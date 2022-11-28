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ЄС знову не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають, - Йозвяк
Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в понеділок знову не змогли узгодити обмеження ціни на російську нафту, яке має набути чинності з 5 грудня.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікардж Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Домовленості щодо граничної ціни на російську нафту серед послів ЄС сьогодні немає. Останнє число – 62 долари за барель. Переговори продовжаться на цьому тижні", – розповів Йозвяк.
Топ коментарі
+12 ватникобой
показати весь коментар28.11.2022 22:45 Відповісти Посилання
+11 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар28.11.2022 22:56 Відповісти Посилання
+9 tomas marss
показати весь коментар28.11.2022 22:49 Відповісти Посилання
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За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Они не собираются ни признать кацапов страной-террористом, ни санкции ввести...То что с нами будет при такой политике США???
хорошего очень мало....
Правління сталінського колгоспу і райкоми - парткоми...
Експорт корупції дає свої отруйні для людства, для планети, для майбутніх поколінь плоди. Світ стає все більш цинічним і лукавим.
перестаньте качать, странно ещё как дружьа работает