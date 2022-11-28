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Новини
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Жеваго та Юркевич - замовники інформаційної атаки через телеканал олігарха, - ГК "Інвестохіллс"

жеваго,костянтин

Група компаній "Інвестохіллс" через професійну діяльність з повернення активів збанкрутілих банків, які були вкрадені їх колишніми власниками, вчергове зазнає інформаційної атаки з боку цих самих власників.

Про це повідомляється у пресрелізі ГК, пишут Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

Як заявляє компанія, журналісти напередодні одного з судових засідань у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду випустили відверто замовний сюжет як за змістом, так і за формою. Мета – тиск на суддів для прийняття рішення, вигідного олігархам.

"Журналісти телеканалу "Еспресо" не звертались до групи "Інвестохіллс" за коментарем щодо суті розповсюдженої у сюжеті інформації… Крім того, журналісти дозволили собі "навішати" на компанію ярлик "проросійська", – описують ситуацію в ГК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навіть якщо держава не поверне "АвтоКрАЗ", то у Жеваго залишаться мільйонні боргові вимоги до нього, – фінансист Волков

У якості аргументу для останньої тези редакція привела фрагмент з розгляду судом клопотання прокурора у одному з кримінальних проваджень. У ньому прокурор, серед іншого, безпідставно заявляє про те, що ГК діє на користь рф шляхом зупинки стратегічних підприємств

У групі підкреслили, що у прес-релізі міжнародного інвестиційного фонду "Інвестохіллс Хеліантус" та ГК "Інвестохіллс" вже була заявлена позиція про те, що дане кримінальне провадження було відкрите СБУ на користь олігархів Костянтина Жеваго та Анатолія Юркевича.

Стратегічні підприємства, які на думку слідчих буцімто "зупиняла" ГК, – це "АвтоКрАЗ" та "Росава", які у 2018 році до банкрутства довів саме їх колишній власник Жеваго. Після відкриття процедури банкрутства він установив контроль над підприємствами.

"Абсурдність звинувачень у тому, що ГК "Інвестохіллс" ніколи не мала відношення до контролю над "АвтоКрАЗом", який через незадовільну роботу держава відчужила у бенефіціара Жеваго. ГК дійсно викупала на державному аукціоні права по боргам "Росави" перед банком Жеваго "Фінанси та кредит". Олігарх втратив контроль над діяльністю цього підприємства, після чого воно якраз і змогло налагодити успішну діяльність. На даний момент ГК вже не є активним кредитором "Росави", – пояснюють у ГК.

Так само журналісти проігнорували ще один публічний прес-реліз про те, що Павло Фукс ніколи не був ані засновником, ані бенефіціаром, ані міноритарним акціонером ГК "Інвестохіллс". Дана інформація підтверджується обов’язковими та ретельними перевірками компаній ГК Національним банком України.

В "Інвестохіллс" пояснюють, чому сюжет на "Еспресо" вийшов саме зараз. Центральна тема сюжету: судові рішення щодо майна такої собі фірми "Сейф Інвест". Це майно (земельні ділянки та трансформаторні підстанції під Києвом) було незаконно вкрадене у "Українського професійного банку" напередодні оголошення його неплатоспроможним у 2015 році. Грабунок був здійснений в інтересах колишнього власника УПБ Анатолія Юркевича. Майно проведено через низку пов’язаних з ним фірм на "Сейф Інвест".

У 2015 році ФГВФЛ виграв суд у цій справі – фірми Юркевича повинні були повернути дані активи. Після того як ГК "Інвестохіллс" через ФК "Інвестохіллс Веста" викупила на аукціоні Prozorro права вимоги на дані активи, компанією був розпочатий відповідний судовий процес. Суди першої та другої інстанції фірми Юркевича вже програли. Зараз йдуть касаційні слухання у Верховному Суді. Матеріали справи тут. Напередодні такого засідання, яке мало відбутись 15 листопада, і вийшов сюжет на "Еспресо" з метою тиску на прийняття рішення на користь структур Юркевича.

"У зв’язку з цим виникає питання, як телеканал "Еспресо" отримав доступ до процесуальних документів кримінального провадження проти Фонду та ГК "Інвестохіллс"? Опубліковані документи відсутні у вільному доступі... Цей факт вказує на порушення таємниці слідства. А також, на думку ГК "Інвестохіллс", доводить, що Жеваго та Юркевич – ймовірні замовники кримінального провадження проти групи компаній. Отже мета цього абсурдного та безперспективного з юридичної точки зору розслідування у тому, щоб створити негативний інформаційний фонд навколо кредитора обох олігархів", – вважають у ГК.

