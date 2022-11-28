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Новини Е-декларації держслужбовців
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НАБУ відправило до суду справу нардепа Волинця. Обвинувальний акт вручили в лікарні

волинець

Детективи Національного антикорупційного бюро України знайшли народного депутата, розшукуваного у справі про внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік на майже 1,79 мільйона гривень.

Про це НАБУ повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що знайшли депутата в одній із лікарень Києва. Йому вручили обвинувальний акт, нині скерований до Вищого антикорупційного суду для подальшого розгляду.

Як додали в НАБУ, під час досудового розслідування встановлено, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автомобіль особи, з якою він мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного проживання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепа Волинця оголошено у розшук, - НАБУ

Також не було задеклароване фактичне користування позашляховиком, власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість невідображених активів, за даними слідства, становить 1,79 млн грн.

28 листопада обвинувальний акт стосовно депутата скерований до суду. Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст.366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада НАБУ оголосило в розшук народного депутата IX скликання Михайла Волинця, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації. Підозру народному депутату оголосили 17 листопада.

Автор: 

НАБУ (5114) Волинець Михайло (98) електронне декларування (1473)


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Топ коментарі
+21
шустренько зепрокурори зпрацювали
а що по гуманітарці???
по розмінуванню?
по вагнерівцям?
чи цей пи...дів багато і не заносив?
риба гниє з голови а не з сраки....
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28.11.2022 20:00 Відповісти
+16
Начальник в Запорожье по фамилии Старух скомуниздил столько всего,что Волынец нищеброд...пятикопеечный...
Но для отчёта в стиле Турборежим...для Лохотрона сойдет....😛🍓Малина клубника...плебс сожрёт...
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28.11.2022 20:04 Відповісти
+12
Йулю Володымирівну (Матьківщина) під контроль беруть. Щоб не смикалась... проти влади Зе!
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28.11.2022 19:35 Відповісти
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Йулю Володымирівну (Матьківщина) під контроль беруть. Щоб не смикалась... проти влади Зе!
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28.11.2022 19:35 Відповісти
Тимошенко запропонувала Зеленському створити уряд Національної єдності https://lb.ua/news/2022/01/24/503799_timoshenko_zaproponuvala.html https://lb.ua/news/2022/01/24/503799_timoshenko_zaproponuvala.html

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28.11.2022 19:38 Відповісти
Ну, дайте же порулить! (С) ЮВ Тимошенко

