Європа надто пізно побачила загрозу з боку Росії, тому зараз ми маємо допомагати Україні, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив свою підтримку Україні та звинуватив Європу в тому, що вона занадто пізно почала зважати на загрозу з боку Росії.

Про це інформує Канцелярія прем’єр-міністра Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.

26 листопада до України прибули одразу два прем’єр-міністри з європейських країн — очільник польського уряду Матеуш Моравецький та глава уряду Бельгії Александр Де Кроо. Моравецький того дня вшанував жертв Голодомору покладанням квітів до пам’ятного знаку на Михайлівській площі.

Представники країн з українськими колегами обговорили спільні зусилля на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже понад дев’ять місяців.

Моравецький засвідчив непохитну підтримку урядом Польщі нашої держави у протистоянні російському агресору.

Він також наголосив, що Європа винна в тому, що надто довго ігнорувала наростання загрози з боку РФ. Тепер, переконаний міністр Польщі, зволікати з допомогою Україні не можна.

"Європа надто пізно побачила російську загрозу. Тепер не варто так довго чекати, щоб допомогти Україні. Ця війна закінчиться, коли ми повернемо кожен будинок і школу, кожну лікарню і кожну дорогу", – наголосив Моравецький.