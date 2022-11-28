Під час відключень світла кількість патрулів на Київщині збільшили вдвічі - рівень злочинності в цей час знизився, - Нєбитов

Під час масових відключень світла на Київщині було вдвічі збільшено кількість патрулів поліції, завдяки чому порівняно з минулими періодами злочинність зменшилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону в неділю ввечері

"Ми вдвічі збільшили патрулі на території Київської області, таке ж саме завдання голова Нацполіції Ігор Клименко дав усім регіонам. Тому завдяки підвищенню сил безпеки ми не спостерігаємо зміни криміногенної ситуації і збільшення крадіжок.

Якщо порівнювати з минулими періодами, крадіжок навіть стало менше на 15% на території Київської області, з помешкань – на 40%. І загальна злочинність стала менше на 5%. Вважаю, це за рахунок збільшення сил безпеки на території Київської області", - зазначив Нєбитов.

Водночас, за словами Нєбитова, під час відключень світла збільшилася кількість ДТП.

"Не всі люди дослухаються до наших порад – ходити у світлому одязі й зі світловідбивачем. Переходите ви пішохідний перехід – включіть ліхтарик на телефоні, щоб вас було видно", - порадив він.

Також, повідомив голова обласної поліції, "трохи збільшилася" кількість звернень щодо домашнього насильства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом двох-п’яти місяців очікуємо зростання рівня злочинності в Україні, - Монастирський