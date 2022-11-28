НАБУ відправило до суду справу нардепа Волинця. Обвинувальний акт вручили в лікарні
Детективи Національного антикорупційного бюро України знайшли народного депутата, розшукуваного у справі про внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік на майже 1,79 мільйона гривень.
Про це НАБУ повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що знайшли депутата в одній із лікарень Києва. Йому вручили обвинувальний акт, нині скерований до Вищого антикорупційного суду для подальшого розгляду.
Як додали в НАБУ, під час досудового розслідування встановлено, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автомобіль особи, з якою він мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного проживання.
Також не було задеклароване фактичне користування позашляховиком, власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість невідображених активів, за даними слідства, становить 1,79 млн грн.
28 листопада обвинувальний акт стосовно депутата скерований до суду. Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст.366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада НАБУ оголосило в розшук народного депутата IX скликання Михайла Волинця, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації. Підозру народному депутату оголосили 17 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, очень хочется..
Дивує тільки, що цим не відкупилася бо реально сіла.
А як середовище олігархічного бєспрєдєла може відмовитися від мільярдів?
А якщо відмовилося ( ), то чому не задекларувало свій мужній вчинок?
а що по гуманітарці???
по розмінуванню?
по вагнерівцям?
чи цей пи...дів багато і не заносив?
риба гниє з голови а не з сраки....
Но для отчёта в стиле Турборежим...для Лохотрона сойдет....😛🍓Малина клубника...плебс сожрёт...
Посадимо цього злочинця і заживемо! А Шабуня який радий буде!
Папа « борется» с олигархом за права трудящихся, а сынок получает не хилую зарплату у этого же олигарха…
Ответ: надо.
2. Надо ли садить депутата если он не указал в декларации свои доходы, заработанные «непосильным трудом»?
Случайно забыл. Записал на сына, жену, любовницу, и тд.
Ответ тот же. Надо, в не зависимости от фамилии, пола и партийной принадлежности.
Так что с волынцов все ясно.
И никакая Юля не есть ему оправданием.
У неё у самой есть полно вопросов от неравнодушных граждан.
Волынец нормальный депутат ???!!!
Дядя, ты это…закусывай.