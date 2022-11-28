Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти перешкоджають проходу на територію Запорізької атомної електростанції в Енергодарі Запорізької області її співробітників, які відмовилися від укладання будь-яких договорів із російською державною корпорацією "Росатом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", - повідомляється в оперативній інформації.
Топ коментарі
+7 Николай Нестор Нагорняк
показати весь коментар28.11.2022 19:27 Відповісти Посилання
+5 stels400
показати весь коментар28.11.2022 19:24 Відповісти Посилання
+5 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар28.11.2022 20:35 Відповісти Посилання
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ви зовсім з глузду з"їхали ?