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Новини
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Ворог завдає 180-200 ударів за добу на Бахмутському напрямку, - ОК "Схід"

бахмут

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Череватий розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На цьому напрямку ворог діє найагресивніше. Він проводить атаки й вогневі удари. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу з артилерії. Противник й далі намагається штурмувати наші позиції. Є розмитість ґрунтів, тому ворог змінив тактику. Окупанти не завжди можуть використовувати танки, бронетранспортери або бойові машини піхоти", - пояснив він.

За словами речника Східного угрупування військ, противник формує менші групи й намагається просочуватися до наших позицій.

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"В умовах туману ускладнюються дії ЗСУ. Але українські захисники знаходять варіанти боротьби з ворогом. ЗСУ знищують ворога використовуючи безпілотники та інші засоби. Армія РФ щодоби зазнає великих втрат. Головне, що ворогу не вдається прорвати нашу лінію оборони", - додав Череватий.

Автор: 

армія рф (18043) Донбас (22358) Бахмут (1563) ЗСУ (7719)


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Топ коментарі
+7
Реально ворог намагається прорвати лінію оборони і на своєму шляху знищує все, від наших військових, цивільних, жилих будинків, адміністративних споруд, комунікацій до лісопосадок. Звичайно важко знаходитися постійно під шквалом снарядів і знову у мене, як громадянина України постає питання - чому представники влади і оборони не закупили снарядів і не виготовили хоча би сотню САУ "Богдана" за три роки?
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28.11.2022 19:22 Відповісти
+6
Вчора там загинув мій колега земля тобі пухом друже,там дійсно важка ситуація при чому і з нашої сторони втрати тяжкі .
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28.11.2022 19:18 Відповісти
+3
З Twitter: "У нас під Бахмутом 500 300-х за дві доби". Про які "пункти незламності" гундосить зелень?!
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28.11.2022 19:18 Відповісти
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З Twitter: "У нас під Бахмутом 500 300-х за дві доби". Про які "пункти незламності" гундосить зелень?!
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28.11.2022 19:18 Відповісти
То що, тобi б подобалася заява "зламалися"? Фiг вам, вата. Розмрiялися.
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28.11.2022 21:52 Відповісти
Вчора там загинув мій колега земля тобі пухом друже,там дійсно важка ситуація при чому і з нашої сторони втрати тяжкі .
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28.11.2022 19:18 Відповісти
Реально ворог намагається прорвати лінію оборони і на своєму шляху знищує все, від наших військових, цивільних, жилих будинків, адміністративних споруд, комунікацій до лісопосадок. Звичайно важко знаходитися постійно під шквалом снарядів і знову у мене, як громадянина України постає питання - чому представники влади і оборони не закупили снарядів і не виготовили хоча би сотню САУ "Богдана" за три роки?
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28.11.2022 19:22 Відповісти
Василько хай тебе оберігає Господь.
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28.11.2022 19:30 Відповісти
Не удаётся прорвать . Карта о положении севернее Горловки другого мнения .
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28.11.2022 20:06 Відповісти
Прорвать и сдвинуть, это не одно и то же. При рорыве обороны открывается возможность продвигаться далеко вперед не встречая сопротивления, ну за исключением партизан и разрозненных небольших груп не имеющих связи с командованием и между собой, которые по сути тоже партизаны.
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28.11.2022 20:52 Відповісти
Ну да , конечно это не прорыв . Но тенденция небольшого продвижения постоянно сохраняется .
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28.11.2022 21:09 Відповісти
Та хай хзберігається. Штурмують вже з літа і нічого. Відгребуть і втечуть подалі до Криму, а там і далі. За собою знищать все, така вона орда.
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28.11.2022 21:12 Відповісти
Звісно втечуть . І те , що за собою все знищать сумніву не має . Зараз " расєйський " Херсон обстрілюють . Така ж доля спіткає й Донбас , нажаль . Я маю на увазі " їхній " , ордло . Підконтрольний вони і так знищують .
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28.11.2022 21:22 Відповісти
За 9 мiсяцiв дальшe за Бахмут не пройшли! Штани своi' вони порвали вiд iвна! Й годi!
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28.11.2022 21:48 Відповісти
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28.11.2022 21:28 Відповісти
😄😄😄
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29.11.2022 09:00 Відповісти
 
 