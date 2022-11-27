УКР
Європа надто пізно побачила загрозу з боку Росії, тому зараз ми маємо допомагати Україні, - Моравецький

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив свою підтримку Україні та звинуватив Європу в тому, що вона занадто пізно почала зважати на загрозу з боку Росії.

Про це інформує Канцелярія прем’єр-міністра Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.

26 листопада до України прибули одразу два прем’єр-міністри з європейських країн — очільник польського уряду Матеуш Моравецький та глава уряду Бельгії Александр Де Кроо. Моравецький того дня вшанував жертв Голодомору покладанням квітів до пам’ятного знаку на Михайлівській площі.

Представники країн з українськими колегами обговорили спільні зусилля на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже понад дев’ять місяців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Польщі за підтримку України: "Це означатиме перемогу над усією трагедією і агресією, яку нам принесла Росія". ВIДЕО

Моравецький засвідчив непохитну підтримку урядом Польщі нашої держави у протистоянні російському агресору.

Він також наголосив, що Європа винна в тому, що надто довго ігнорувала наростання загрози з боку РФ. Тепер, переконаний міністр Польщі, зволікати з допомогою Україні не можна.

"Європа надто пізно побачила російську загрозу. Тепер не варто так довго чекати, щоб допомогти Україні. Ця війна закінчиться, коли ми повернемо кожен будинок і школу, кожну лікарню і кожну дорогу", – наголосив Моравецький.

Та ви її ніколи не бачили. Під дурманом збагачували виродків
27.11.2022 23:44 Відповісти
Так всього ж 8 років не бачили...
28.11.2022 08:37 Відповісти
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив свою підтримку Україні та звинуватив Європу в тому, що вона занадто пізно почала зважати на загрозу з боку Росії
27.11.2022 23:47 Відповісти
Європа запливла жиром і дивилась на все через рожеві окуляри.
27.11.2022 23:50 Відповісти
Чпок!
28.11.2022 00:02 Відповісти
Спасибо Польше за ее поддержку и словом и делом!
28.11.2022 00:14 Відповісти
Те що нам допомагає весь світ , то добре ,
але я бачуабсолютно жахливі відосіки, де бійці ходять по багнюці в окопах, вдягають якісь кульочки на ноги,
щоб хоч якось захиститись від вологи і виникає абсолютно логічне питання:
ми шо, про@ бали купити нашим захисникам гумові чоботі?

Ей зевлада , може пора вже прокинутись , мать вашу за ногу
та подбати про армію ?😠
28.11.2022 01:00 Відповісти
які чоботи, пзм повинні бути витратним матеріалом і по 2 шт. в кожному б-ні....
28.11.2022 08:42 Відповісти
Дійсно з 1991 року ми тільки на папері відєднались весь час по статистиці кричали що то "братушки" с 2019 що війни не будет ніякої повномаштабної, а Европа вина
28.11.2022 09:55 Відповісти
 
 