Кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей, - ООН
За даними ООН, кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла понад 4 751 070 людей. Найбільше українців у Польщі, Німеччині та Чехії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
На порталі УВКБ ООН зазначено, що число зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей. Водночас загальна кількість українських біженців в Європі становить близько 7.8 млн людей.
Зазначається, що найбільший приріст за останній місяць показали Німеччина – близько 206,5 тис., Польща – близько 38,9 тис., Франція – близько 14 тис., Румунія – 11,7 тис. та Чехія – близько 9,5 тис.
Відомо, що найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 507,89 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 8,008 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 6,196 млн.
Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 22 листопада в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 7,939 млн осіб.
Крім того, окремо ООН зазначає Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2 млн 852,4 тис. та 16,71 тис. осіб. Проте після 3 жовтня дані щодо Росії перестали оновлюватися, тоді як по Білорусі вони застаріли.
))
Але ж дофіга і членоносіїв, що вважають себе чоловіками, з мордами ширше дверей там бідують.
Мобілізаційний резерв не обов'язково використовувати весь одразу і тупо кидати у м'ясорубку. Але він повинен бути доступним.
Не треба цих ухилясів та випраадовувань своєї сцикливості. Виглядає тупо і ганебно.
Ви самі де воюєте,чи де воювали?Страх це не ганьба.Закривати діри людьми,ось це ганьба.
У тій же Польщі дофіга ситих да довольних мордоворотів. В мене родич повертався через Польщу в Україну і розповідав про "цікаві" зустрічі і те, як поляки реагують на цих червонопиких жлобів.
Я схильний вірити родичу. До того ж, я вже 47 років живу в одній країні з цими хитрожопими кугутами і не бачу в цьому нічого незвичайного.
Але вони, чомусь🤷♂️🙈🙊🙉, замовчують, як тисячі військовозобов'язаних можновладців привладних, на вельми дорогих авто, проходять спокійно той же кордон України і поповнюють батальйни БЗДІЖенців у Монако, Відні, Ніці, Кіпрі, Греції і т. ін.
Одним вершки, а іншим вода в окопі‼️😠❤️⚔️🇺🇦🙉🙊🙈🤔😡🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇳🇴🇪🇪🇹🇷🇨🇿🇨🇦🇬🇧🇸🇪🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇮🇩‼️🤷♂️❤️⚔️🇺🇦🤷♂️
Пильнуймо Україну для Українців, бо влада монозброду разом з опозажопниками до цього спонукає !!!