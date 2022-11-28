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Столтенберг очікує рішень щодо ППО для України на саміті НАТО у Бухаресті: "Буде необхідність подальшого нарощування поставок"

нато,ппо

Країнам-членам НАТО під час саміту в Бухаресті необхідно ухвалити рішення щодо нарощування постачання систем протиповітряної оборони в Україну на тлі постійних атак Росії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я очікую, що одним з повідомлень за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ тут, у Бухаресті, буде необхідність подальшого нарощування поставок (Україні. - Ред.) як систем протиповітряної оборони, так і, звичайно, запасних частин, навчання та боєприпасів для різних систем протиповітряної оборони", - зазначив генсек.

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За його словами, президент Росії Володимир Путін намагається використати зиму як зброю проти України, і НАТО "необхідно допомогти українцям захиститися від такого жахливого методу ведення війни".

Зазначимо, що саміт міністрів закордонних справ країн НАТО пройде у Бухаресті 29-30 листопада.

Автор: 

НАТО (6638) ППО (3331) саміт (824) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
Пффф...да не нужны уже все эти поставки. Правительство Украины решило, шо закупать боеприпасы уже не нужно. Расходимся, Панове, Боневтик и эту войну в своей голове уже закончил.
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28.11.2022 21:45 Відповісти
+8
тут главное не спешить. Нужно пару-тройку таких заседаний, а потом еще раз собраться и хорошенько все обдумать
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28.11.2022 21:48 Відповісти
+8
Во время войны нет коррупции, кумовства или просто тупости. Все это становится саботажем и пособничеством оккупанту.
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28.11.2022 22:08 Відповісти
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Ждун....ще той...
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28.11.2022 21:41 Відповісти
тут главное не спешить. Нужно пару-тройку таких заседаний, а потом еще раз собраться и хорошенько все обдумать
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28.11.2022 21:48 Відповісти
Демократия - наихудшая форма правления......"
друга частина афоризму Уинстона Черчилля після чергового удару ракетами нам вже буде не цікава
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28.11.2022 21:54 Відповісти
виражати сильне занепокоення чи просто занепокоення
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28.11.2022 22:18 Відповісти
От уйня...
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28.11.2022 21:43 Відповісти
Пффф...да не нужны уже все эти поставки. Правительство Украины решило, шо закупать боеприпасы уже не нужно. Расходимся, Панове, Боневтик и эту войну в своей голове уже закончил.
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28.11.2022 21:45 Відповісти
Селям, Максе!
що за інсайди?
Київ в полной ж..., пардон тємнотє, але здаватись не збираємось
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28.11.2022 21:48 Відповісти
а вот Діду щось з газовим крантиком війни бавиться.
чи з Сі якісь чіки-піки перетерли ?

що каже Америка?
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28.11.2022 21:50 Відповісти
Селямчик! Та хрензна, я последнее время от Американских новостей отстал.
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28.11.2022 21:59 Відповісти
Мінфін заблокував постанову, яка б дозволила усунути перешкоди для закупівлі *********** та зброї, - волонтерка Ярова Джерело:
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28.11.2022 21:58 Відповісти
Нууу.... на заборах тоже пишут. Много и часто. Не бери в голову.
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28.11.2022 22:01 Відповісти
Та шось я останним часом став занадто чувствительный до подобных надписей. Старiю, напевно...
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28.11.2022 22:03 Відповісти
Три ха-ха. Мне тогда что говорить)))
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28.11.2022 22:09 Відповісти
А шо тебе говорить? Тигры возраста не имеют. Абсолютно честно заявляю - я не знаю сколько лет моей. Выглядит на 25, это все, шо мне надо знать.
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28.11.2022 22:11 Відповісти
Тем более, не фиг раскисать. 😁
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28.11.2022 22:15 Відповісти
Успокойтесь. Та постанова была зрадой.
Плануючи полегшити закупівлю одягу для ЗСУ, Кабмін фактично зупинив закупівлю *********** та іншої зброї Джерело:
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28.11.2022 22:02 Відповісти
Так поясни, почему шобла Боневтика решила, шо боеприпасы для ЗСУ больше закупать не надо.
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28.11.2022 22:05 Відповісти
Макс!!!!!! Ну Шмыгаль.... Еще вопросы есть?))))))
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28.11.2022 22:10 Відповісти
Для начала вы решите, наконец, та постанова дозволить усунути перешкоди для закупівлі *********** та зброї Джерело: , или зупиниа закупівлю *********** та іншої зброї Джерело:
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28.11.2022 22:20 Відповісти
Кто "вы", слизняк зеленый? Читать научись то, шо после заголовка, потом приходи к людям.
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28.11.2022 22:22 Відповісти
Макс, ты откуда такое надыбал? Да его с Банковой на вилах вынесут. Привет.
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28.11.2022 21:59 Відповісти
Селямчик.
Мінфін заблокував постанову, яка б дозволила усунути перешкоди для закупівлі *********** та зброї, - волонтерка Ярова Джерело:
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28.11.2022 22:00 Відповісти
Да ладно тебе, исправят. Это же Шмыгаль, а он звезд с неба не хватает. Проще говоря тупенький. Пока разберется что к чему. Инткресно другое... кто ему эту бАмажку на подпись подсунул.
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28.11.2022 22:06 Відповісти
Во время войны нет коррупции, кумовства или просто тупости. Все это становится саботажем и пособничеством оккупанту.
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28.11.2022 22:08 Відповісти
Да ну в пень. Там весь кабмин полезных идиотов
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28.11.2022 22:11 Відповісти
дипломатия в Украине должна быть более убедительная и настойчивая и профессиональная.
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28.11.2022 21:55 Відповісти
Хотел написать что НАТО обосранное и таки стоит написать НАТО снова обосралось или скоро обосрется в Бухаресте .Что там придумать могут мы не можем дать петриот потому что техника слишком сложная ，или потому что мы опасаемя ескалации!
Только при чем тут НАТО ? петриот американское оружие которое имеет право посылать или непосылать США точка .
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28.11.2022 21:58 Відповісти
Никогда не мог представить что такую контору как НАТО может возглавлять такой малохольний тип
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28.11.2022 21:59 Відповісти
Никогда не мог представить что такую контору как НАТО может возглавлять такой малохольний тип
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28.11.2022 22:00 Відповісти
В сравнении с политикой запах разложившегося трупа может показатся тонким ароматом духов "Шанель№5"...
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28.11.2022 22:03 Відповісти
Не жміця -- на св"яте діло даєте .
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28.11.2022 22:06 Відповісти
идинах...
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28.11.2022 22:27 Відповісти
В молодости юный коммунист Йенс из Норвежской рабочей партии (как и его папаша) состоял на связи с КГБ под погонялом "Стеклов". Он будет делать глазки унылого мопса, но нихрена не сделает.
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28.11.2022 22:14 Відповісти
Столтенберг знал что надо Украине срочно дизель генераторы ещё 2 месяца назад на Саммите в Рамштайне.но...воз и ныне там...Выходит..Пургамет...
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28.11.2022 22:23 Відповісти
Пригожин ім кувалду а НАТО буде засідати коли вже будуть коврові бомбування росії та ракети в інфраструктуру русні
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28.11.2022 22:38 Відповісти
Україна і без НАТО переможе рабссію, .. апокаліпсіс відміняється.. ждуни на допомогу будуть розчаровані - все буде Україна....
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28.11.2022 22:47 Відповісти
Был уже Бухарест в 2007 г. Спасибо падлы.
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29.11.2022 07:39 Відповісти
 
 