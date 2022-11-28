Унаслідок вчорашнього обстрілу росіянами Пологівського району є загиблий та поранені
Російські військові вчора атакували Пологівський район (Запорізька область). Внаслідок атаки загинула одна людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку поліції Запорізької області та очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Війська РФ обстріляли територію Запорізького та Пологівського районів", - йдеться у повідомленні.
"Жителі Оріхова також перебували під щільними обстрілами окупантів - зруйновані їх оселі", - додали правоохоронці.
Внаслідок атаки РФ поранено трьох цивільних, ще одна людина загинула. Поліція проводить розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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рашинській інфраструктурі !!😠
Лють від ваших пострілів , кожноі миті зростає у нашого народу 😠
скоро прийдемо до вас , кляті гобліни 😡