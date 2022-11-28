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Унаслідок вчорашнього обстрілу росіянами Пологівського району є загиблий та поранені

пологи

Російські військові вчора атакували Пологівський район (Запорізька область). Внаслідок атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку поліції Запорізької області та очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Війська РФ обстріляли територію Запорізького та Пологівського районів", - йдеться у повідомленні.

"Жителі Оріхова також перебували під щільними обстрілами окупантів - зруйновані їх оселі", - додали правоохоронці.

Внаслідок атаки РФ поранено трьох цивільних, ще одна людина загинула. Поліція проводить розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень Запорізька область зазнала понад 400 ворожих обстрілів, - Старух

Автор: 

обстріл (29540) Запорізька область (3782) Старух Олександр (199)


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Скоти кончені,***
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28.11.2022 22:15 Відповісти
Кацапи , зупиніться поки не пізно , бо ми теж вміємо стріляти по
рашинській інфраструктурі !!😠
Лють від ваших пострілів , кожноі миті зростає у нашого народу 😠
скоро прийдемо до вас , кляті гобліни 😡
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29.11.2022 00:23 Відповісти
 
 