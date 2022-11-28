Столтенберг очікує рішень щодо ППО для України на саміті НАТО у Бухаресті: "Буде необхідність подальшого нарощування поставок"
Країнам-членам НАТО під час саміту в Бухаресті необхідно ухвалити рішення щодо нарощування постачання систем протиповітряної оборони в Україну на тлі постійних атак Росії.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я очікую, що одним з повідомлень за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ тут, у Бухаресті, буде необхідність подальшого нарощування поставок (Україні. - Ред.) як систем протиповітряної оборони, так і, звичайно, запасних частин, навчання та боєприпасів для різних систем протиповітряної оборони", - зазначив генсек.
За його словами, президент Росії Володимир Путін намагається використати зиму як зброю проти України, і НАТО "необхідно допомогти українцям захиститися від такого жахливого методу ведення війни".
Зазначимо, що саміт міністрів закордонних справ країн НАТО пройде у Бухаресті 29-30 листопада.
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друга частина афоризму Уинстона Черчилля після чергового удару ракетами нам вже буде не цікава
що за інсайди?
Київ в полной ж..., пардон тємнотє, але здаватись не збираємось
чи з Сі якісь чіки-піки перетерли ?
що каже Америка?
Плануючи полегшити закупівлю одягу для ЗСУ, Кабмін фактично зупинив закупівлю *********** та іншої зброї Джерело:
Мінфін заблокував постанову, яка б дозволила усунути перешкоди для закупівлі *********** та зброї, - волонтерка Ярова Джерело:
Только при чем тут НАТО ? петриот американское оружие которое имеет право посылать или непосылать США точка .