Словенія долучиться до тренувальної місії ЄС і допоможе з лікуванням поранених українців

Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець разом із делегацією у понеділок прибув до Києва, де провів переговори з українським візаві Олексієм Резніковим про підтримку Києва у стримуванні російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

У Києві Шарець повідомив про наміри Словенії приєднатися до нової місії Європейського Союзу з підготовки українських військовослужбовців EUMAM. Словенський уряд на останньому засіданні ухвалив намір направити до 30 представників до складу місії з можливістю ротації.

Словенські військовослужбовці та цивільні експерти братимуть участь в індивідуальній, колективній та спеціалізованій підготовці військовослужбовців Збройних Сил України на території країн-членів ЄС та у виконанні командно-штабних завдань місії.

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За словами глави Міноборони Словенії, він із Резніковим обговорив надання його країною допомоги в лікуванні поранених, зокрема цивільних, "на нашій території".

"Переговори в цьому напрямку вже ведуться, і ми будемо продовжувати надавати допомогу та співпрацю. Переговори також були зосереджені на майбутньому, на часі після війни", – зазначив Шарець.

Словенія допомагає Україні з початку війни, надаючи гуманітарну допомогу та обладнання для розмінування, прихистивши в себе українських біженців, а також забезпечуючи Київ військовою допомогою -зокрема 35 броньованими машинами піхоти та 28 танками М-55S.

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