Автор: 

банки (7802) Жеваго Костянтин (394) касація (41) АвтоКрАЗ (66) Фукс Павло (105) Інвестохіллс (5)


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Топ коментарі
+12
"телеканал олігарха" - вже вісім місяців це словосполучення чується як насмішка та сарказм.
В Україні вісім місяців існують тільки Телеканали БоНеВтіка!
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28.11.2022 19:16 Відповісти
+6
Звичайно, як же сюди не приплести Порошенко? А де Зеленський, Єрмак, Татаров, Резніченко та інші? А де Фірташ, Андрій Деркач, Злочевський, Тігіпко?
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28.11.2022 19:32 Відповісти
+5
щоб розпочати програму хоча би дрібносерійного виготовлення українських гелікоптерів - потрібно націоналізувати власність ворога України Богуслаєва "Мотор-Січ". Для такої націоналізації мають бути неспростовні докази ворожості Богуслаєва, інакше повториться історія з наслідками про поверненя в держвласність комбінату криворіжсталь
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28.11.2022 21:14 Відповісти
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кредитор олигархов беспокоится о своей репутации? к чему бы это?
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28.11.2022 18:47 Відповісти
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих багатіїв: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, хто як міг.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
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28.11.2022 18:53 Відповісти
Звичайно, як же сюди не приплести Порошенко? А де Зеленський, Єрмак, Татаров, Резніченко та інші? А де Фірташ, Андрій Деркач, Злочевський, Тігіпко?
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28.11.2022 19:32 Відповісти
На рахунок Зеленський, Єрмак, Татаров, Резніченко та інші, - будь-ласка - наведіть документальне авторитетне першоджерело ваших тверджень. Якщо немає - то ви балабол.

