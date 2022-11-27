В більшості регіонів діють стабілізаційні графіки, ситуація під контролем, - Зеленський про відключення електрики

Допомагаючи одне одному, ми пройдемо цю зиму та намагання Росії використати холод проти людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив: "Після масованого удару терористів у минулу середу день за днем ми відновлювали генерацію й постачання електрики.

Станом на сьогодні в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які по всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок".

"Я дякую всім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали. Хочу подякувати також бізнесу, який долучився.

Українська єдність знову й знову демонструє свою силу, демонструє нашу результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, відділення, кафе та інші об’єкти новими Пунктами Незламності. Які роблять усе, щоб допомогти людям", - підкреслив Зеленський.

