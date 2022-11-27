УКР
У США можуть почати аудит допомоги для України ще до того, як республіканці візьмуть Конгрес під контроль, - Washington Post

пентагон

Успіх на середньострокових виборах додав впевненості республіканцям в Палаті представників. У наступному Конгресі в них буде хоч і з не великою перевагою, але більшість. Республіканці попередили адміністрацію Джо Байдена, що їй варто готуватися до більш жорстких перевірок військової допомоги, яку вона передає Україні.

Загальна сума наданої американської військової підтримки наближається до позначки в 20 мільярдів доларів. Тож адміністрація Байдена впродовж останніх тижнів намагалася зробити публічними свої зусилля, щоб можна було відстежити постачання зброї. Держдепартамент і Пентагон оприлюднили свої плани включно з намірами проводити більше інспекцій і тренувати українців, щоб не допустити сценарію, за яким американська зброя могла б потрапити не в ті руки. Втім, як пише Washington Post, ці зусилля поки не заспокоїли скептиків в Республіканській партії, які вимагають проведення аудитів і інших заходів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Більшість у Вашингтоні погоджується, що загалом посилення контролю - це добре. Але експерти застерігають, що для ведення обліку зброї, яку отримує Україна, існують реальні обмеження. І це, швидше за все, залишить найбільш жорстких критиків Байдена невдоволеними.

"Недоліки у моніторингу кінцевого використання існують і в найкращих умовах. А в Україні, звісно таких умов немає. Потрібне бажання практичності у тому, чого ми можемо досягти", - сказав дослідник глобальної торгівлі зброєю в аналітичному центрі Stimson Center Еліас Юсіф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Республіканці обіцяють продовжити двопартійну підтримку США України

Досі саме республіканці найгучніше вимагали змін. Цього місяця член Палати представників Марджорі Тейлор Грін обіцяла, що Конгрес "притягне наш уряд до відповідальності за все фінансування для України". Ці її слова прозвучали після того, як Байден попросив виділити ще 37 мільярдів доларів для Києва.

"Надалі повинна бути підзвітність", - сказав лідер республіканців у Палаті представників Кевін МакКарті, який раніше виступив проти видачі Україні "не заповнених чеків".

Однак, Washington Post пише, що перевірки можуть початися ще до того, як в нижній палаті Конгресу почне працювати республіканська більшість. Низка положень в законі про щорічні оборонні витрати, які схвалила Палата представників, вимагає від Пентагона і генерального інспектора, який стежить за передачею зброї, цілу низку звітів, які переплітаються між собою. Також закон вимагає створення оперативної групи, яка повинна розробити і імплементувати розширені заходи відстеження.

Washington Post пише, що документ ще повинен схвалити Сенат. Але на відміну від скепсису республіканців щодо України, він користується підтримкою обох партій.

"Платники податків заслуговують знати, що інвестиції йдуть туди, куди потрібно", - сказав колишній військовий і конгресмен від Демократичної партії Джейсон Кроу.

Кроу очолив роботу Комітету Палати представників з питань Збройних сил над положеннями закону про оборонні витрати, які зобов’язують Генерального інспектора Міноборони США переглянути, розсліджувати і провести інші дії, щоб перевірити зусилля Пентагону, націлені допомогти Україні. Конгресмен назвав ці директиви "необхідними", хоча сам він не належить до критиків, які сумніваються, що американське Міноборони і Україна досі не ставилися до питання обліку досить серйозно.

"На будь-якій війні можуть бути помилки і неправильне розподілення поставок", - пояснив він.

Однак, він також визнав, що, швидше за все, зусилля щодо ведення обліку американської допомоги можуть зіштовхнутися з певними обмеженнями.

"Ми не женемося за ідеалом. Це жорстока широкомасштабна війна, яку ведуть від будинку до будинку, від вулиці до вулиці, від окопа до окопа. Деякі речі будуть втрачені. Ми не намагаємося не допустити, щоб окрема кожна одиниця зброї не потрапила в російські руки. Ми лише хочемо, щоб цього не відбувалося масово", - пояснив Кроу.

