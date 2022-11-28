Жеваго та Юркевич - замовники інформаційної атаки через телеканал олігарха, - ГК "Інвестохіллс"

Група компаній "Інвестохіллс" через професійну діяльність з повернення активів збанкрутілих банків, які були вкрадені їх колишніми власниками, вчергове зазнає інформаційної атаки з боку цих самих власників.

Про це повідомляється у пресрелізі ГК, пишут Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

Як заявляє компанія, журналісти напередодні одного з судових засідань у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду випустили відверто замовний сюжет як за змістом, так і за формою. Мета – тиск на суддів для прийняття рішення, вигідного олігархам.

"Журналісти телеканалу "Еспресо" не звертались до групи "Інвестохіллс" за коментарем щодо суті розповсюдженої у сюжеті інформації… Крім того, журналісти дозволили собі "навішати" на компанію ярлик "проросійська", – описують ситуацію в ГК.

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У якості аргументу для останньої тези редакція привела фрагмент з розгляду судом клопотання прокурора у одному з кримінальних проваджень. У ньому прокурор, серед іншого, безпідставно заявляє про те, що ГК діє на користь рф шляхом зупинки стратегічних підприємств

У групі підкреслили, що у прес-релізі міжнародного інвестиційного фонду "Інвестохіллс Хеліантус" та ГК "Інвестохіллс" вже була заявлена позиція про те, що дане кримінальне провадження було відкрите СБУ на користь олігархів Костянтина Жеваго та Анатолія Юркевича.

Стратегічні підприємства, які на думку слідчих буцімто "зупиняла" ГК, – це "АвтоКрАЗ" та "Росава", які у 2018 році до банкрутства довів саме їх колишній власник Жеваго. Після відкриття процедури банкрутства він установив контроль над підприємствами.

"Абсурдність звинувачень у тому, що ГК "Інвестохіллс" ніколи не мала відношення до контролю над "АвтоКрАЗом", який через незадовільну роботу держава відчужила у бенефіціара Жеваго. ГК дійсно викупала на державному аукціоні права по боргам "Росави" перед банком Жеваго "Фінанси та кредит". Олігарх втратив контроль над діяльністю цього підприємства, після чого воно якраз і змогло налагодити успішну діяльність. На даний момент ГК вже не є активним кредитором "Росави", – пояснюють у ГК.

Так само журналісти проігнорували ще один публічний прес-реліз про те, що Павло Фукс ніколи не був ані засновником, ані бенефіціаром, ані міноритарним акціонером ГК "Інвестохіллс". Дана інформація підтверджується обов’язковими та ретельними перевірками компаній ГК Національним банком України.

В "Інвестохіллс" пояснюють, чому сюжет на "Еспресо" вийшов саме зараз. Центральна тема сюжету: судові рішення щодо майна такої собі фірми "Сейф Інвест". Це майно (земельні ділянки та трансформаторні підстанції під Києвом) було незаконно вкрадене у "Українського професійного банку" напередодні оголошення його неплатоспроможним у 2015 році. Грабунок був здійснений в інтересах колишнього власника УПБ Анатолія Юркевича. Майно проведено через низку пов’язаних з ним фірм на "Сейф Інвест".

У 2015 році ФГВФЛ виграв суд у цій справі – фірми Юркевича повинні були повернути дані активи. Після того як ГК "Інвестохіллс" через ФК "Інвестохіллс Веста" викупила на аукціоні Prozorro права вимоги на дані активи, компанією був розпочатий відповідний судовий процес. Суди першої та другої інстанції фірми Юркевича вже програли. Зараз йдуть касаційні слухання у Верховному Суді. Матеріали справи тут. Напередодні такого засідання, яке мало відбутись 15 листопада, і вийшов сюжет на "Еспресо" з метою тиску на прийняття рішення на користь структур Юркевича.

"У зв’язку з цим виникає питання, як телеканал "Еспресо" отримав доступ до процесуальних документів кримінального провадження проти Фонду та ГК "Інвестохіллс"? Опубліковані документи відсутні у вільному доступі... Цей факт вказує на порушення таємниці слідства. А також, на думку ГК "Інвестохіллс", доводить, що Жеваго та Юркевич – ймовірні замовники кримінального провадження проти групи компаній. Отже мета цього абсурдного та безперспективного з юридичної точки зору розслідування у тому, щоб створити негативний інформаційний фонд навколо кредитора обох олігархів", – вважають у ГК.