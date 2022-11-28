Росіяни зі ствольної артилерії вдарили по прикордонному селу на Сумщині, - ОВА

Протягом неділі, 27 листопада, ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

За його словами, по прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Загалом було 2 "прильоти", обійшлося без руйнувань.

"У решти прикордонних громад було спокійно, без обстрілів", – написав Живицький.

