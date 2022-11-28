Для подолання енергокризи Україні потрібні трансформатори і системи ППО, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує трансформаторів для відновлення енергетичної системи і систем ППО для її захисту від російських ракет.
Про це він заявив на пресконференції у Києві з колегами з семи країн Балтії та Північної Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори, це найбільша частина енергосистема, і нам потрібне ППО, щоб збивати ворожі ракети, які б'ють по нашій інфраструктурі. Отже, даючи нам засоби ППО, ви також рятуєте і відновлюєте нашу енергетичну інфраструктуру", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що без систем захисту від російських ракет енергетична криза триватиме, оскільки систему руйнуватимуть ударами після ремонту.
"Це коло треба розірвати. Потрібні два елементи – запасні частини для самої системи і протиракетна та протиповітряна оборона для її захисту", - сказав він.
Кулеба зазначив, що однієї із найбільших потреб в Україні зараз також є генератори.
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Як тому Путіну везе - як йому допомагають... заморожувати міста і села.
А тут ще банкомати готівку перестали видавати...
А де ж партія&правИтельство...?
Можливо налагодити, видавати в кредит, цінову політику забезпечити, а не спекулятивну , відкрити кордони для речей першої необхідності...
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На глибинній мові, то може означати зовсім навпаки - це я про дрова, які заборонили...?