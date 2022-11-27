В більшості регіонів діють стабілізаційні графіки, ситуація під контролем, - Зеленський про відключення електрики
Допомагаючи одне одному, ми пройдемо цю зиму та намагання Росії використати холод проти людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив: "Після масованого удару терористів у минулу середу день за днем ми відновлювали генерацію й постачання електрики.
Станом на сьогодні в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які по всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок".
"Я дякую всім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали. Хочу подякувати також бізнесу, який долучився.
Українська єдність знову й знову демонструє свою силу, демонструє нашу результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, відділення, кафе та інші об’єкти новими Пунктами Незламності. Які роблять усе, щоб допомогти людям", - підкреслив Зеленський.
хтось нехіло на свічках, батарейках й фонариках піднімається))
У Львові в районі з електроплитами де газу немає світло буває максимум 3 год на добу і то вночі переважно. Скоро мами стануть совами, щоб дітям їсти варити
за кілометр від хати родичів знаходиться рес , біля нього десь 200 гектарів поля зайнято сонячними батареями , містечко на 10 тисяч мешканців , світла не було вже більше доби (!) ...
З.І. нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі ??
Енергетика ж зараз це приватна лавочка. Тарифи заморожені, тому Рижему/Татарину/Гудку просто невигідно її продавати громадянам. Це капець
хоть бы свитер одел для приличия! изобразил бы что тоже мёрзнет, вместе с народом
Ленд-лиз США , спас Великобританию и Советы , от уничтожения .... для этого Черчилль прилетел в США.
Господин Зеленский, действуйте, как Черчилль - после подписания Ленд-лиза, через несколько дней, десятки кораблей и самолетов, были загружены вооружением (танки, самолеты, зенитки .....) , для Великобритании!