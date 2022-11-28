Унаслідок вчорашнього обстрілу росіянами Пологівського району є загиблий та поранені

Російські військові вчора атакували Пологівський район (Запорізька область). Внаслідок атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку поліції Запорізької області та очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Війська РФ обстріляли територію Запорізького та Пологівського районів", - йдеться у повідомленні.

"Жителі Оріхова також перебували під щільними обстрілами окупантів - зруйновані їх оселі", - додали правоохоронці.

Внаслідок атаки РФ поранено трьох цивільних, ще одна людина загинула. Поліція проводить розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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