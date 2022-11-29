США дзвонили Росії по лінії військового спецзв’язку лише один раз з початку війни, - Reuters

Лінія зв’язку, яка була створена між Пентагоном та збройними силами Росії на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, використовувалася лише один раз.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За його даними, США ініціювали дзвінок "деконфліктною" лінією зв’язку, щоб повідомити про своє занепокоєння з приводу російських військових операцій поблизу критично важливих об'єктів інфраструктури в Україні.

Чиновник відмовився вдаватися до подробиць, але додав, що вона не використовувалася, коли 15 листопада в Польщі впала ракета, ймовірно, української ППО, внаслідок чого загинули двоє людей.

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Хоча офіційний представник Вашингтона відмовився уточнити, які дії Росії викликали тривогу в США, Reuters припускає, що мова могла йти про російську окупацію ЗАЕС або погрози підриву Каховської ГЕС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну між Москвою та Вашингтоном у березні була створена лінія "деконфліктингу", яка з'єднує Європейське командування Збройних сил США та Центр управління національною обороною Росії.

У Пентагоні тоді стверджували, що мета такої лінії полягає в уникненні будь-яких ненавмисних зіткнень у повітряному просторі НАТО або на землі. Неофіційно американські посадовці припускали, що вона також може бути використана для евакуації громадян США з окупованих територій.

Один посадовець припустив, що вона також могла б бути використана, якби російський винищувач переслідував український літак у польському повітряному просторі, або якби російська ракета перетнула повітряний простір НАТО.

Лінія "деконфліктингу" є одним із небагатьох способів взаємодії військових США й Росії в умовах війни в Україні. До інших входять переговори між американськими і російськими військовими чиновниками – зокрема главами оборонних відомств і начальниками генштабів.