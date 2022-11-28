ЄС знову не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають, - Йозвяк

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в понеділок знову не змогли узгодити обмеження ціни на російську нафту, яке має набути чинності з 5 грудня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікардж Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Домовленості щодо граничної ціни на російську нафту серед послів ЄС сьогодні немає. Останнє число – 62 долари за барель. Переговори продовжаться на цьому тижні", – розповів Йозвяк.

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