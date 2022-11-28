УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7605 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 042 12

Прем’єр Великої Британії Сунак допустив збільшення військової допомоги для України в наступному році

сунак

Велика Британія не змінюватиме політику колишніх прем’єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, що оприлюднило витяг із першої великої зовнішньополітичної промови чинного глави британського уряду Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року", - сказав політик.

Сунак також пообіцяв, що Лондон надасть нову підтримку Києву в питанні протиповітряної оборони.

До слова, у вересені Велика Британія оприлюднила дані, згідно з якими надала Україні у 2022 році допомоги на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Британії Сунак опублікував відео на підтримку України, озвучене українцями: "Ми віримо у свободу". ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5802) допомога (8771) Сунак Ріші (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Вообще, Риши Сунак - из пенджабских индусов, которые были известны как раз воинственностью и таки да, злобностью. Причем его родители приехали в ВБ не из Индии, а из восточной Африки, куда их предков переместила из Пенджаба колониальная Британская власть, видимо, как раз за злобность.
показати весь коментар
28.11.2022 02:32 Відповісти
+4
Ці висери зелених до війни: про шашлики, давайте миритися, США провокує росію і т. д. треба показувати кожен день, а то забувають 😡
показати весь коментар
28.11.2022 05:45 Відповісти
+3
показати весь коментар
28.11.2022 02:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо. Сподіваємося, що так воно і буде.
показати весь коментар
28.11.2022 02:15 Відповісти
"І ми надамо нову підтримку протиповітряної оборони для захисту українського народу та критичної інфраструктури, від якої він залежить. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", - цитує його слова Reuters.
показати весь коментар
28.11.2022 02:15 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 02:18 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 02:29 Відповісти
Ці висери зелених до війни: про шашлики, давайте миритися, США провокує росію і т. д. треба показувати кожен день, а то забувають 😡
показати весь коментар
28.11.2022 05:45 Відповісти
Ніхто не забуває, просто той, хто і раніше не бачив цього, не бачить цього і сьогодні.
показати весь коментар
28.11.2022 07:48 Відповісти
перший раз бачу такого злобного індуса.
показати весь коментар
28.11.2022 02:21 Відповісти
Вообще, Риши Сунак - из пенджабских индусов, которые были известны как раз воинственностью и таки да, злобностью. Причем его родители приехали в ВБ не из Индии, а из восточной Африки, куда их предков переместила из Пенджаба колониальная Британская власть, видимо, как раз за злобность.
показати весь коментар
28.11.2022 02:32 Відповісти
You talk the talk. Are you gonna walk the walk?
показати весь коментар
28.11.2022 02:23 Відповісти
...друже-суначе, зроби це
показати весь коментар
28.11.2022 05:58 Відповісти
Мислит правильно .
показати весь коментар
28.11.2022 07:22 Відповісти
Как по мне это садистский подход.
Оружия и поддержки должно быть достаточно изначально, чтобы гарантировано достичь результата.
Для Украины результат - это освобождение всех оккупированых и аннексированных территорий.
Но если "цивилизованные" люди дают недостаточно оружия для достижения этого результата, то это значит, что цели "цивилизованных" людей и Украины "несколько" отличаются.
Делая триллионы с агрессором, и не замечая сигналов о растущей агрессии в виде Чечни, Сирии, Грузии и Крыме, "цивилизованные" люди не могли не видеть, что угроза растёт.
Но ведь угроза растёт вначале для третьесортных украинцев, грузин, казахов, молдаван. Потом придёт очередь и второсортных поляков, прибалтов. Вы всерьёз думаете, что будет задействована 5 статья НАТО ради второго сорта?
А очередь до первого сорта "цивилизованных" людей может так и не дойти. Потом естественно можно продолжить делать деньги с агрессором на более лучших условиях.
Помните "Перезагрузку" от 2009 года после военного преступления в 2008 году в Грузии?
Цивилизованные люди любят рассуждать о демократических ценностях, которыми они кормят свой электорат.
Так может мокнуть их в это аморальное дерьмецо, в эту циничную алчность, которая и является причиной проливаемой крови третьесорных и второсортных людей?
Это ли не одна из граней фашизма?
Или мы поощряем, стимулируем, ведем бизнес с варварами в виде диктаторов и автократных режимов.
Или мы не имеем с ними ничего общего, пока эти сообщества людей не пройдут свой путь эволюции.
показати весь коментар
28.11.2022 08:34 Відповісти
 
 