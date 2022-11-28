Для подолання енергокризи Україні потрібні трансформатори і системи ППО, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує трансформаторів для відновлення енергетичної системи і систем ППО для її захисту від російських ракет.

Про це він заявив на пресконференції у Києві з колегами з семи країн Балтії та Північної Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори, це найбільша частина енергосистема, і нам потрібне ППО, щоб збивати ворожі ракети, які б'ють по нашій інфраструктурі. Отже, даючи нам засоби ППО, ви також рятуєте і відновлюєте нашу енергетичну інфраструктуру", - сказав Кулеба.

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Міністр додав, що без систем захисту від російських ракет енергетична криза триватиме, оскільки систему руйнуватимуть ударами після ремонту.

"Це коло треба розірвати. Потрібні два елементи – запасні частини для самої системи і протиракетна та протиповітряна оборона для її захисту", - сказав він.

Кулеба зазначив, що однієї із найбільших потреб в Україні зараз також є генератори.