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Новини Війна
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Росія перекинула в Білорусь ешелон із 15 ЗРК "Тор-М2", - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО

Російська Федерація перекинула до Республіки Білорусь великий ешелон із військовою технікою: щонайменше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, передає Цензор.НЕТ.

Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ Краснодарського краю РФ 25 листопада. Вже у понеділок, 28 листопада, о 10:00 його було помічено на станції Орша-Центральна Вітебської області Білорусі.

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Пунктом призначення цього ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області. За низкою джерел, це не останній військовий ешелон із ЗРК Тор-М2, які окупанти перекидають до Білорусі.

Автор: 

армія рф (18043) Білорусь (7987) зброя (7566)


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Топ коментарі
+22
Беларусь тоже страна спонсор терроризма. Когда это признают.
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28.11.2022 21:06 Відповісти
+17
Така зброя не афішується. Зустріч кацапів з Білороссії готується. Сам на днях вирушаю.
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28.11.2022 21:30 Відповісти
+15
Русня разворачивает ПВО для прикрытия своих боевых порядков в белорашке. Но никаких признаков подготовки наступления нет, правда ведь, зеленые? Кстати, а не под эту ли подготовку к наступлению русни, которую никто не видит, "вдрух" оказалось, шо Украинской власти уже совсем не надо закупать боеприпасы?
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28.11.2022 21:18 Відповісти
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це ж оборонна зброя
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28.11.2022 20:48 Відповісти
Совершенно верно
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28.11.2022 21:01 Відповісти
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28.11.2022 21:05 Відповісти
Від джавелінів .? .
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28.11.2022 21:07 Відповісти
від авіації та байрактарів.
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28.11.2022 22:19 Відповісти
А як з українською?🤣🤣🤣🌹
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28.11.2022 21:13 Відповісти
Знову втікла труслива потвора🤣🤣🤣🌹
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28.11.2022 21:29 Відповісти
Наче ж з такими наліпками-колорадками техніка для параду чи нє? Ну ця хоч їздить сама... може...
А зенітні ракети для цього комплексу вже переробили для обстрілу наземних об'єктів?

