Європа надто пізно побачила загрозу з боку Росії, тому зараз ми маємо допомагати Україні, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив свою підтримку Україні та звинуватив Європу в тому, що вона занадто пізно почала зважати на загрозу з боку Росії.
Про це інформує Канцелярія прем’єр-міністра Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.
26 листопада до України прибули одразу два прем’єр-міністри з європейських країн — очільник польського уряду Матеуш Моравецький та глава уряду Бельгії Александр Де Кроо. Моравецький того дня вшанував жертв Голодомору покладанням квітів до пам’ятного знаку на Михайлівській площі.
Представники країн з українськими колегами обговорили спільні зусилля на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже понад дев’ять місяців.
Моравецький засвідчив непохитну підтримку урядом Польщі нашої держави у протистоянні російському агресору.
Він також наголосив, що Європа винна в тому, що надто довго ігнорувала наростання загрози з боку РФ. Тепер, переконаний міністр Польщі, зволікати з допомогою Україні не можна.
"Європа надто пізно побачила російську загрозу. Тепер не варто так довго чекати, щоб допомогти Україні. Ця війна закінчиться, коли ми повернемо кожен будинок і школу, кожну лікарню і кожну дорогу", – наголосив Моравецький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але я бачуабсолютно жахливі відосіки, де бійці ходять по багнюці в окопах, вдягають якісь кульочки на ноги,
щоб хоч якось захиститись від вологи і виникає абсолютно логічне питання:
ми шо, про@ бали купити нашим захисникам гумові чоботі?
Ей зевлада , може пора вже прокинутись , мать вашу за ногу
та подбати про армію ?😠