Конгресмени, чиновники Пентагона і експерти наголошують, що до цього часу не було причин для серйозних занепокоєнь. Україна проактивно розпоряджалася наданою зброєю і швидко звітувала США про те, як вона її використовує. У Вашингтоні вважають, що Київ так поводиться не в останню чергу тому, що хоче отримати більше. Крім того існує відчуття, що Україна "не хоче ризикувати зривом своїх зусиль, націлених вигнати росіян, через витік зброї на чорний ринок". Але навіть гіпотетичне припущення, що смертоносні матеріали можуть просочитися через шпарини, вже тривожать багатьох, особливо тому що Захід передає менші зразки озброєння, які важко відстежити.

Частково занепокоєння пов’язане з практичними обмеженнями перевірок. Прес-секретар Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що США проводять інспекції в Україні, "там, де умови безпеки дозволяють". Ці перевірки відбуваються в місцях, "які не розташовані поблизу лінії фронту російської війни проти України". Райдер відмовився надавати додаткові деталі, вказавши на ризики оперативної безпеки.

Разом з тим, Держдепартамент має досить обмежений бюджет для оплати роботи інспекторів в Україні, які б проводили перевірки зброї. Тому відомство не може перевіряти абсолютно кожну поставку, - кажуть американські чиновники. До листопада представники США провели лише дві особисті інспекції за весь час з початку російського вторгнення. Ці перевірки охопили лише 10% з 22 тисяч одиниць американської зброї включно з ракетами Stinger і Javelin, які вимагають особливої уваги. Кроу і інші конгресмени хочуть, щоб Держдепартамент збільшив кількість своїх спеціалістів, які б частіше перевіряли склади і точки передачі зброї в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Члени Палати представників США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроєкт про аудит допомоги Україні

Інша причина для занепокоєнь - це американський закон. Моніторинг кінцевого застосування визначається законом "Про контроль експорту зброї", який вимагає від адміністрації президента надати "надійні гарантії", що отримувач військової допомоги використовує засоби за призначенням і дотримується всіх умов, встановлених США. У більшості випадків перевірки проводяться виключно в місцях, де зброю передають під контроль України. Лише в окремих випадках, коли зброя містить критично важливі технології, моніторингові вимоги "розширюють". В таких випадках країна-отримувач повинна відстежувати серійні номери і подавати звіти з фронту. В Україні до таких видів зброї належать ракети Stinger, Javelin і Avenger, а також прилади нічного бачення. Деякі конгресмени стверджують, що така система моніторингу не досить надійна. При цьому вони вказують на те, що до початку російського вторгнення Україна займала досить низькі позиції в глобальному індексі корупції.

