:41 Відповісти
Під чиїм контролем ситуація ?
за кілометр від хати родичів знаходиться рес , біля нього десь 200 гектарів поля зайнято сонячними батареями , містечко на 10 тисяч мешканців , світла не було вже більше доби (!) ...

З.І. нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі ??
28.11.2022 00:42 Відповісти
ефективність цих батерей, зараз 5-10% максимум, 8 годин на добу - це є, як нажуть у нас, нічого !!!
28.11.2022 00:48 Відповісти
Воно само вже не знає, про що розказує
28.11.2022 02:08 Відповісти
висновок - ел.енергія продають за кордон, в цьому вся біда.
Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець
28.11.2022 00:49 Відповісти
Ну так, у нас (Київ, Поділ) у неділю ввечері вимкнули за графіком, але увімкнули приблизно на 1.5 години пізніше. Я все розумію - війна, але треба казати правду.
28.11.2022 01:02 Відповісти
Головний енергетик країни?
28.11.2022 01:09 Відповісти
Вийди з бункера і подивися що робиться в державі, малорос довбаний...
28.11.2022 01:31 Відповісти
"день за днем ми відновлювали генерацію й постачання електрики" - мы толкали паровоз

хоть бы свитер одел для приличия! изобразил бы что тоже мёрзнет, вместе с народом
28.11.2022 01:43 Відповісти
В США обратили внимание, ни Президент Украины, ни его окружение не вспоминают о Ленд-лизе - каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.
Ленд-лиз США , спас Великобританию и Советы , от уничтожения .... для этого Черчилль прилетел в США.

Господин Зеленский, действуйте, как Черчилль - после подписания Ленд-лиза, через несколько дней, десятки кораблей и самолетов, были загружены вооружением (танки, самолеты, зенитки .....) , для Великобритании!
28.11.2022 02:08 Відповісти
"я дякую" ..що то за "зелена куйня,котру не покладеш замість масла на хліб і не дасиш своїм дітям зїсти,не покладеш в гаманець, бо вона не вартує гроша .як і не включиш світло .котрого немає по 12 годин на добу.?
28.11.2022 03:00 Відповісти
Особенно в Буковели на бенининых курортах, там где ты Оманский Осел катался на лыжах за месяц до войны и снимал видосики для ЗЕБилов!!!
28.11.2022 06:05 Відповісти
На коломойського заводі Жидачівський ЦПК електроенергія подається постійно для "папи"все,люди навколо потерплять.
28.11.2022 06:29 Відповісти
Країні потрібна нова енергетика - це сенс незалежності та розвитку країни, - досі "розвивались" лише гаманці монополістів, які й призвели до поточної ситуації - хтось має калькулятор в голові щоб це порахувати? https://drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing
28.11.2022 08:47 Відповісти
Так, потрібна. Вже давно потрібна. Та з вашої презентації абсолютно незрозуміло, що ви пропонуєте і на яких принципах. Має патент в Україні, щоб ознайомитись з розробкою?
28.11.2022 10:01 Відповісти
Київщина. Світло по 2 години на день і по 4-6 вночі. Без претензій, але брехня не потрібна.
28.11.2022 09:48 Відповісти
Невже, на рівні держави, не можна вирішити питання, поставки генераторів в країну по нормальних цінах? Невже в Китаї ціна виросла теж в десять раз?
28.11.2022 09:52 Відповісти
Знову ви брешете,неШановний неПане неПреЗЕдент,світло дають раз на добу максимум на 3 години переважно вночі.Брех(уй)ло.
28.11.2022 10:56 Відповісти
 
 