У США можуть почати аудит допомоги для України ще до того, як республіканці візьмуть Конгрес під контроль, - Washington Post

Успіх на середньострокових виборах додав впевненості республіканцям в Палаті представників. У наступному Конгресі в них буде хоч і з не великою перевагою, але більшість. Республіканці попередили адміністрацію Джо Байдена, що їй варто готуватися до більш жорстких перевірок військової допомоги, яку вона передає Україні.

Загальна сума наданої американської військової підтримки наближається до позначки в 20 мільярдів доларів. Тож адміністрація Байдена впродовж останніх тижнів намагалася зробити публічними свої зусилля, щоб можна було відстежити постачання зброї. Держдепартамент і Пентагон оприлюднили свої плани включно з намірами проводити більше інспекцій і тренувати українців, щоб не допустити сценарію, за яким американська зброя могла б потрапити не в ті руки. Втім, як пише Washington Post, ці зусилля поки не заспокоїли скептиків в Республіканській партії, які вимагають проведення аудитів і інших заходів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Більшість у Вашингтоні погоджується, що загалом посилення контролю - це добре. Але експерти застерігають, що для ведення обліку зброї, яку отримує Україна, існують реальні обмеження. І це, швидше за все, залишить найбільш жорстких критиків Байдена невдоволеними.

"Недоліки у моніторингу кінцевого використання існують і в найкращих умовах. А в Україні, звісно таких умов немає. Потрібне бажання практичності у тому, чого ми можемо досягти", - сказав дослідник глобальної торгівлі зброєю в аналітичному центрі Stimson Center Еліас Юсіф.

Досі саме республіканці найгучніше вимагали змін. Цього місяця член Палати представників Марджорі Тейлор Грін обіцяла, що Конгрес "притягне наш уряд до відповідальності за все фінансування для України". Ці її слова прозвучали після того, як Байден попросив виділити ще 37 мільярдів доларів для Києва.

"Надалі повинна бути підзвітність", - сказав лідер республіканців у Палаті представників Кевін МакКарті, який раніше виступив проти видачі Україні "не заповнених чеків".

Однак, Washington Post пише, що перевірки можуть початися ще до того, як в нижній палаті Конгресу почне працювати республіканська більшість. Низка положень в законі про щорічні оборонні витрати, які схвалила Палата представників, вимагає від Пентагона і генерального інспектора, який стежить за передачею зброї, цілу низку звітів, які переплітаються між собою. Також закон вимагає створення оперативної групи, яка повинна розробити і імплементувати розширені заходи відстеження.

Washington Post пише, що документ ще повинен схвалити Сенат. Але на відміну від скепсису республіканців щодо України, він користується підтримкою обох партій.

"Платники податків заслуговують знати, що інвестиції йдуть туди, куди потрібно", - сказав колишній військовий і конгресмен від Демократичної партії Джейсон Кроу.

Кроу очолив роботу Комітету Палати представників з питань Збройних сил над положеннями закону про оборонні витрати, які зобов’язують Генерального інспектора Міноборони США переглянути, розсліджувати і провести інші дії, щоб перевірити зусилля Пентагону, націлені допомогти Україні. Конгресмен назвав ці директиви "необхідними", хоча сам він не належить до критиків, які сумніваються, що американське Міноборони і Україна досі не ставилися до питання обліку досить серйозно.

"На будь-якій війні можуть бути помилки і неправильне розподілення поставок", - пояснив він.

Однак, він також визнав, що, швидше за все, зусилля щодо ведення обліку американської допомоги можуть зіштовхнутися з певними обмеженнями.

"Ми не женемося за ідеалом. Це жорстока широкомасштабна війна, яку ведуть від будинку до будинку, від вулиці до вулиці, від окопа до окопа. Деякі речі будуть втрачені. Ми не намагаємося не допустити, щоб окрема кожна одиниця зброї не потрапила в російські руки. Ми лише хочемо, щоб цього не відбувалося масово", - пояснив Кроу.

Конгресмени, чиновники Пентагона і експерти наголошують, що до цього часу не було причин для серйозних занепокоєнь. Україна проактивно розпоряджалася наданою зброєю і швидко звітувала США про те, як вона її використовує. У Вашингтоні вважають, що Київ так поводиться не в останню чергу тому, що хоче отримати більше. Крім того існує відчуття, що Україна "не хоче ризикувати зривом своїх зусиль, націлених вигнати росіян, через витік зброї на чорний ринок". Але навіть гіпотетичне припущення, що смертоносні матеріали можуть просочитися через шпарини, вже тривожать багатьох, особливо тому що Захід передає менші зразки озброєння, які важко відстежити.

Частково занепокоєння пов’язане з практичними обмеженнями перевірок. Прес-секретар Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що США проводять інспекції в Україні, "там, де умови безпеки дозволяють". Ці перевірки відбуваються в місцях, "які не розташовані поблизу лінії фронту російської війни проти України". Райдер відмовився надавати додаткові деталі, вказавши на ризики оперативної безпеки.

Разом з тим, Держдепартамент має досить обмежений бюджет для оплати роботи інспекторів в Україні, які б проводили перевірки зброї. Тому відомство не може перевіряти абсолютно кожну поставку, - кажуть американські чиновники. До листопада представники США провели лише дві особисті інспекції за весь час з початку російського вторгнення. Ці перевірки охопили лише 10% з 22 тисяч одиниць американської зброї включно з ракетами Stinger і Javelin, які вимагають особливої уваги. Кроу і інші конгресмени хочуть, щоб Держдепартамент збільшив кількість своїх спеціалістів, які б частіше перевіряли склади і точки передачі зброї в Україні.

Інша причина для занепокоєнь - це американський закон. Моніторинг кінцевого застосування визначається законом "Про контроль експорту зброї", який вимагає від адміністрації президента надати "надійні гарантії", що отримувач військової допомоги використовує засоби за призначенням і дотримується всіх умов, встановлених США. У більшості випадків перевірки проводяться виключно в місцях, де зброю передають під контроль України. Лише в окремих випадках, коли зброя містить критично важливі технології, моніторингові вимоги "розширюють". В таких випадках країна-отримувач повинна відстежувати серійні номери і подавати звіти з фронту. В Україні до таких видів зброї належать ракети Stinger, Javelin і Avenger, а також прилади нічного бачення. Деякі конгресмени стверджують, що така система моніторингу не досить надійна. При цьому вони вказують на те, що до початку російського вторгнення Україна займала досить низькі позиції в глобальному індексі корупції.