УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7605 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 362 20

Кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей, - ООН

біженці,європа,іспанія

За даними ООН, кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла понад 4 751 070 людей. Найбільше українців у Польщі, Німеччині та Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

На порталі УВКБ ООН зазначено, що число зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей. Водночас загальна кількість українських біженців в Європі становить близько 7.8 млн людей.

Зазначається, що найбільший приріст за останній місяць показали Німеччина – близько 206,5 тис., Польща – близько 38,9 тис., Франція – близько 14 тис., Румунія – 11,7 тис. та Чехія – близько 9,5 тис.

Відомо, що найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 507,89 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 8,008 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 6,196 млн.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 22 листопада в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 7,939 млн осіб.

Крім того, окремо ООН зазначає Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2 млн 852,4 тис. та 16,71 тис. осіб. Проте після 3 жовтня дані щодо Росії перестали оновлюватися, тоді як по Білорусі вони застаріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну, з них понад 1,5 млн у Польщі, понад 1 млн - у Німеччині, - ООН

Автор: 

біженці (1979) ООН (3459)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
М"який знак зайвий.
показати весь коментар
28.11.2022 00:54 Відповісти
+4
Для тупих пояснюю:
Мобілізаційний резерв не обов'язково використовувати весь одразу і тупо кидати у м'ясорубку. Але він повинен бути доступним.

Не треба цих ухилясів та випраадовувань своєї сцикливості. Виглядає тупо і ганебно.
показати весь коментар
28.11.2022 04:33 Відповісти
+3
Ладно жінки, старики та діти. Це зрозуміло і вірно.

Але ж дофіга і членоносіїв, що вважають себе чоловіками, з мордами ширше дверей там бідують.
показати весь коментар
28.11.2022 00:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Взимку будуть виїзджати, особливо з дитинами.
показати весь коментар
28.11.2022 00:28 Відповісти
З дітьми.
показати весь коментар
28.11.2022 00:52 Відповісти
vin rskomovnuj i namgajet'sja rozmovljatu ykrainskoju . byd SNISODITELNUM.
))
показати весь коментар
28.11.2022 07:33 Відповісти
Ладно жінки, старики та діти. Це зрозуміло і вірно.

Але ж дофіга і членоносіїв, що вважають себе чоловіками, з мордами ширше дверей там бідують.
показати весь коментар
28.11.2022 00:39 Відповісти
М"який знак зайвий.
показати весь коментар
28.11.2022 00:54 Відповісти
Що ви конкретно хочете і пропонуєте? Мобілізувати 5 мільйонів? Як це по вашому буде виглядати?
показати весь коментар
28.11.2022 00:53 Відповісти
Пропоную не сцятися тільки від одної думки про мобілізацію.
показати весь коментар
28.11.2022 01:50 Відповісти
То що ви хочете використовувати людей,як гарматне м'ясо? Так москалів не перемогти.
показати весь коментар
28.11.2022 02:20 Відповісти
Для тупих пояснюю:
Мобілізаційний резерв не обов'язково використовувати весь одразу і тупо кидати у м'ясорубку. Але він повинен бути доступним.

Не треба цих ухилясів та випраадовувань своєї сцикливості. Виглядає тупо і ганебно.
показати весь коментар
28.11.2022 04:33 Відповісти
А по трохи можна кидати в м'ясорубку?Таку кількість забезпечити не можливо.Ті що зараз мобілізовані,далеко не повністю забезпечені.Причому з цих що зараз,мобілізували,прямо у війську задіяні тисяч 300 і навіть таку кількість зараз дуже важко забезпечити.Навіть зимовим одягом важко забезпечити,навіть обігрівом і тд.

Ви самі де воюєте,чи де воювали?Страх це не ганьба.Закривати діри людьми,ось це ганьба.
показати весь коментар
28.11.2022 05:28 Відповісти
та не так дофіга. чоловіків мало в порівнянні з жінками і поки що всі, кого тут зустрічав, мають причини виїхати (багатодітні, хворі)
показати весь коментар
28.11.2022 00:57 Відповісти
Достатньо, щоб це було помітно громадянам країн, в яких є наші біженці.

У тій же Польщі дофіга ситих да довольних мордоворотів. В мене родич повертався через Польщу в Україну і розповідав про "цікаві" зустрічі і те, як поляки реагують на цих червонопиких жлобів.
показати весь коментар
28.11.2022 01:54 Відповісти
І як же реагують,якщо багато хто з наших там працює? Ви самі цього не бачили,окремі історії не складають цілої картини.Ви якось по комуністичному говорите,ситі,мордаті і тд.Давайте вже зробимо всіх худих,як в Північній Кореї.
показати весь коментар
28.11.2022 02:25 Відповісти
Відмовляють у місцях в готелях, наприклад. Не пускають в ресторани.

Я схильний вірити родичу. До того ж, я вже 47 років живу в одній країні з цими хитрожопими кугутами і не бачу в цьому нічого незвичайного.
показати весь коментар
28.11.2022 04:28 Відповісти
Велика кількість наших працює і все добре.В мене також є родичі і друзі за кордоном.Може це якісь нахаби,причому ті,які працювати не будуть,на жаль такі також є.Але в основному наші якщо виїхали,то працюють.Як я казав,цілу картин,поодинокі випадки не складуть.Взагалі то,з заходу країни велика кількість людей працювала за кордоном,я якраз з заходу.Багато усіляких історій знав,але щоб наших не пускали в ресторани,за те,що просто хтось виїхав з країни не чув.І звідки поляки можуть знати конкретно про людину щось?Може в людини три дитини,може має групу інвалідності,може опікун.Ці люди також можуть бути червонопикими.Вони що запитують на вході,чи є в тебе інвалідність,опікунство,троє дітей? Це якась маячня.
показати весь коментар
28.11.2022 05:42 Відповісти
Привладні Стефанчук-Зеленський, час від часу інформують Українців про закриття чергового каналу з переправою військовозобов'язаних на кордоні України!!
Але вони, чомусь🤷‍♂️🙈🙊🙉, замовчують, як тисячі військовозобов'язаних можновладців привладних, на вельми дорогих авто, проходять спокійно той же кордон України і поповнюють батальйни БЗДІЖенців у Монако, Відні, Ніці, Кіпрі, Греції і т. ін.
Одним вершки, а іншим вода в окопі‼️😠❤️⚔️🇺🇦🙉🙊🙈🤔😡🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇳🇴🇪🇪🇹🇷🇨🇿🇨🇦🇬🇧🇸🇪🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇮🇩‼️🤷‍♂️❤️⚔️🇺🇦🤷‍♂️

Пильнуймо Україну для Українців, бо влада монозброду разом з опозажопниками до цього спонукає !!!
показати весь коментар
28.11.2022 00:59 Відповісти
Дуже не точна цифра! 4.7 млн зареєстрованих у статусі біженців. А скільки таких без статусу? Більшість моїх знайомих в Польщі, Чехії та ФРН не в статусі біженців, щоб можна було повернутись в будь який час, та влаштуватись на роботу за кордоном. Багато хто їздить з Польщі до Львова на закупи ліків та до стоматологів(про проблеми з цими послугами в Польщі довго говорити) Безмежна подяка всім країнам, які допомагають нам у такий важкий час!!! Ми обов'язково здолаємо цю погань! 💙💛
показати весь коментар
28.11.2022 09:44 Відповісти
 
 