УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7605 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 047 15

Андрющенко про ситуацію в окупованому Маріуполі: Ціни на продукти вищі, ніж у Москві

маріуполь

Майже пів року як місто Маріуполь Донецької області перебуває під контролем Росії. Окупанти РФ встановили нечувані ціни на харчові продукти, а відновлення інфраструктури не спостерігається.

Про це сьогодні, 27 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

"За ці пів року спочатку ми спостерігали процес невеликого покращення, відновлення частини міської інфраструктури, однак, відсутністю розумного підходу у відновленні дійшли до критичної точки. Не змогли відновити теплозабезпечення, тому в місті люди фактично замерзають у будинках і квартирах. Темпи ремонту, відновлення, попри величезні нагнані російською владою ремонтні організації росіян (на сьогодні більше ніж 30 тисяч громадян РФ перебуває в місті), проте ці поліпшення не настільки значні й не настільки критично важливі, які є зараз", – сказав він.

Щодо життєзабезпечення жителів, то, за інформацією радника мера, там абсолютна катастрофа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство, – Андрющенко. ФОТО

"По суті, жодних покращень. Тому черги стали супутником Маріуполя в окупації. Черги за всім, черги скрізь. Банальні речі – починаючи з хліба, черга за безплатним хлібом, тому що іншого хліба немає. А його немає, тому що немає достатньою мірою не тільки в Маріуполі, а не території окупованої частини Донецької області електро-, водозабезпечення. Тому велика проблема з виготовленням хліба на окупованій частині Донецької області повсюдно. Безплатний хліб не завжди є. Те ж саме стосується банкоматів, гуманітарної допомоги, по суті всього. Черги це не 10-20, і не сотні, іноді доходить до тисячних черг на день. Життя в місті не стає кращим", – повідомив Андрющенко.

Також, за його словами, російські окупанти часто спекулюють на вартості продуктів у тимчасово захопленому місті – ціни в рази більші, ніж у підконтрольних Україні регіонах і в РФ. Повноцінно забезпечити і прогодувати сім’ю маріупольці не можуть.

"Магазини працюють, повідкривалися торговельні мережі, працюють ринки. Проблема не тільки і не стільки у відсутності магазинів. Проблема іншого роду – насамперед, якість товару, по-друге, їхня ціна. Слід врахувати, що ціни в Маріуполі на все набагато вищі, ніж в Україні на сьогодні, і навіть вищі, якщо порівнювати маріупольські ціни в рублях, з російськими цінами в Москві. Просто божевільна. Фактично людина, наприклад, пенсіонери, які отримують 7-10 тис. рублів від РФ унаслідок окупації, то в принципі цих грошей не вистачає на те, щоб прожити і повністю відмовитися від гуманітарної допомоги, яка там періодично буває. Щодо населення, яке працює, – історія та ж сама. Як правило, працює одна людина в сім’ї, і вона не в змозі забезпечити і прогодувати сім’ю належним чином. Слід врахувати, що до 1 січня окупанти не беруть плату з людей за електрику, воду, проїзд, але від 1 січня запроваджується і оплата за це. Грошей стане ще менше в споживчому кошику, а зарплати точно там не зростуть", – розповів Петро Андрющенко.

Автор: 

Маріуполь (3268) окупація (6870) Андрющенко Петро (709)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
99% этого хотели и ждали , дождались, к стати , везде где ждали сруский мир, самые большие потери среди мирного населения и разрушения, вот так паРашники освобождают своих любителей.
показати весь коментар
28.11.2022 00:11 Відповісти
+9
Добре, що дочекалися руского міра.
показати весь коментар
28.11.2022 00:07 Відповісти
+6
Кажуть кацапи і фонтан вкрали по якому бігав клоун.
показати весь коментар
28.11.2022 00:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Панімаєте, мужикі, очєнь бабкі нужни!" (с)
показати весь коментар
27.11.2022 23:57 Відповісти
Радник мера, радник президента... Як багато радникiв. А де мер мiста, який втiк одразу, як стало гаряче?
показати весь коментар
28.11.2022 00:03 Відповісти
в Мелітополі був такий же орденоносець-втікач федоров - строчить в фейсбуці щодня що німій....
показати весь коментар
28.11.2022 07:55 Відповісти
А когда уже дадут оценку работе "мера" который ровнял укрепления со слов защитников Мариуполя ，конкретно защитника с позывным Фрост
показати весь коментар
28.11.2022 00:04 Відповісти
Добре, що дочекалися руского міра.
показати весь коментар
28.11.2022 00:07 Відповісти
99% этого хотели и ждали , дождались, к стати , везде где ждали сруский мир, самые большие потери среди мирного населения и разрушения, вот так паРашники освобождают своих любителей.
показати весь коментар
28.11.2022 00:11 Відповісти
Кажуть кацапи і фонтан вкрали по якому бігав клоун.
показати весь коментар
28.11.2022 00:07 Відповісти
Вони все вкрали в нашому Мариуполі: життя, дім, роботу, саме місто і все що в ньому. Я їх люто ненавиджу, бо вони кати і вбивці і із ними треба поводитись, як з катами і вбивцями.
показати весь коментар
28.11.2022 04:09 Відповісти
Ничего так не взращивает ненависть к россии, как сама россия ))
показати весь коментар
28.11.2022 01:09 Відповісти
Довгоочікуваний срускій мірок
показати весь коментар
28.11.2022 01:13 Відповісти
Чому мер та радник мера не на фронті? Не сприяют визволенню міста, яке вони не були спроможні захистити?
показати весь коментар
28.11.2022 04:59 Відповісти
При чому тут масква до українського міста Маріуполь.
показати весь коментар
28.11.2022 05:06 Відповісти
"русский мир" - то є проблема світової цивілізації...
показати весь коментар
28.11.2022 07:16 Відповісти
Так само i в Херсонi. Цiни на базарi вдвiчi вищi нiж в Одесi.
показати весь коментар
28.11.2022 08:30 Відповісти
 
 