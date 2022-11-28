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Новини
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У Ладижині на Вінниччині надзвичайна ситуація воєнного характеру: 18 тисяч мешканців без теплопостачання

опалення

Внаслідок аварії, яка виникла після ракетного обстрілу, 18 тисяч мешканців залишаються без теплового опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"У Ладижині  надзвичайна ситуація воєнного характеру - таке рішення щойно прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста.

Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії.

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Заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні: 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади.

Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури.

Як інформує Борзов, надзвичайний штаб уже працює. Влада робить усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортають додаткові пункти обігріву.

Автор: 

Вінницька область (1034) опалення (921) надзвичайна ситуація (49)


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Топ коментарі
+11
Зато на зелемарафон мильярдов не жалеют
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28.11.2022 22:09 Відповісти
+11
Не пробовали одется потеплее,говорят помогает.....на улице минусовой температуры нету....свитер полдень носки две пары и **** ныть?Не на северном полюсе живём.
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28.11.2022 22:20 Відповісти
+9
Живу в северной Украине ,батареи холодные,иногда раз в два дня чуть тёплые бывают....хожу в спорт.штанах и лёгкой мастерке как обычно,дискомфорта не чувствую....ЧС никто не обьявляет все спокойно живут и шо с нами не так в отличие от Ладижинв?
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28.11.2022 22:33 Відповісти
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а не пішов би на йух кацапська собака? ти або діло пропонуй або іди на!
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28.11.2022 21:52 Відповісти
А 18 тысяч людей без тепла это такие же мелочи как и пятна на фруктах? Когда беда на окупированной или прифронтовой територии, это одно дело, там трудно помочь. А в данной ситуации все правильно глава города делает.
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28.11.2022 21:57 Відповісти
На улице +2 температура ,одеть 2 сорочки и двое носков религия не позволяет или тебе сук* МЧС нада вызвать чтобы помогли одется и не мерзнуть в квартире???р
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28.11.2022 22:23 Відповісти
В Ладижині немає котельнь опалення житлових будинків, все опалення йшло з електростанції. Висновок: нема ТЕС - нема опалення ВЗАГАЛІ на всю зиму!
Так що стули пельку - ****
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28.11.2022 23:13 Відповісти
За прошлый год температура ниже -10 не опускалась зимой.....от такой температуры если одется никто не умрёт...а не нравится иди в окопе посиди **** а потом канюч на форуме.Я считаю ни одна бл*дь не имеет права ныть если находится в тылу....пока ты у телика од теплым пледиком сидиш пацаны по колено в грязи родину защищают.
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28.11.2022 23:51 Відповісти
До тебе так і не доходить чому в Ладижині оголосили режим НС а в інших містах ні...
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29.11.2022 00:10 Відповісти
Ну замерзнут они и умрут. Ты этого хочешь?
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29.11.2022 01:46 Відповісти
Ну розкажи людям похилого віку і діточкам, щоб вони "*****" не нили і мерзли всю зиму, тим паче у тилу!
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29.11.2022 07:57 Відповісти
І? Я в Києві з дитиною з інвалідністю добу сиділа без опалення , нічо не померла... Годі нити, вдягнітся, зробіть чай, дістаньте ковдру... А ще відкрийте очі, війна 8 років як
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28.11.2022 22:40 Відповісти
Ви про себе? Яка дивна самокритика очі роззуй війна. .. я в Києві знову сьогодні без світла і води - і нічо, не скиглю.... Привчайтесь
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29.11.2022 09:32 Відповісти
Зато на зелемарафон мильярдов не жалеют
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28.11.2022 22:09 Відповісти
Не пробовали одется потеплее,говорят помогает.....на улице минусовой температуры нету....свитер полдень носки две пары и **** ныть?Не на северном полюсе живём.
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28.11.2022 22:20 Відповісти
Живу в северной Украине ,батареи холодные,иногда раз в два дня чуть тёплые бывают....хожу в спорт.штанах и лёгкой мастерке как обычно,дискомфорта не чувствую....ЧС никто не обьявляет все спокойно живут и шо с нами не так в отличие от Ладижинв?
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28.11.2022 22:33 Відповісти
Ты просто балабол и лжец.
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29.11.2022 01:47 Відповісти
А хіба це не в повноваженні військово-цивільної адміністрації, призначеної Президентом? Де гроші з бюджету? Місцева влада і так іже все вишкребла! Зате "єдиний анал" та "велике крадівництво" розжиріють на майже 80млрд!

Скільки дали на "дрони ЗЕ" депутани ВРУ з середньою зарплатнею в 200тис? Чому агрохімія не кидає "кліч": передамо одноденну зарплату у фонд відновлення енергоструктури"?
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28.11.2022 22:39 Відповісти
ви окуєлі там , тільки на шосту добу включили світло на три години після обстрілу , млять , ні води . ні опалення , в перші три доби не було навіть супутника ... зв'язок то є то нема...
І сьогдні вже майже добу без світла ... шо це за нах такий чи це вже ЧС в квадраті..
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28.11.2022 22:41 Відповісти
хуня яка, а більше місяця без всієї цієї хуні перед 2000 роком просиділи, від слова геть і нічого
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29.11.2022 00:03 Відповісти
А голова міськдержадміністрації за 8 років агресії про, що з головою ОДА, Обленерго, НКРЕКП, Мінпаливенерго та Шмигалем думали??!!
Про рейтинги чи виконання положень ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період"!!
Саботаж чи злочинна бездіяльність під час дії правового режиму воєнного стану!???
СБУ з ДБР мають добрий шмат роботи!!
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29.11.2022 00:05 Відповісти
Как бы им не нужна была станция. У них ГЕС, которое питало весь регион. А теперь ГЕС Россия уничтожила.
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29.11.2022 02:12 Відповісти
Вы имеете в виду гидроэлектростанцию?
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29.11.2022 07:42 Відповісти
Все эти комментарии о том что как люди могут мерзнуть и как им не стыдно это просто мерзость. Люди умирают от холода. Эта зима унесет много жизней. Не от военных действий, а просто потому что холодно. Так что думать надо чтобы это уменьшить - иначе люди умрут.
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29.11.2022 02:14 Відповісти
Ти ще скажи капітуляцію підписати?
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29.11.2022 04:47 Відповісти
А яким чином капітуляція допоможе при данній ситуації? І де ви вичитали, що потрібно капітолювати? Тут оптсують, що ситуауія критична і опалення в цьому сезоні не буде, що людей потрібно рятувати.
Між яких рядків ви побачили капітуляцію?
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29.11.2022 07:46 Відповісти
Так люди мерзнуть по всій Україні, а не тіки в якомусь Ладижині... Чи нє? В Києві до прикладу в 25поверхівках зі світлом зникає і вода, і опалення і ліфти, зв'язок. І так постійно. І так буде до березня. Але ніхто не скиглить....
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29.11.2022 09:46 Відповісти
Так в тому і справа, у Києві - коли з'являється світло то є опалення, а в Ладижині - ніт.
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29.11.2022 10:36 Відповісти
Я тебе пишу что люди умрут. Вот и всё. Девятый месяц, а у людей так и не выработалось чувство реальности. Если ничего не делать, то люди умрут как умирали в Мариуполе. Вот и всё.
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29.11.2022 18:26 Відповісти
 
 