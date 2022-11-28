Росія перекинула в Білорусь ешелон із 15 ЗРК "Тор-М2", - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО

Російська Федерація перекинула до Республіки Білорусь великий ешелон із військовою технікою: щонайменше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, передає Цензор.НЕТ.

Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ Краснодарського краю РФ 25 листопада. Вже у понеділок, 28 листопада, о 10:00 його було помічено на станції Орша-Центральна Вітебської області Білорусі.

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Пунктом призначення цього ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області. За низкою джерел, це не останній військовий ешелон із ЗРК Тор-М2, які окупанти перекидають до Білорусі.