Може я чогось не розумію, але вони справді думають, що авіація України чи Польщі буде на них нападати?
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28.11.2022 20:52 Відповісти
Тепер для репортажу на фотосесію запрошують?
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29.11.2022 00:44 Відповісти
Напад - кращий вид оборони.
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28.11.2022 20:53 Відповісти
Щось мені підказує, що наші таки завдадуть ракетного удару по бульбостану. У відповідь на наступний обстріл нашої території....
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28.11.2022 20:59 Відповісти
Ними мразота планує прикривати свій брухт який планує кинути на нас?
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28.11.2022 20:59 Відповісти
Так
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28.11.2022 21:02 Відповісти
ЗРК ? Так рашисты всю авиацию "хохлов" еще в апреле уничтожили ? Или это послежняя попытка прикрыть свои задницы от Хаймарсов?
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28.11.2022 21:02 Відповісти
хаймарсам єтот хлам до пез..ды)
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28.11.2022 21:13 Відповісти
А де вони тут є ?
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28.11.2022 21:18 Відповісти
О, вони є.
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28.11.2022 21:20 Відповісти
Може там далі вони і є.
А от у нас ...
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28.11.2022 21:23 Відповісти
Така зброя не афішується. Зустріч кацапів з Білороссії готується. Сам на днях вирушаю.
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28.11.2022 21:30 Відповісти
Будемо сподіватись що є. А може в Польщі ховаються.
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28.11.2022 21:24 Відповісти
Вам "пальцем показать"? На що саме? На сам "Хаймерс" чи на точку на карті - де він перебуває? "Он там, злєва - пад маладим саснячком!"
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29.11.2022 06:37 Відповісти
Беларусь тоже страна спонсор терроризма. Когда это признают.
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28.11.2022 21:06 Відповісти
шо рили..??_))ну кэп а я думал спонсор по выдачи картошки брюквы турнепса и мороженого эскимо на голубом вертолете))
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28.11.2022 21:19 Відповісти
вопрос шо зделает совкохлам которому 50 лет ..вон бочок с перфокартами и навозом в башне...еще бы тачанку прислали
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28.11.2022 21:18 Відповісти
Русня разворачивает ПВО для прикрытия своих боевых порядков в белорашке. Но никаких признаков подготовки наступления нет, правда ведь, зеленые? Кстати, а не под эту ли подготовку к наступлению русни, которую никто не видит, "вдрух" оказалось, шо Украинской власти уже совсем не надо закупать боеприпасы?
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28.11.2022 21:18 Відповісти
Хватит паники. зеленые конечно еще те зеленые, но никаких явных признаков и возможностей для вторжения с севера на данный момент нет. Тем более сейчас зима, грязная сырая зима. А там леса и болота и минимум дорог, которые на данный момент уже перерыты, заминированы и там установлены фортификационные сооружения. В феврале получилось ворваться только потому что их никто даже не пытался сдерживать в районе границ, никто не взрывал мостов и не минировал дороги. Сейчас так не получится.
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28.11.2022 22:07 Відповісти
Є припущення, що з білораши колони і не підуть. Достатньо звідти запускати ракети з багатьох літаків одночасно. Відстані мізерні як для ракет класу Х та Кінжалів, долітати буде майже все. Для прикриття аеродромів використовувати ТОР.
Все це при умові, що Україна зберігає одноосібний мир з білорашею.
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29.11.2022 00:35 Відповісти
а противорадарные ракеты зачем, для тор
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29.11.2022 01:11 Відповісти
Шановні дописувачі, усі ваші зауваження приймаються читаючими людьми і які відвідують цензор, але від того небезпека для України не применшується і не треба заспокоювати, бо пригадується як в січні-лютому заспокоювали. Коли в грудні 2021 чи то в січні 2022 було повідомлення, що кацапи завезли резерв крові, то стало все зрозуміло, що з дня на день буде вторгнення. Коли завезли ешелоном 15 протиракетних систем ЗРК ТОР, то це дуже погано, більш ймовірно, що готується масована ракетна атака з боку білорусів, бо для цього москалі 3 місяці стягували С-300 і С-400, а що вони там ще натягнули, то .... А ТОРи для відбиття наших ракет у відповідь, адже це все у брестській області, не на аеродроми, не до мозирського НПЗ, не до мозирської АЕС, а на кордон з Україною і Польщею. Від москалів можна чекати самих підлих ударів, а навіть провокацій по країні НАТО, вони давно виношують план відрізати Україну від постачання зброї із Заходу, а тому без ПРО і Петріот дуже погано. Тримаймося, вся надія на Бога!!!
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29.11.2022 11:45 Відповісти
Не дуже приємно. Таки можуть посунути.
Кацапи дожмуть бульбофюрера, вбивство макея товстий натяк.
Вони аж пищать, так хочуть піти на нас з території Білорусі.
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28.11.2022 21:19 Відповісти
да єто лошье уже с лета пацыки на позициях заждались,быстрее полезут быстрее решиться вопрос с бульбалендом,задолбали своими типа учениями,наконецто сможем ипашить по бульбаобласти кацапской.
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28.11.2022 21:25 Відповісти
Мне кажется пока лука будет сидеть на троне они в Украину не полезут. Почему макея убили никто не знает (могли бы сразу луку отравить и не заморачиваться с намёками или коле александровичу большой понос устроить, а не сразу министра валить). Когда на трон бульбостана сядет кто-то другой вот тогда нужно ждать нападения.
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28.11.2022 22:12 Відповісти
потому что Макей за спинами кремля проводил налаживание дипломатических мостов с Западом и Китаем. поэтому его и убрали дабы лука больше не помышлял о подобных вещах.
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28.11.2022 22:25 Відповісти
Труп путина никак не хочет умирать, хочет втянуть в войну труп растолстевшего луки. Труп луки сопротивляется, но после макея труп луки скоро станет мертвецом. Руководить бульбостаном будет потенциальный смертник, который и нападет на Украину по приказу трупа из кремля.
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28.11.2022 21:22 Відповісти
Ну, ситуация в россии плане истории вполне понятная и знакомая.
Царь(император, хан, шах, великий вождь...) предчувствуя неизбежный конец старается прихватить с собой на тот свет как можно больше рабов.
С "царем" все понятно. С рабами непонятно.
В Иране число погибших в протестах против режима айятолл перевалило за 300. Из-за одного ненадетого хиджаба и убитой девушки Иран полыхает. А в россии в бессмысленной бойне уже уничтожили под 100.000 молодых самцов. И тишина... Видимо они считают ситуацию вполне нормальной.
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28.11.2022 21:37 Відповісти
ненависть к Украине у этих ублюдков превышает страх перед путеном. даже наоборот, они будут еще больше поддерживать путена, потому как у них общая высшая цель - ненависть к Украине как к независимому государству. и как только режим проиграет войну, его тот же народ и разорвет. а разорвет не за то, что он их на убой посылал, а потому что войну проиграл, посрамил россиюшку.
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28.11.2022 22:32 Відповісти
будуть прикривать літаюче залізо яке в свою чергу буде прикривать фарш який пустять з бульбастану.... гарячий грудень буде.....
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28.11.2022 21:25 Відповісти
Да ніхто картопляного фюрера травити не буде , ця сволоч ще гірше ***** і диктатуру створив набагато раніше
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28.11.2022 22:28 Відповісти
стрельнут будет поздно,сжесь теперь
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28.11.2022 22:47 Відповісти
Plohije novosti. Inzhenernaja tehnika pod prikrytijem TORov budet razbirat podgotovlennuju oboronnuju sistemu severa. Takoi mozhet byt ihnii plan. I ziznesposobnost tarakana tozhe somnitelnaja, razdavjat i poshljut bulbaarmiju v boi. *****- jemu ved po...i, ostanavitsja ne v sostojanii.
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28.11.2022 23:52 Відповісти
Пора б уже ******* по єшелонам
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29.11.2022 01:16 Відповісти
дроны могут легко справиться с задачей. Сколько белоруссов воюет за Украину? Пора им думать как навести порядок у себя
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29.11.2022 10:47 Відповісти
 
 