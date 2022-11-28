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Країни Балтії та Північної Європи пообіцяли підтримувати Україну і посилювати тиск на РФ: "Лише Росія несе відповідальність за руйнування та гуманітарну катастрофу"

європа,північна

Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція обіцяють надавати подальшу економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні та посилювати санкції проти РФ.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн за підсумками візиту до Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"З початку повномасштабного вторгнення Росії країни Північної Європи та Балтії надають Україні значну політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку. Ми продовжуватимемо працювати разом у наданні політичної та практичної підтримки для забезпечення здатності України захистити свою незалежність та територіальну цілісність", - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що їх країни ніколи не визнають незаконну спробу анексії українських територій, включаючи Крим і підтвердили спільні зусилля щодо подальшого посилення діяльності, спрямованої на досягнення деокупації Криму.

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"Україна має невід'ємне право на самооборону для забезпечення своєї незалежності і суверенітету та відновлення своєї територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна припинити свою агресію і вивести свої війська з усієї території України", - йдеться у заяві.

Також наголошується, що не лише Росія несе відповідальність за руйнування та гуманітарну катастрофу, через яку кілька мільйонів людей стали вимушеними переселенцями.

"Держави, які свідомо допомагають або сприяють іншій державі у вчиненні міжнародно протиправних діянь, несуть за це міжнародну відповідальність. Ми найрішучішим чином засуджуємо напади Росії на цивільних осіб та об'єкти критичної інфраструктури, включаючи енергетичні об'єкти, спрямовані на тероризування цивільного населення", - йдеться у заяві.

Міністри закликали Росію звільнити українських цивільних осіб, незаконно депортованих та затриманих під політичними приводами, а також тих, хто був захоплений у заручники під час повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ми рішуче відкидаємо безвідповідальну та вкрай провокаційну риторику Росії щодо ядерної зброї. Ми рішуче засуджуємо триваючу окупацію Запорізької атомної електростанції та безперервні напади на цивільні ядерні об'єкти в Україні. Ці напади є грубим порушенням міжнародного права і становлять пряму загрозу ядерній безпеці", - зазначається в заяві.

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Глава МЗС наголосили на необхідності продовжувати накладати економічні санкції на Росію та інші країни, фізичних або юридичних осіб, які надають підтримку агресивній війні Москви.

Також вони відзначили важливість обмеження видачі шенгенських та національних віз громадянам Росії до Європейського Союзу.

Автор: 

Ісландія (90) Латвія (1373) Литва (2467) Норвегія (797) Фінляндія (1339) Швеція (976) Естонія (1657)


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Топ коментарі
+4
Ты дебил или просто русский?
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28.11.2022 21:35 Відповісти
+3
Я не читаю, я его вольно цитирую. Ну, а мразота, которая сосалась в десны с твоими братухами в 500 метрах от того места, где эти звери вспарывали живот Рыбаку за Украинский флаг, ничего, кроме петли, не заслуживает.И после войны ему очень повезет, если оно будет сидет, а не висеть. И да, твои руснявые шуточки про пожертвования для ЗСУ тоже вполне вписываются в мразотную сущность зеленой слизи.
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28.11.2022 21:56 Відповісти
+1
Так ту войну один Наивеличайший давно в своей голове закончил. Тем более, он как раз в 2014 сосался в десны со своими братухами-зверями в Горловке.
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28.11.2022 21:36 Відповісти
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А ті хто розвалив нам армію,не несуть відповідальності,хто нас запевняв що ***** не може напасти на Україну,бо якось вже дістало це лайно зелене
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28.11.2022 21:16 Відповісти
Срочно пишите петицию в ООН - путин не виноват, то все Зеленский спроворцировал.
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28.11.2022 21:23 Відповісти
Іди нахер чорт
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28.11.2022 21:27 Відповісти
Ты дебил или просто русский?
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28.11.2022 21:35 Відповісти
Кучма, Тимашенко, Янек
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28.11.2022 21:24 Відповісти
Це свого роду неоголошена Третя світова війна, яку путін та інші диктатори нав'язують людству - в тому числі і своїм громадянам. Демократії не можуть ігнорувати цей конфлікт, вони не можуть втекти від нього. Якби вони це зробили, то, як наслідок, світ повернувся б в часи варварства - коли рахується тільки влада найсильніших, а права кожної людини вже не мають значення.
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28.11.2022 21:26 Відповісти
Мировые демократии уже игнорировали этот конфликт с 2014. Результат всем видно. Так же напомню постояныые заклинания дедушек мировой демократи, что они не сторона конфликта.
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28.11.2022 21:32 Відповісти
Так ту войну один Наивеличайший давно в своей голове закончил. Тем более, он как раз в 2014 сосался в десны со своими братухами-зверями в Горловке.
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28.11.2022 21:36 Відповісти
Вы просто читаете что творится в его голове! Когда он будет думать реквизиты своих оффшорных счетов, срочно записывайте - есть способ сделать неплохое пожертвование для ЗСУ.
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28.11.2022 21:49 Відповісти
Я не читаю, я его вольно цитирую. Ну, а мразота, которая сосалась в десны с твоими братухами в 500 метрах от того места, где эти звери вспарывали живот Рыбаку за Украинский флаг, ничего, кроме петли, не заслуживает.И после войны ему очень повезет, если оно будет сидет, а не висеть. И да, твои руснявые шуточки про пожертвования для ЗСУ тоже вполне вписываются в мразотную сущность зеленой слизи.
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28.11.2022 21:56 Відповісти
путін багато на себе взяв -- пуп розв"яжеця .
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28.11.2022 21:30 Відповісти
Понты путлера круче ядреной бонбы,а Пурга куриц🐔🐓 Симонян ********** ваше страшнее атомной Хирошимы и Нагасаки бойся Пентагон и НАТО...😆🤣это вам не Дохлый Ссср с 16% мировой продукції ..на РабZee всего 1,5%...но достала весь мир...🦍🦍встало с кален стадо Шариковых и Швондеров🤣
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28.11.2022 22:30 Відповісти
Швеция - очень хорошо. Но дата победы Украины больше зависит от Германии: если Германия увеличит свои военные расходы хотя бы до 2% от общего внутреннего продукта, как того требует НАТО. то Украина будет залита оружием и даже Трампушка от&бётся от Европы, что США слишком много тратит на безопасность паразитической Европы.
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29.11.2022 01:42 Відповісти
 
 