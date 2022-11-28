Кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей, - ООН

За даними ООН, кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла понад 4 751 070 людей. Найбільше українців у Польщі, Німеччині та Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

На порталі УВКБ ООН зазначено, що число зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей. Водночас загальна кількість українських біженців в Європі становить близько 7.8 млн людей.

Зазначається, що найбільший приріст за останній місяць показали Німеччина – близько 206,5 тис., Польща – близько 38,9 тис., Франція – близько 14 тис., Румунія – 11,7 тис. та Чехія – близько 9,5 тис.

Відомо, що найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 507,89 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 8,008 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 6,196 млн.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 22 листопада в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 7,939 млн осіб.

Крім того, окремо ООН зазначає Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2 млн 852,4 тис. та 16,71 тис. осіб. Проте після 3 жовтня дані щодо Росії перестали оновлюватися, тоді як по Білорусі вони застаріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну, з них понад 1,5 млн у Польщі, понад 1 млн - у Німеччині, - ООН