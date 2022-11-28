УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5753 відвідувача онлайн
Новини
2 557 16

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

заес

Російські окупанти перешкоджають проходу на територію Запорізької атомної електростанції в Енергодарі Запорізької області її співробітників, які відмовилися від укладання будь-яких договорів із російською державною корпорацією "Росатом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", - повідомляється в оперативній інформації.

Читайте також: Росія не планує покидати ЗАЕС та Енергодар, - Пєсков

Автор: 

Росатом (220) Запорізька АЕС (1435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А де ж той дєятєль, який розтридів що ... покидають АЕС, чи збираються...? Для чого то було ...
показати весь коментар
28.11.2022 19:27 Відповісти
+5
Кончені орки що з дебілів взяти.
показати весь коментар
28.11.2022 19:24 Відповісти
+5
Ага ну да, пішли. Та там мабудь добра половина таємно триколірни труси з 2014 носить і чекала на асвабадітєлєй! Інакше позиція "нас **** но ми всьо равно завтра прідьом на работу" абсолютно не зрозуміла.
показати весь коментар
28.11.2022 20:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кончені орки що з дебілів взяти.
показати весь коментар
28.11.2022 19:24 Відповісти
А де ж той дєятєль, який розтридів що ... покидають АЕС, чи збираються...? Для чого то було ...
показати весь коментар
28.11.2022 19:27 Відповісти
А українською?🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.11.2022 20:32 Відповісти
Армия Украины не защищала Энергодар совсем. Вообще никто атомную станцию не прикрывал. Как так то? Ну понятно, Ермак там, Зеленский, но куда армия подевалась с тех краев?
показати весь коментар
28.11.2022 19:43 Відповісти
Так керують держзрадники.
показати весь коментар
28.11.2022 23:01 Відповісти
Який може бути "росатом" на території України та й станціє поки що не регенерує енергію в парашу.
показати весь коментар
28.11.2022 19:46 Відповісти
Інколи складається враження що т.зв. наші ніби підказують Путіну нові ходи...
показати весь коментар
28.11.2022 20:09 Відповісти
та всі робітники пішли б звідти да і все
показати весь коментар
28.11.2022 20:22 Відповісти
Ага ну да, пішли. Та там мабудь добра половина таємно триколірни труси з 2014 носить і чекала на асвабадітєлєй! Інакше позиція "нас **** но ми всьо равно завтра прідьом на работу" абсолютно не зрозуміла.
показати весь коментар
28.11.2022 20:35 Відповісти
Я не бот. А ти пєрєдком думаєш ) І тобі лікуватись треба )
показати весь коментар
02.12.2022 19:25 Відповісти
а в мене ВЕЛИКЕ питання до тих що підписали
ЩО ЗА ***** ???
ви зовсім з глузду з"їхали ?
показати весь коментар
28.11.2022 20:57 Відповісти
Ну не можна ж "просто так взять і піти з авіації"
показати весь коментар
29.11.2022 09:27 Відповісти
Тобто більшість підписали?
показати весь коментар
28.11.2022 21:45 Відповісти
вызывайте рейджеров США рюзких убирать тихо
показати весь коментар
28.11.2022 22:49 Відповісти
Бiля 90 000 вже тихо вбрали.
показати весь коментар
28.11.2022 23:39 Відповісти
 
 