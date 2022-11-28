Росія перекинула в Білорусь ешелон із 15 ЗРК "Тор-М2", - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО
Російська Федерація перекинула до Республіки Білорусь великий ешелон із військовою технікою: щонайменше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки.
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, передає Цензор.НЕТ.
Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ Краснодарського краю РФ 25 листопада. Вже у понеділок, 28 листопада, о 10:00 його було помічено на станції Орша-Центральна Вітебської області Білорусі.
Пунктом призначення цього ешелону є залізнична станція Лісова Брестської області. За низкою джерел, це не останній військовий ешелон із ЗРК Тор-М2, які окупанти перекидають до Білорусі.
Топ коментарі
+22 Viktor Lisenko
показати весь коментар28.11.2022 21:06 Відповісти Посилання
+17 Порохобандерівець
показати весь коментар28.11.2022 21:30 Відповісти Посилання
+15 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар28.11.2022 21:18 Відповісти Посилання
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А зенітні ракети для цього комплексу вже переробили для обстрілу наземних об'єктів?
Може я чогось не розумію, але вони справді думають, що авіація України чи Польщі буде на них нападати?
А от у нас ...
Все це при умові, що Україна зберігає одноосібний мир з білорашею.
Кацапи дожмуть бульбофюрера, вбивство макея товстий натяк.
Вони аж пищать, так хочуть піти на нас з території Білорусі.
Царь(император, хан, шах, великий вождь...) предчувствуя неизбежный конец старается прихватить с собой на тот свет как можно больше рабов.
С "царем" все понятно. С рабами непонятно.
В Иране число погибших в протестах против режима айятолл перевалило за 300. Из-за одного ненадетого хиджаба и убитой девушки Иран полыхает. А в россии в бессмысленной бойне уже уничтожили под 100.000 молодых самцов. И тишина... Видимо они считают ситуацию вполне нормальной.