Ворог завдає 180-200 ударів за добу на Бахмутському напрямку, - ОК "Схід"

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Череватий розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На цьому напрямку ворог діє найагресивніше. Він проводить атаки й вогневі удари. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу з артилерії. Противник й далі намагається штурмувати наші позиції. Є розмитість ґрунтів, тому ворог змінив тактику. Окупанти не завжди можуть використовувати танки, бронетранспортери або бойові машини піхоти", - пояснив він.

За словами речника Східного угрупування військ, противник формує менші групи й намагається просочуватися до наших позицій.

Також читайте: Окупанти продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

"В умовах туману ускладнюються дії ЗСУ. Але українські захисники знаходять варіанти боротьби з ворогом. ЗСУ знищують ворога використовуючи безпілотники та інші засоби. Армія РФ щодоби зазнає великих втрат. Головне, що ворогу не вдається прорвати нашу лінію оборони", - додав Череватий.