+28
США мають повне право проводити перевірку своєї допомоги, як військової, так і фінансової.
Бо до зелених - довіри 0.
Сьогодні була заява від Філатова, що немає координації з Кабміном і фінансування пошкодженої інфраструктури. **** куди йдуть ці усі мільярди доларів підтримки?
27.11.2022 23:22 Відповісти
+17
Надо иметь свое оружие. И как показывает практика - чем больше тем лучше.
27.11.2022 23:12 Відповісти
+15
В 2016 году по требованию одной жирной рыжей обезьяны в программу Республиканской партии были внесены изменения по сокращению помощи Украине. Насколько я знаю, эти изменения до сих пор остались в силе.
27.11.2022 23:09 Відповісти
В 2016 году по требованию одной жирной рыжей обезьяны в программу Республиканской партии были внесены изменения по сокращению помощи Украине. Насколько я знаю, эти изменения до сих пор остались в силе.
27.11.2022 23:09 Відповісти
Кацапчик, та с руда мавпа" почала надавати Україні зброю
28.11.2022 02:08 Відповісти
Обдолбыш - детенышь этой жирной обезьяны недавно обвинил Украину в нападении на Польшу. А от кацапчика тебя твоя мамка опоросила, стоя на полу сортира.
28.11.2022 02:11 Відповісти
Зелені пукани зараз розірвуться
27.11.2022 23:11 Відповісти
Надо иметь свое оружие. И как показывает практика - чем больше тем лучше.
27.11.2022 23:12 Відповісти
Отимели с 2019
27.11.2022 23:13 Відповісти
Да ладно. А до 2019 тут прям клондайк вооружения и технологий был.
27.11.2022 23:16 Відповісти
До 2019 не було зеленськой тварюки, і це головне.
27.11.2022 23:32 Відповісти
Хлопче, головне і найпаскудніше що лайно вже 30 років
27.11.2022 23:34 Відповісти
Так, згоден, але говорили, що гірше януковича не може бути, ні, може, тримайте зеленського.
27.11.2022 23:37 Відповісти
Он "родился" в мае єтого года, откуда ему знать что раньше було
27.11.2022 23:33 Відповісти
так, лайна на цензорі, хоть отбавляй......................
28.11.2022 00:04 Відповісти
*хоть отбавляй* ,вас глядей, отбавляют отбавляют и на цензоре и на фронте, а вы,гляди,всё прётесь и прётесь .Казалось бы ,какого буя лезть русне на ЦН , тут вы хрюкаете недолго , видно вас за версту ,вонидло портянками и кислыми щами несет аж через монитор, так нет....
28.11.2022 10:20 Відповісти
27.11.2022 23:14 Відповісти
Саша Грей уже аж целый пААлковник
27.11.2022 23:17 Відповісти
Фазу ПОДполковника(ом) она быстро прошла
27.11.2022 23:21 Відповісти
Дык такой международно признанный талант не пропьешь даже на московии
27.11.2022 23:22 Відповісти
ПаАалковнік від слова «палка»?
27.11.2022 23:39 Відповісти
Их деньги, и их право их считать
27.11.2022 23:38 Відповісти
марджори и трамп говорят также о праве их не давать. Так что делать будем тогда?
27.11.2022 23:47 Відповісти
"Так что делать будем тогда" --- а ничего не делать,раньше надо было думать о своей безопасности и интересах и не деребанить страну до такого состояния что ничего не осталось, все что делать можешь тепер это надеятся что запад и дальше более мение будет предоставлять помощь
27.11.2022 23:50 Відповісти
Это тоже их право
27.11.2022 23:54 Відповісти
да хватит ныть уже, вчера ныл что немцы плохие,теперь что американцы плохие,а все дело то в украинских властях и людях которые за них голосовали, никакие американцы ни немцы не виноваты в том что у нас в итоге не могут даже военной одеждой обеспечить армию, это не их заботы были
27.11.2022 23:47 Відповісти
привет, любитель стоять раком и всем дякувать
27.11.2022 23:48 Відповісти
привет дурачина,который сидел всю независимость Украины в говне,голосовал за прокацапских подстилок которые опустили страну на дно,а теперь винит во всех смертных грехах америакнцев,немцев и отсальных, самому нужно про свою судьбу беспокоится в первую очередь,а не ждать подачек от других
27.11.2022 23:53 Відповісти
придурок, ты знаешь где я сидел и за кого голосовал??
показати весь коментар
27.11.2022 23:57 Відповісти
Нахрена ты вчера ныл что немцы придурки потому что не помогают,сегодня ноешь что американцы тоже такие самые? Ты клоун что за все года независимости для Украины сделал? А нихрена ты не сделал, и сидишь теперь еще и обзываешь тех благодаря которым ты не облизываешь сейчас сапоги расиянским солдатам.

