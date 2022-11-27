Андрющенко про ситуацію в окупованому Маріуполі: Ціни на продукти вищі, ніж у Москві

Майже пів року як місто Маріуполь Донецької області перебуває під контролем Росії. Окупанти РФ встановили нечувані ціни на харчові продукти, а відновлення інфраструктури не спостерігається.

Про це сьогодні, 27 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

"За ці пів року спочатку ми спостерігали процес невеликого покращення, відновлення частини міської інфраструктури, однак, відсутністю розумного підходу у відновленні дійшли до критичної точки. Не змогли відновити теплозабезпечення, тому в місті люди фактично замерзають у будинках і квартирах. Темпи ремонту, відновлення, попри величезні нагнані російською владою ремонтні організації росіян (на сьогодні більше ніж 30 тисяч громадян РФ перебуває в місті), проте ці поліпшення не настільки значні й не настільки критично важливі, які є зараз", – сказав він.

Щодо життєзабезпечення жителів, то, за інформацією радника мера, там абсолютна катастрофа.

"По суті, жодних покращень. Тому черги стали супутником Маріуполя в окупації. Черги за всім, черги скрізь. Банальні речі – починаючи з хліба, черга за безплатним хлібом, тому що іншого хліба немає. А його немає, тому що немає достатньою мірою не тільки в Маріуполі, а не території окупованої частини Донецької області електро-, водозабезпечення. Тому велика проблема з виготовленням хліба на окупованій частині Донецької області повсюдно. Безплатний хліб не завжди є. Те ж саме стосується банкоматів, гуманітарної допомоги, по суті всього. Черги це не 10-20, і не сотні, іноді доходить до тисячних черг на день. Життя в місті не стає кращим", – повідомив Андрющенко.

Також, за його словами, російські окупанти часто спекулюють на вартості продуктів у тимчасово захопленому місті – ціни в рази більші, ніж у підконтрольних Україні регіонах і в РФ. Повноцінно забезпечити і прогодувати сім’ю маріупольці не можуть.

"Магазини працюють, повідкривалися торговельні мережі, працюють ринки. Проблема не тільки і не стільки у відсутності магазинів. Проблема іншого роду – насамперед, якість товару, по-друге, їхня ціна. Слід врахувати, що ціни в Маріуполі на все набагато вищі, ніж в Україні на сьогодні, і навіть вищі, якщо порівнювати маріупольські ціни в рублях, з російськими цінами в Москві. Просто божевільна. Фактично людина, наприклад, пенсіонери, які отримують 7-10 тис. рублів від РФ унаслідок окупації, то в принципі цих грошей не вистачає на те, щоб прожити і повністю відмовитися від гуманітарної допомоги, яка там періодично буває. Щодо населення, яке працює, – історія та ж сама. Як правило, працює одна людина в сім’ї, і вона не в змозі забезпечити і прогодувати сім’ю належним чином. Слід врахувати, що до 1 січня окупанти не беруть плату з людей за електрику, воду, проїзд, але від 1 січня запроваджується і оплата за це. Грошей стане ще менше в споживчому кошику, а зарплати точно там не зростуть", – розповів Петро Андрющенко.