А вищенаведені мною прізвища розташовані саме в такому порядку по обсягу капіталів згідно міжнародних рейтингів найбагатших людей України (крім Ю.Тимошенко - яку в 90-і рокі "міс 10 млрд$" вказувала Financial Times). Гугл вам у допомогу.
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28.11.2022 19:59 Відповісти
Наведіть докази злочинної діяльності Порошенко. Якщо не приведете, то Ви дуже великий балабол. Капітали є у Трампа (фактично у віх американських президентів), у князя Володимира Великого були, у Богдана Хмельницького, Мазепи і це не означає, що вони злочинці, чи не так? А зараз розмістіть по-порядку багатих людей 2019-2022 року, чи думаєте нарід такий дурний? Скільки вкрадено, не зароблено на "великому крадівництві", резерві масок, зерна...? А в кого там відшукадися офшори на 41 мільйон доларів США? А скільки будинків в Ялті, Італії, Англії і людина не з 90-х, а встигла накопичити, то це як?
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28.11.2022 20:30 Відповісти
При президенстві Порошенко - замість закупівлі Аваковим 55 французьких (з них 21 - бу) вертольотів - за 551 млн євро - треба було ці гроші вкласти у створення та закупівлю кількох українських вертольотів.
551 млн євро із відсотками за кредит буде віддано з бюджету України (гроші, зібрані державою Україна з усіх платників податків - і які могли б піти на оплату праці українських працівників).
Ще треба врахувати, що найближчими роками 20-25 (до кінця вироблення ресурсу цих вертольотів) Україна закуповуватиме у Франції запчастини, матеріали та послуги з технічного обслуговування цих вертольотів.
За наявності основного компонента - вертолітних двигунів Мотор-січі - можна було б створити окреме підприємство зі створення та виробництва власне вертольотів.
І можна було б закуповувати свої вертольоти (спочатку за рахунок держбюджету, потім вже могли б виходити на міжнародний ринок).
Але ж у нас державників у владі немає.
Влада шукає спосіб швидкого особистого збагачення на відкатах за закупівлі імпорту.
Аналогічна ситуація у авіації.
За 5 років правління Президента-олігарха-мародера Антонов у 2015 році зміг лише завершити раніше розпочате будівництво літака Ан-178, а у 2017 році - літака-демонстратора Ан-132D.
Разом: два (?!) літаки Антонов- за 5 років. Все.
Можна згадати товариша Порошенка Гладковського, згадати поставки білоруських Мазів з шильдиками Богдан до української армії (де частка додаткових встановлень була менше 5%).
Можна згадати ще формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
------------------------------
Зеленський, на відміну від Порошенка, нічого не прихватизував, а зробив свої статки з 0 сам. КВК, та наступна діяльність у медійному бізнесі.
Далі
"Скільки вкрадено, не зароблено на "великому крадівництві", резерві масок, зерна...?" А скільки? Докази , будь ласка, наведіть.
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28.11.2022 20:47 Відповісти
щоб розпочати програму хоча би дрібносерійного виготовлення українських гелікоптерів - потрібно націоналізувати власність ворога України Богуслаєва "Мотор-Січ". Для такої націоналізації мають бути неспростовні докази ворожості Богуслаєва, інакше повториться історія з наслідками про поверненя в держвласність комбінату криворіжсталь
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28.11.2022 21:14 Відповісти
пан дуже забрехалися, але то нічого, буває. Пан говорить за вертольоти, які закупив Аваков? Так вони є. А вертольоти на "Мотор Січі" почали при Зеленському направляти на росію, направили десь за 70 двигунів на вертольоти і за 30-ть на літаки, які сьогодні вбивають наших найкращих. При Порошенко патріот росії богуслаєв сидів як миша під віником і звичайно він для України нічого путнього не зробить, хоча і тут пан збрехенькали, бо там проводилась робота по випуску вертольотів для України. Що стосується заводу "Антонова" то бачте, все-таки зробили пару літаків, не танків. А при Володі один танк і жодного літака, правда спалили "Мрію", яку мали до початку війни перегнали у Лейпціг, але чомусь не зробили. Навмисно це було зроблено чи ні, розберуться при перевиборах, бо сьогодні це неможливо. І флагман українського корабля "Сагайдачний" чомусь затопили при Зе і скіфське золото і музейні експонати залишили ворогу в Мелітополі, хоча США і інші країни попереджали, що ворог нападе і навіть точну дату назвали. Далі навіть не буду перераховувати подвиги сьогоднішньої влади. Цікаво було взнати від Вас, що Зеля починав свій бізнес з нуля, то мабуть "другоє", а що Порошенко починав не з нуля?
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28.11.2022 21:23 Відповісти
брехня. По засудженню Олекія Порошенка - апеляція в верховному суді в москві довела, що розкрадання не було. І залишилась лише одна стаття, за якою він відсидів - зберігання незареєстрованої холодної зброї (мисливський ніж).
Так само брехня "був співголовою партії, яка перейменувалася у "Партію регіонів".". Коли перейменовувалась та "трудова партія" - він вже був членом іншої партії, "Солідарність".
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28.11.2022 23:09 Відповісти
"Скільки вкрадено, не зароблено на "великому крадівництві", резерві масок, зерна...?" А скільки? Докази , будь ласка, наведіть".
Докази будуть, коли НАБУ І САП справи відкриють за фактами.
Мабуть, не сьогодні. Зважте на те, що сьогодні в руках ОП усі силові органи і суди. Крім НАБУ
і САП, роботу яких торпедували кілька років.
За Зеленським - офшори і різні схеми ухиляння в попередні роки. Але справді, він був просто
мільйонерчиком. Зараз при ньому розкрадаються мільярди. Ось про це знають усі:
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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28.11.2022 21:38 Відповісти
Дякую пане за турботу, віагру можете вживати, бачу Ви про неї знаєте, мабуть пригодилась? А за Порошенко написав не я, а відповів пану, який поставив на одну сходинку Порошенко і Зеленського. Це звичайно не так, там немає чого порівнювати. Соромно за людей, які оббрехали Порошенко і весь той бруд від вбивства браита до Вальцмана, який не знайшов свого ждодного підтвердження. Ціуаво було слухати розслідування в прямому ефірі про "плівки Порошенко і Байдена", яку підготували російські шпіони андрюха деркач і де один шалунішка "мама любить скорость" і де вони? Що там зі справою? Хто її їв і не запивав водою? Дуже цікава справа, там навіть не було слідчої тайни, як по інших справах. Просто шедевр. Але на цій брехні татарови,Боневтіки,Бені, єлдаки та інші прийшли до влади. Покращили Ваше життя?
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28.11.2022 21:30 Відповісти
"телеканал олігарха" - вже вісім місяців це словосполучення чується як насмішка та сарказм.
В Україні вісім місяців існують тільки Телеканали БоНеВтіка!
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28.11.2022 19:16 Відповісти
Жабогадюкінг? Читати це просто неможливо, автору статті варто було б працювати не журналіздом, а юриздом в міжнародній компанії "Бєлкін, Вольховскій, лєс і трі паяльніка"...
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28.11.2022 20:26 Відповісти
цікаво, чи щось Моршавка скаже в своє виправдання? Поки що в програмі Василя Зими виступає Роман Безсмертний; але зараз за ним - час Моршавки...
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28.11.2022 20:32 Відповісти
Морщавка сьогодні промовчав. Видать, не підготовився... Або йому не підготували тез (чи тек)...
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28.11.2022 21:15 Відповісти
Що СБУ могли використати для наїзду на компанію, здивування не викликає.
Слідчі органи мають у цьому розібратися. Чесні органи і чесні суди. Якщо такі знайдуться.
Трохи темнувато: "Засновниками фонду є міжнародні компанії, під управлінням яких знаходяться активи на суму близько $10 млрд". Не зміг знайти, що ж це за міжнародні компанії.
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28.11.2022 20:55 Відповісти
ще один "коломойський", виліз з під трухлявої колоди - красти і брехати.... гадина нічого більше не вміє, окрім як красти і брехати. не вірте тому живаго і гадюкам з його кубла.
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28.11.2022 22:23 Відповісти
 
 