Ну, очень хочется..
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28.11.2022 21:21 Відповісти
ЮВТ з командою під "контролем" олігархічної мафії завжди була, тому й сама відсиділа не зрозуміло за що замість отримання посади Президента у 10 році.
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28.11.2022 20:35 Відповісти
Вперше Юлію Тимошенко, тоді ще одного з керівників "Корпорації Український Бензин", було затримано у Запоріжжі в 1995 році при спробі контрабанди валюти до Росії...https://www.pravda.com.ua/articles/2011/08/10/6475266/
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28.11.2022 20:41 Відповісти
Звісна справа, вана украла всьо.
Дивує тільки, що цим не відкупилася бо реально сіла.
А як середовище олігархічного бєспрєдєла може відмовитися від мільярдів?
А якщо відмовилося ( ), то чому не задекларувало свій мужній вчинок?
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28.11.2022 20:50 Відповісти
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29.11.2022 07:23 Відповісти
В своєму оці бревна не бачать.
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28.11.2022 19:43 Відповісти
А чем ОНО больное? Инсульт прямой кишки ?
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28.11.2022 19:57 Відповісти
Тем , чем и брат Дерьмака Волынец оказывается , самый большой коррупционер⁉️ ЗеУБЛЮДКИ , а как дела у Старуха в Запорожье , там ПОХЛЕЩЕ НА МИЛЛИАРДЫ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ , Резниченко и его шлюха на полтора миллиарда⁉️Кирил Тимошенко и 50 спизженных гуманитарных авто для ЗСУ
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28.11.2022 20:13 Відповісти
Та то не видно! То ж свои! Для того ермак и поставил на все хлебные и карательные должности своих людей! Красть можно теперь только им!
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28.11.2022 20:37 Відповісти
Ясно, что не говно вместо мозга
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29.11.2022 07:24 Відповісти
шустренько зепрокурори зпрацювали
а що по гуманітарці???
по розмінуванню?
по вагнерівцям?
чи цей пи...дів багато і не заносив?
риба гниє з голови а не з сраки....
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28.11.2022 20:00 Відповісти
Пане Вінгорський,згоден з вами відносно гниття риби,тільки чуть підкорректую-гниє з голови,а не з хвоста.Правда чистять ту ж саму рибу-з хвоста.Мені цікаво,а те дівся отой безстрашний дедектив НАБУ,який і росказав про розкрадання 96 вагонів гуманітарки в Запоріжжі?Його що переслідують?Чому ні слова від першоджерела?Може вже десь вкрали і більше,а ми не в курсі?
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28.11.2022 20:39 Відповісти
Начальник в Запорожье по фамилии Старух скомуниздил столько всего,что Волынец нищеброд...пятикопеечный...
Но для отчёта в стиле Турборежим...для Лохотрона сойдет....😛🍓Малина клубника...плебс сожрёт...
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28.11.2022 20:04 Відповісти
Досить всюди пхати свою політику!!! Ви краще спитайте у шахтарів що вони думають, та скажуть про цю людину. Так от мої знайомі слів непідбирають про реальну працю уцього лайна.
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28.11.2022 20:05 Відповісти
Дегенерат⁉️🤖🦠
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28.11.2022 20:26 Відповісти
Ой! Знову шахтьори. Це ті самі годувальники України, дякуючи яким існують якісь ДНРЛНР?
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29.11.2022 07:29 Відповісти
У нас ще є шахти в Павлограді на Дніпропетровщині є в Кривому Розі є в Червонограді на Львівщині. І то тільки великі а є багато малих. Чи вам всі на одне обличчя?
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29.11.2022 09:47 Відповісти
Заваняло заказухой
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28.11.2022 20:08 Відповісти
Не виправдовую Волинця, бо не зовсім його знаю, але як оперативно виявили і закінчили справу. А як там запорозькі мародери? Як там труханов, який "тихо пішов в ліс"? А як запаси масок і зерні? А як там резніченко і його коханка? Як там Чонгар і Запорізька АЕС???
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28.11.2022 20:16 Відповісти
Не на часі... (((
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28.11.2022 20:24 Відповісти
Ну там ніби страшенна корупція у вигляді не задекларування у доходах ~40 тис. баксів за теперішнім курсом від його дружини у цивільному шлюбі.
Посадимо цього злочинця і заживемо! А Шабуня який радий буде!
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28.11.2022 20:44 Відповісти
Труханов поки ще нi в який лiс не пiшов..Може потроху й збирається, але ,схоже, почуває себе в повнiй безпецi..Чекає на прихiд своiх..
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28.11.2022 21:32 Відповісти
Я совсем запутался, это портновская НАБУ прессует патриотов или реформированная НАБУ начала по-настоящему бороться с коррупционерами?
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28.11.2022 21:05 Відповісти
1. Надо ли салить «бедного» руководителя независимого профсоюза горняков, сын которого работает в конторе Ахметова?

Папа « борется» с олигархом за права трудящихся, а сынок получает не хилую зарплату у этого же олигарха…
Ответ: надо.

2. Надо ли садить депутата если он не указал в декларации свои доходы, заработанные «непосильным трудом»?

Случайно забыл. Записал на сына, жену, любовницу, и тд.

Ответ тот же. Надо, в не зависимости от фамилии, пола и партийной принадлежности.

Так что с волынцов все ясно.

И никакая Юля не есть ему оправданием.

У неё у самой есть полно вопросов от неравнодушных граждан.
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28.11.2022 21:39 Відповісти
крали, крадут и снова будут красть
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28.11.2022 22:01 Відповісти
Єдиний депутат нормальний був.
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28.11.2022 22:49 Відповісти
Хто?!

Волынец нормальный депутат ???!!!

Дядя, ты это…закусывай.
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29.11.2022 02:07 Відповісти
А от був би карамельним і був би дуже хороший.
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29.11.2022 07:31 Відповісти
лучшая хохма этой ночи.
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29.11.2022 04:21 Відповісти
 
 