"кроме как ныть что все прос*но" --- конечно что просрано, и если бы не было прсрано то ты бы сейчас не сидел бы тут и не ныл что американцы или немцы тебе чего то там не дают,потому что было бы свое,а так сидищь тут еще и претензии какие то выдвигаешь, в первую очередь к украинским властям за которых у нас ходили голосовать обращайся,потому что благадоря им сейчас все это происходит,а не благодаря американцам или немцам
28.11.2022 00:03 Відповісти
Ты понимаещь что повлиять на то будут помогать нам западные страны или нет ты своим нытьем не можещь от слова никак, захотят будут,не захотят не будут,это уже от их желания зависти,потому твое нытье тут непонятно совсем. А вот на что ты мог повлиять и другие люди так это выбирать адекватную проукраинскую власть в Украине которая бы переживала за свою страну,безопасность и интересы. Которая бы строила ракеты,патронные заводы,беспилотники,балистические ракеты,снаряды и так далее... но шанс такой просрали,голосовали за прокацапских подонков,которые максимально угробили страну. Теперь из за такого наплевательского отношения к своей судьбе приходится сидеть и ждать только того что запад и дальше предоставлял нам оружие, а могли бы сами решать все вопросы без других
28.11.2022 00:15 Відповісти
Лише цікаво, а яка саме та "адекватна проукраїнска влада, котра виготовила б усю необхідну зброю і турбувалася б про національні інтереси" була у тому виборі, який надали, але український народ в особі виборців на жаль не зробили?
Наперед вдячний за підказку.
28.11.2022 01:17 Відповісти
Шось ты очень часто про стояние раком...привычная для тебя поза, судя по тому, шо ты только об этом и думаешь.
28.11.2022 00:28 Відповісти
маня-маня, я тебе давно уже писал, что голосовала ты за Тупина
28.11.2022 10:24 Відповісти
Кацапи зроблять все можливе щоб повернути до влади свого Трампа.
показати весь коментар
27.11.2022 23:17 Відповісти
якщо все норм,то і боятися нічого,так?а от якщо зелені ручки там нагрілися,то буде боляче...хоча,що значе "якщо"?звісно,що нагрілися
27.11.2022 23:19 Відповісти
США мають повне право проводити перевірку своєї допомоги, як військової, так і фінансової.
Бо до зелених - довіри 0.
Сьогодні була заява від Філатова, що немає координації з Кабміном і фінансування пошкодженої інфраструктури. **** куди йдуть ці усі мільярди доларів підтримки?
27.11.2022 23:22 Відповісти
Ідуть в кишені зеленим тварям. Кому війна, а кому мати рідна. В історії людства нічого не зміниться, це аксіома життя.
27.11.2022 23:35 Відповісти
Коли кажуть про аудит "військовоі допомоги", читайте передусім - "аудит фінансовоі допомоги". Бо як демократи пиляли гроші на тому ж таки Афганістані - не згадував тільки лінивий. і що вони потім зробили в підсумку? - та просто втікли звідти, полишивши купу зброі та купу людей, яких вони навчали - Талібану. Браво - "кінці в воду/війна все спише" - шукай потім в талібів "звітності" про надану допомогу, ага, шли туди інспекторів )) А Украіна - то ж просто "клондайк" - можно мільярди "пиляти" з "зеленими обізянами", а потім, просто тих "обізян" показово "злити" - і свідчень вже ніхто ніяких не дасть, а за те, щоби врятувати свою шкуру, будь-яка "обізяна" віддасть будь-що - в тому числі й ті останні награблені гроші, що разом "пиляли" колись, і котрі "осіли" в офшорах, десь на Віргінських, чи Кайманових островах.
28.11.2022 00:49 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, хитрожопый пригожинский паренЬОк? Американцы пилят свою помощь в Украине, падло батькович?
28.11.2022 10:32 Відповісти
Що ці трампівськи шістки мовчать про залишене талібам озброєння на десятки мільярдів доларів. Так і хочеться побажати щоб на їх дім впав іскандер.
27.11.2022 23:35 Відповісти
Як на мене хай перевіряють хоч зліва направо, хоч справа наліво, аби більше і різноматніше насипали. А кому принизливо, хай згадає які шустряки при владі
27.11.2022 23:37 Відповісти
