УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5786 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 350 18

Вирішити цей конфлікт може лише військова поразка Росії, - глава МЗС Швеції Ліндстрьом

швеція

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Ліндстрьом переконаний, що єдиний спосіб справедливої розв’язки у війні РФ проти України - щоб Росія зазнала поразки на полі бою.

Як повідомляє LRT, про це він сказав в інтерв’ю литовським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Тобіас Ліндстрьом нагадав про останній пакет військової допомоги Швеції для України, який став більшим за сукупну вартість усіх попередніх - із щимовим одягом для військових, засобами ППО та іншим.

"Ми готові робити більше й більше - тому що ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає усім нам зупинити Росію. Лише завдавши їй поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово (у переговорах - ред.) має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка Росії", - сказав він.

Міністр продовжив цю аргументацію, відповідаючи на запитання, як може змінитися політика США після того, як республіканці знову здобули більшість у Палаті представників. На його думку, підтримка України не ослабне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули до Києва. ФОТО

"А на майбутнє, думаю, варто пояснювати усім по всьому світу, що означала би поразка України. Який це був би сигнал для всіх, якби Росія змогла реалізувати свої амбіції? Як би це розцінили Китай, чи Іран? Чи інші авторитарні держави, яких це може наштовхнути на думку, що війна хоч і дуже застарілий, але все ще можливий спосіб досягнення політичних цілей. Це було би абсолютно неприйнятно. Швеція - дуже миролюбна країна. Але ми вміємо розпізнати війни, у яких необхідно перемогти", - наголосив Тобіас Ліндстрьом.

Автор: 

Швеція (976)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Мудрі слова мудрої людини. Інакше бути не може.
показати весь коментар
28.11.2022 19:02 Відповісти
+11
Тобіасу Ліндстрьому за здоровий глузд-респект...
показати весь коментар
28.11.2022 19:07 Відповісти
+10
показати весь коментар
28.11.2022 19:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мудрі слова мудрої людини. Інакше бути не може.
показати весь коментар
28.11.2022 19:02 Відповісти
Це не Папа. І не Столтенберг. Які чомусь окрім переговорів нічого іншого не пропонують.
показати весь коментар
28.11.2022 19:06 Відповісти
Тобіасу Ліндстрьому за здоровий глузд-респект...
показати весь коментар
28.11.2022 19:07 Відповісти
Викинги,закройте окно в Европу петьки -самодура. ..
показати весь коментар
28.11.2022 19:55 Відповісти
занадто багато банальних балачок! в реальнiстi бiсить зацiкавленнiсть зараз у свiтi бiльше футболом,чим вiйною в Украiнi.
показати весь коментар
28.11.2022 19:10 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 19:12 Відповісти
Арчери надайте ЗСУ!
показати весь коментар
28.11.2022 19:19 Відповісти
Мазепа таки був мудрою людиною!
показати весь коментар
28.11.2022 19:23 Відповісти
Військову поразку рашки кожен уявляє по-своєму. Одні бачать розгром кацапських військ на українській території, другі - знесення кремля разом з усіма його мешканцями, треті - знищення всіх росіян на всій території аж до камчатки.
показати весь коментар
28.11.2022 19:32 Відповісти
Всі три варіанти прийнятні,особливо останній...****** треба вбивати *****!
показати весь коментар
28.11.2022 20:37 Відповісти
JAS 39 Gripen надайте ЗСУ!
показати весь коментар
28.11.2022 19:33 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 19:36 Відповісти
В мире есть трезвомыслящие политики. Это очень обнадеживает. Огромная благодарность шведском народу и правительству.
показати весь коментар
28.11.2022 19:56 Відповісти
Die Schweden sind unsere echten Brüder.
показати весь коментар
28.11.2022 20:26 Відповісти
Ех, якби ваші пращури краще постаралися 310 років тому...
показати весь коментар
28.11.2022 21:04 Відповісти
Мы мирные шведы, но наш бронепоезд... Кстати, это правда. Швеция у Советского союза стояла в очереди на поглощение следующей за Финляндией. Русских в их безумных мечтах очень поддерживала, помимо ее, Швеции социалистической ориентации и нейтрального статуса, еще и антизападная реторика. Но в отличие от Финляндии, где бушевала финляндизация, в Швеции прекрасно работала контрразведка, и все, что засылалось Советским союзом, немедленно вылавливалось
показати весь коментар
29.11.2022 07:37 Відповісти
 
 