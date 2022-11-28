Прем’єр Великої Британії Сунак допустив збільшення військової допомоги для України в наступному році
Велика Британія не змінюватиме політику колишніх прем’єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, що оприлюднило витяг із першої великої зовнішньополітичної промови чинного глави британського уряду Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада.
"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року", - сказав політик.
Сунак також пообіцяв, що Лондон надасть нову підтримку Києву в питанні протиповітряної оборони.
До слова, у вересені Велика Британія оприлюднила дані, згідно з якими надала Україні у 2022 році допомоги на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).
Оружия и поддержки должно быть достаточно изначально, чтобы гарантировано достичь результата.
Для Украины результат - это освобождение всех оккупированых и аннексированных территорий.
Но если "цивилизованные" люди дают недостаточно оружия для достижения этого результата, то это значит, что цели "цивилизованных" людей и Украины "несколько" отличаются.
Делая триллионы с агрессором, и не замечая сигналов о растущей агрессии в виде Чечни, Сирии, Грузии и Крыме, "цивилизованные" люди не могли не видеть, что угроза растёт.
Но ведь угроза растёт вначале для третьесортных украинцев, грузин, казахов, молдаван. Потом придёт очередь и второсортных поляков, прибалтов. Вы всерьёз думаете, что будет задействована 5 статья НАТО ради второго сорта?
А очередь до первого сорта "цивилизованных" людей может так и не дойти. Потом естественно можно продолжить делать деньги с агрессором на более лучших условиях.
Помните "Перезагрузку" от 2009 года после военного преступления в 2008 году в Грузии?
Цивилизованные люди любят рассуждать о демократических ценностях, которыми они кормят свой электорат.
Так может мокнуть их в это аморальное дерьмецо, в эту циничную алчность, которая и является причиной проливаемой крови третьесорных и второсортных людей?
Это ли не одна из граней фашизма?
Или мы поощряем, стимулируем, ведем бизнес с варварами в виде диктаторов и автократных режимов.
Или мы не имеем с ними ничего общего, пока эти сообщества людей не пройдут свой путь эволюции.