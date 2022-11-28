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Новини Санкції проти Росії
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ЄС знову не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають, - Йозвяк

нефть

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в понеділок знову не змогли узгодити обмеження ціни на російську нафту, яке має набути чинності з 5 грудня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікардж Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Домовленості щодо граничної ціни на російську нафту серед послів ЄС сьогодні немає. Останнє число – 62 долари за барель. Переговори продовжаться на цьому тижні", – розповів Йозвяк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на російську нафту впали нижче $52 за барель, – Bloomberg

Автор: 

нафта (5640) росія (66461) санкції (12273) Євросоюз (13785) Йозвяк Рікард (159)


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Топ коментарі
+12
в 1990 году, накануне развала совка, нефть стоила 15 долл, что в нынешних ценах примерно 45 долл за баррель. В принципе уже совсем близко, но тут важно чтобы низкая цена держалась долго. Кратковременные просадки ничего не дадут
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28.11.2022 22:45 Відповісти
+11
Пост який я повторюю від початку війни...
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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28.11.2022 22:56 Відповісти
+9
кончені дегенерати,просто уроди!!!Суки продажні,могли б все вже закінчити якби з весни ввели тотальне ембарго на три місяці з рашою так ні всі щось там рахують,коли куйло вбиває тисячі людей.Нічого історія не вчить дибілів!
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28.11.2022 22:49 Відповісти
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Даю установку 5долари за барель. 🤣
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28.11.2022 22:42 Відповісти
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28.11.2022 22:44 Відповісти
Дєбіли,бл...
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28.11.2022 22:42 Відповісти
в 1990 году, накануне развала совка, нефть стоила 15 долл, что в нынешних ценах примерно 45 долл за баррель. В принципе уже совсем близко, но тут важно чтобы низкая цена держалась долго. Кратковременные просадки ничего не дадут
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28.11.2022 22:45 Відповісти
Тут би ОПЕК с СА во главе мог сказать свое веское слово
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28.11.2022 22:47 Відповісти
А тараканов куда девать? Узких и индусов. Там свое ж варево
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28.11.2022 22:49 Відповісти
Таки да, но при цене в 30 для ЕС они не будут покупать по 40...будут давить на понижение
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28.11.2022 23:04 Відповісти
Ну так и ОК, і страховички (а це завжди пейсаті) тут, як тут - ібо токсично, в дорозі різне може трапитись
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28.11.2022 23:07 Відповісти
В сравнении с политикой запах разложившегося трупа может показатся тонким ароматом духов "Шанель№5"...
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28.11.2022 22:47 Відповісти
собівартість добичі в РФ 22$ барель, кожен долар вище це фінансування терориста РФ, який убиває українців...
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28.11.2022 22:47 Відповісти
ну приблизно так, але ось уже скоро без технологій тю-тю
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28.11.2022 22:50 Відповісти
Блін, дуже сумно, що на цій планеті мало принципових, чесних і порядних людей. Багато що і кого можна купити за гроші, про це знає цей недобитий кремлівський старий мудак, а такожйого оточення і вони купляють
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28.11.2022 22:49 Відповісти
кончені дегенерати,просто уроди!!!Суки продажні,могли б все вже закінчити якби з весни ввели тотальне ембарго на три місяці з рашою так ні всі щось там рахують,коли куйло вбиває тисячі людей.Нічого історія не вчить дибілів!
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28.11.2022 22:49 Відповісти
Пост який я повторюю від початку війни...
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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28.11.2022 22:56 Відповісти
это все очень тревожно. Особенно на фоне постоянных новостей, что надо договариваться, какой крым, что в США пошла риторика "ни цента Украине", про проверки оказаной помощи, ну и последние их внутренние проверки, какой идиот рассчитал что Киев падет за 3 дня, и почему эти бомжи до сих пор не пали, бо США не рассчитывало ввязаться в межд. конфликт на годы...
Они не собираются ни признать кацапов страной-террористом, ни санкции ввести...То что с нами будет при такой политике США???
хорошего очень мало....
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29.11.2022 01:41 Відповісти
В лето идя, смысла не было. Только в зиму, накопив запас. Но так нам бы. А им нет. Скорее 60 поставят, а касабы оторжутся в который раз и со всех.
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28.11.2022 22:58 Відповісти
Конченые торгаши. Фу мерзость
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28.11.2022 22:50 Відповісти
-1$ за барель.
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28.11.2022 22:52 Відповісти
кто меньше ...
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28.11.2022 22:55 Відповісти
5 Центов......
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28.11.2022 22:57 Відповісти
Це більше, бо я пропонував від'ємну ціну.
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28.11.2022 23:03 Відповісти
🤣
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28.11.2022 23:12 Відповісти
продано....
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28.11.2022 23:13 Відповісти
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28.11.2022 23:16 Відповісти
добряче влізли в залежність від енергоносіїв путлєра, не хочуть ломки, поки що переходять на метадон може в майбутньому будуть дивитись на рабссію трезвими очима..
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28.11.2022 22:54 Відповісти
А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас плять Хаймарс
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28.11.2022 22:55 Відповісти
З цими постійними представниками мала б активно попрацювати європейська прокуратура стосовно відкатів і хабарів, бо самому ЄС висока ціна на нафту не вигідна.
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28.11.2022 23:03 Відповісти
***** купил шобло пидаров...
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28.11.2022 23:13 Відповісти
Он, як прикормлені рашистами, витієватствують лукаво за прутіна-*****!!
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28.11.2022 23:57 Відповісти
Бедные...
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28.11.2022 23:58 Відповісти
В бюджете рашки на 2023 заложена цена 70 долларов. Потому что сейчас продается по такой цене. Единственное что волнует Европу это чтобы другие нецивилизованные страны не наживались. А сами продолжают сосать по трубе, аж щеки скоро треснут.
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29.11.2022 00:39 Відповісти
Хотя прогнозы синоптиков более непредсказуемые, чем сама погода, похоже, что декабрь и половина января - время максимальной потребности энергии, будут очень тёплыми. То есть рашкиному бюджету капут вне зависимости на какую предельную цену договорится ЕС. Рыночные цены всё равно будут ниже. Да и потребление энергоресурсов тоже ниже того, о котором мечтает рашка. Да и Китай, который впереди планеты всей по развитию альтернативной энергетики, смертельный враг всем нефтекачкам
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29.11.2022 01:53 Відповісти
ЄС, ООН, папа з Риму і все інше...
Правління сталінського колгоспу і райкоми - парткоми...

Експорт корупції дає свої отруйні для людства, для планети, для майбутніх поколінь плоди. Світ стає все більш цинічним і лукавим.
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29.11.2022 05:12 Відповісти
сами качаете по дружбе. о каком эмбарго речь
перестаньте качать, странно ещё как дружьа работает
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29.11.2022 05:31 Відповісти
Надо же занять чем-то десятки и сотни тысяч чиновников и бюрократов в ЕС и США... Сама идея введения "потолка" вместо запрета - гнилая.
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29.11.2022 05:51 Відповісти
Заниженная цена выглядит как демпинг обсуждать необходимо КВОТУ на объем закупок с возможностью снизить ее до нуля.
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29.11.2022 07:27 Відповісти
 
 