Під час відключень світла кількість патрулів на Київщині збільшили вдвічі - рівень злочинності в цей час знизився, - Нєбитов
Під час масових відключень світла на Київщині було вдвічі збільшено кількість патрулів поліції, завдяки чому порівняно з минулими періодами злочинність зменшилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону в неділю ввечері
"Ми вдвічі збільшили патрулі на території Київської області, таке ж саме завдання голова Нацполіції Ігор Клименко дав усім регіонам. Тому завдяки підвищенню сил безпеки ми не спостерігаємо зміни криміногенної ситуації і збільшення крадіжок.
Якщо порівнювати з минулими періодами, крадіжок навіть стало менше на 15% на території Київської області, з помешкань – на 40%. І загальна злочинність стала менше на 5%. Вважаю, це за рахунок збільшення сил безпеки на території Київської області", - зазначив Нєбитов.
Водночас, за словами Нєбитова, під час відключень світла збільшилася кількість ДТП.
"Не всі люди дослухаються до наших порад – ходити у світлому одязі й зі світловідбивачем. Переходите ви пішохідний перехід – включіть ліхтарик на телефоні, щоб вас було видно", - порадив він.
Також, повідомив голова обласної поліції, "трохи збільшилася" кількість звернень щодо домашнього насильства.