А навіщо щось приховувати від партнерів, які дають нам допомогу? Нехай перевіряють. У нас же чесний президент. Якщо знайдуть порушення, навіть зі сторони членів команди, він же, як завжди з ними поведеться, чесно і прозоро! Звільнить і на них заведуть кримінальну справу і проведуть чесне розслідування!!! Як завжди це відбувається, він же злочинців не покриває. мецгер, який перешкоджав журналістській діяльності, бив їх, видав кредит під мільярд, з кінцями, врешті-решт отримав справедливе покарання, аж цілих 6500 грн., сплатив штраф. Ніхто стільки ще не платив. А що з іншими буде. Важко собі уявити. Трухіних, резніченків і т.п., мабуть чекають ще менші штрафи.. Мабуть тисяч по 5, а може по 500 гривень взагалі. Жах просто, як вони їх виплатять?! В ниж же тільки мільярди, а тисяч то немає! Несправедливо це, присуджувати людям завідомо непідйомні штрафи і застави в розмірі декількох тисяч гривень, які вони не знають де знайти. З генералом Марченко більш справедливо хоч вчиняли, призначали йому півмільярди застави, а не тисячі. мецгерам, трухіним і т.п., було б хоч легше таку заставу і штраф платити, мільярд по половині мільрда розміняти то легше, ніж мільярд по декілька тисяч!!!
27.11.2022 23:51 Відповісти
Мониторинг нужен. Только сейчас, прикрываясь мониторингом, друзья рыжего клоуна хотят сорвать поставки вооружения.
За бюрократической процедурой хотят заблокировать выделение денег. То, что выделено сейчас, закончится через несколько недель....
28.11.2022 00:00 Відповісти
Ну от і знову!!🤷‍♂️😠😡 Ніколи такого не було в монозброді, і от знову!!
А потіхомувлєс не пропонували👏👏👏 з моносброду Конгресменам США!!!??
Чи може безумну їм запропонувати, вона після вагнерівців у таких справах, краще корабельної сосни буде, баба да, да баба!!!
Мабуть, Шаленне збагачення за три роки служок не народних та їх рідні, таки кинулося в очі Конгресменів!! А на Марафонах мовчать убогі…..
Це не Звіт Уряду у ВРУ, непроволиниш з допомогою Стефанчука…
28.11.2022 00:00 Відповісти
Чим раніше США почнуть аудит допомоги Україні - тим швидше закінчать, та ще й добавлять допомоги.
28.11.2022 00:13 Відповісти
In theory, an auditor is supposed to be independent, objective and impartial. In theory. But in reality an auditor is engaged by someone who pays for his or her services, and the auditor will try to meet their client's expectations: if you want me to really be objective, I will be. And if you want me to find issues, I will find issues. There are always issues, anywhere. So everything depends on what the true intent of the audit is.
28.11.2022 00:28 Відповісти
Республиканцы поедут на фронт и посчитают использованные пули и снаряды? В Афганистане уже посчитали сколько талибы захватили вертолетов обмундирования и прочего? А там лишь были бомжи в шлепанцах и в халатах которые это все захватили причем без боя.
28.11.2022 00:30 Відповісти
Очень тебя,хитрожопого пригожинского паренька, Афган ипёть
28.11.2022 10:44 Відповісти
Панове-друзі, дорікати американцям за Афганістан зовсім недоречно. Грубо кажучи, не наша
це справа. Писати можемо тут що завгодно, але то і весь пар. Дають зброю - дякуємо,
мало - просимо більше, треба далекобійнішої - просити, аргументувати і звертатись кожному,
хто має таку можливість, до американських політиків і впливових персон. Мені здається, що зі зброєю у нас усе більш-менш гаразд. Є іще фінансова підтримка. З цифрами, можливо, усе
нормально, а от із пріоритетами - не дуже. Ще і аморально трохи. Розкрадання на дорогах, марафони, величезні зарплати "своїм" негідникам у наглядових радах. Сумніваюсь, що на роздутому ОП копійку зекономили. Але то вже більше наша проблема. Правда, і хтось
з американців може помітити і щось негарне про Україну написати.
Дякую. Слава Украні!
28.11.2022 02:37 Відповісти
с оружием у нас все плохо
28.11.2022 14:23 Відповісти
Видео, как один из руководителей Республиканской Партии обещает, что в январе, когда нижней палатой Конгресса будут руководить республиканцы, они будут давить на Байдена, почему идет капельная помощь Украине, а не мощная помощь по Ленд-лизу: танки, самолеты ....
Кстати, он поясняет, почему Байден плохо помогает Украине с вооружением..

Новые планы Конгресса США по поддержке Украины. Ленд-лиз
https://www.youtube.com/watch?v=e-KsfivUe_Q
28.11.2022 06:51 Відповісти
не вступят они. По истории с ракетой в польше уже все понятно
28.11.2022 14:25 Відповісти
Чім скоріше тім краще, бо тут влада крадіїв.
28.11.2022 09:09 Відповісти
давно пора , а за розкрадання за законами війни - до стінки ... от так й без виборів самоутилізується зелена злодійкувата шобла
28.11.2022 09:24 Відповісти
а в афганистане они тоже были такими резвыми?? все проверили, куда деньги ушли?
а платникам податків не хотят объяснить, как амер. микрочипы появились в начинках иранских и русских ракет?
такое недоверие просто оскорбительно. Не хотят помогать - пусть так и скажут. Сдавайтесь русским, у нас платники податків. Гаранты хреновы
28.11.2022 14:26 Відповісти
 
 