У Ладижині на Вінниччині надзвичайна ситуація воєнного характеру: 18 тисяч мешканців без теплопостачання
Внаслідок аварії, яка виникла після ракетного обстрілу, 18 тисяч мешканців залишаються без теплового опалення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру - таке рішення щойно прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста.
Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії.
Заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні: 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади.
Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури.
Як інформує Борзов, надзвичайний штаб уже працює. Влада робить усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортають додаткові пункти обігріву.
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Так що стули пельку - ****
Скільки дали на "дрони ЗЕ" депутани ВРУ з середньою зарплатнею в 200тис? Чому агрохімія не кидає "кліч": передамо одноденну зарплату у фонд відновлення енергоструктури"?
І сьогдні вже майже добу без світла ... шо це за нах такий чи це вже ЧС в квадраті..
Про рейтинги чи виконання положень ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період"!!
Саботаж чи злочинна бездіяльність під час дії правового режиму воєнного стану!???
СБУ з ДБР мають добрий шмат роботи!!
Між яких рядків ви побачили капітуляцію?