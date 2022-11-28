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Для подолання енергокризи Україні потрібні трансформатори і системи ППО, - Кулеба

ппо

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує трансформаторів для відновлення енергетичної системи і систем ППО для її захисту від російських ракет.

Про це він заявив на пресконференції у Києві з колегами з семи країн Балтії та Північної Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори, це найбільша частина енергосистема, і нам потрібне ППО, щоб збивати ворожі ракети, які б'ють по нашій інфраструктурі. Отже, даючи нам засоби ППО, ви також рятуєте і відновлюєте нашу енергетичну інфраструктуру", - сказав Кулеба.

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Міністр додав, що без систем захисту від російських ракет енергетична криза триватиме, оскільки систему руйнуватимуть ударами після ремонту.

"Це коло треба розірвати. Потрібні два елементи – запасні частини для самої системи і протиракетна та протиповітряна оборона для її захисту", - сказав він.

Кулеба зазначив, що однієї із найбільших потреб в Україні зараз також є генератори.

Автор: 

ППО (3331) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
А ще треба "подбати" про тилову інфраструктуру агресора -терориста, яка досі у три зміни клепає Калібри та Іскандери. Треба вимкнути терористам електроенергію, опалення та воду! Пане міністре, скільки ППО не розгортай, скільки трансформаторів не міняй, руйнування інфраструктури тилу України не припиняться. Вимагайте ракетну зброю стримування агресора!
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28.11.2022 22:42 Відповісти
+6
які трансформатори, кулєба? майже всю енергетичну галузь країни спздило ссучєне прокремлівське риже чьмо по фаміліі ахмєтов, бандіт і аферист , і йому подібні уйпки. їм нема ніякої довіри, дай їм хоч тисячі трасформаторів і міліарди доларів-все спздять, і світла всерівно не буде. в міністерствах керують ссучєні ділітанти, включаючи тебе. в опі зброд двбйобів, ділєтантів і сєпарів. вгадай з трьох разів що треба робити.
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28.11.2022 22:54 Відповісти
+3
Як несподівано.... Генератори, дрова, газові балони все є. А ви знаєте, що наприклад з зернових біодизель в Європі виготовляють. Що зроблено для децентралізації енергопостачання? І цікаво куди поділись неперервні новини про "дєфіцит угля", -там де і експорт електрики з Білорусі певно.
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28.11.2022 22:34 Відповісти
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Треба ракети 300+
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28.11.2022 22:33 Відповісти
А ще треба "подбати" про тилову інфраструктуру агресора -терориста, яка досі у три зміни клепає Калібри та Іскандери. Треба вимкнути терористам електроенергію, опалення та воду! Пане міністре, скільки ППО не розгортай, скільки трансформаторів не міняй, руйнування інфраструктури тилу України не припиняться. Вимагайте ракетну зброю стримування агресора!
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28.11.2022 22:42 Відповісти
От і буде більше бавовни. А допоки нема чим.
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29.11.2022 02:17 Відповісти
У Кулеби пізнє запалювання. ППО як стримування - вчорашній день. Данилів визначився правильно: "Для захисту енергетичної інфраструктури потрібні ракети з дальністю ураження 880+". Нехай просять наполегливіше.
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29.11.2022 02:26 Відповісти
Як несподівано.... Генератори, дрова, газові балони все є. А ви знаєте, що наприклад з зернових біодизель в Європі виготовляють. Що зроблено для децентралізації енергопостачання? І цікаво куди поділись неперервні новини про "дєфіцит угля", -там де і експорт електрики з Білорусі певно.
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28.11.2022 22:34 Відповісти
які трансформатори, кулєба? майже всю енергетичну галузь країни спздило ссучєне прокремлівське риже чьмо по фаміліі ахмєтов, бандіт і аферист , і йому подібні уйпки. їм нема ніякої довіри, дай їм хоч тисячі трасформаторів і міліарди доларів-все спздять, і світла всерівно не буде. в міністерствах керують ссучєні ділітанти, включаючи тебе. в опі зброд двбйобів, ділєтантів і сєпарів. вгадай з трьох разів що треба робити.
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28.11.2022 22:54 Відповісти
Та невже? А давайте асвальт класти, мені здається це більш важливо. Сидиш такий біля вікна зі свічкою, а за вікном красивий асвальт. Прожити можна і без світла. Неандертальці он же якось жили, і нічого. А асвальт сам себе не положить.
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29.11.2022 00:09 Відповісти
Трансформаторы разных типов выслали. Важно, чтобы в условиях войны в Украину не попадали масляные трансформаторы. Вещь хорошая, но слишком легко из-за обстрелов горят. И ремонтировать сложнее.
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29.11.2022 01:21 Відповісти
Для подолання енергокризи Україні потрібні трансформатори і системи ППО, - Кулеба

І не тільки!

Однак генератори, безперебійники живлення котлової механізації і контролю, акумулятори, світильники автономні і т.п. з найнеобхіднішого для виживання населення, включаючи світильники на "керосіні" і керогази..., - хто пам'ятає з молодих ЩО ТО таке керогаз, - і все таке ж на зрідженому газі,... щоб їсти приготовити навіть свічки для цвинтарів, які б могли знайти інше застосування для живих... стали недоступні по ціні, навіть, якщо перейдуть з розряду дефіцитних. "Бізнес" наш злодійський знає як робити бізнес - як мирно грабувати населення, навчився в партії&правИтельства...

Як тому Путіну везе - як йому допомагають... заморожувати міста і села.

А тут ще банкомати готівку перестали видавати...

А де ж партія&правИтельство...?

Можливо налагодити, видавати в кредит, цінову політику забезпечити, а не спекулятивну , відкрити кордони для речей першої необхідності...

А дрова? Ніби заборонили вивозити...?

На глибинній мові, то може означати зовсім навпаки - це я про дрова, які заборонили...?
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29.11.2022 05:23 Відповісти
Ну понятно. Если раньше Зе умолял и просил ПВО то теперь плюс трансформаторы
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29.11.2022 08:51 Відповісти
За трансформаторами - в Министерство цифровой трансформации
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29.11.2022 10:09 Відповісти
 
 