Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти перешкоджають проходу на територію Запорізької атомної електростанції в Енергодарі Запорізької області її співробітників, які відмовилися від укладання будь-яких договорів із російською державною корпорацією "Росатом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", - повідомляється в оперативній інформації.

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