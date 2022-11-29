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Новини Війна
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США дзвонили Росії по лінії військового спецзв’язку лише один раз з початку війни, - Reuters

сша

Лінія зв’язку, яка була створена між Пентагоном та збройними силами Росії на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, використовувалася лише один раз.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За його даними, США ініціювали дзвінок "деконфліктною" лінією зв’язку, щоб повідомити про своє занепокоєння з приводу російських військових операцій поблизу критично важливих об'єктів інфраструктури в Україні.

Чиновник відмовився вдаватися до подробиць, але додав, що вона не використовувалася, коли 15 листопада в Польщі впала ракета, ймовірно, української ППО, внаслідок чого загинули двоє людей.

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Хоча офіційний представник Вашингтона відмовився уточнити, які дії Росії викликали тривогу в США, Reuters припускає, що мова могла йти про російську окупацію ЗАЕС або погрози підриву Каховської ГЕС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну між Москвою та Вашингтоном у березні була створена лінія "деконфліктингу", яка з'єднує Європейське командування Збройних сил США та Центр управління національною обороною Росії.

У Пентагоні тоді стверджували, що мета такої лінії полягає в уникненні будь-яких ненавмисних зіткнень у повітряному просторі НАТО або на землі. Неофіційно американські посадовці припускали, що вона також може бути використана для евакуації громадян США з окупованих територій.

Один посадовець припустив, що вона також могла б бути використана, якби російський винищувач переслідував український літак у польському повітряному просторі, або якби російська ракета перетнула повітряний простір НАТО.

Лінія "деконфліктингу" є одним із небагатьох способів взаємодії військових США й Росії в умовах війни в Україні. До інших входять переговори між американськими і російськими військовими чиновниками – зокрема главами оборонних відомств і начальниками генштабів.

Автор: 

росія (66461) США (23613)


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Топ коментарі
+7
До 100 000 к Рождеству ( 25 декабря 2022) успеют настрелять
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29.11.2022 01:06 Відповісти
+4
Корупцыя на Расее съела провода. спецсвязи (говорят на Росии они золотые) В ввиду того, что Путин не пользуется интернетом, теперь общение возможно только через телевизор
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29.11.2022 00:26 Відповісти
+4
Оказывается Пригожин самый настоящий зоновский петух. А вся его ЧВК ето петушиная армия пид*арасов в прямом смысле слова. На ютубе Саша Курара рассказывает как опущенный и петух Пригожин сосал у него х****. Отсюда и жестокость Пригожина которого на зоне опускали и унижали
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29.11.2022 00:49 Відповісти
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Корупцыя на Расее съела провода. спецсвязи (говорят на Росии они золотые) В ввиду того, что Путин не пользуется интернетом, теперь общение возможно только через телевизор
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29.11.2022 00:26 Відповісти
В спецсвязи на расии золотой только дождь, которьій приводит к коррозии
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29.11.2022 00:43 Відповісти
Оказывается Пригожин самый настоящий зоновский петух. А вся его ЧВК ето петушиная армия пид*арасов в прямом смысле слова. На ютубе Саша Курара рассказывает как опущенный и петух Пригожин сосал у него х****. Отсюда и жестокость Пригожина которого на зоне опускали и унижали
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29.11.2022 00:49 Відповісти
На ₚоZZии по другому и не бывает. Страна-петушарня, которая живёт по понятиям, АУЕ дон
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29.11.2022 05:36 Відповісти
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29.11.2022 01:04 Відповісти
До 100 000 к Рождеству ( 25 декабря 2022) успеют настрелять
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29.11.2022 01:06 Відповісти
принаймні двічі, якщо вірити Остину
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29.11.2022 01:32 Відповісти
Николаевич, не ты ль это часом? Не перевелись на ₚоZZии либерасты
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29.11.2022 05:40 Відповісти
--альо..це Пентагон на зв'язку..а вова в бункєрі?
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29.11.2022 05:47 Відповісти
"-Раша?
-Да..
-Шо з ******? "
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29.11.2022 11:12 Відповісти
Це не ганебно...Одін раз нє підарас)
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29.11.2022 06:55 Відповісти
Ага и ракета не ПВО и не Украинская. Как в том анекдоте . Ну вопервых не выиграл в лотерею, а проиграл в карты , и не машину ,а 15000
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29.11.2022 07:04 Відповісти
 
 