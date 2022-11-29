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Новини Війна
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Україна розраховує на участь Франції у створенні міжнародного трибуналу для керівництва Росії, - ОП

макрон,путін

Україна розраховує на участь Франції у створенні міжнародного трибуналу, який судитиме вище політичне керівництво росії за злочин агресії.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов під час онлайн-виступу на конференції "Можливі сценарії щодо переслідування Росії за злочин агресії", що проходить у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  Укрінформ.

"Я добре пам'ятаю, як Франція однією з перших направила нам потужну команду своїх експертів, судових експертів, криміналістів, балістів, які на власні очі бачили увесь той жах, що відбувався в Бучі, Ірпені, а сьогодні в Харківській області. І тому ми дуже сподіваємося на те, що ваша країна проявить лідерство ще раз і стане одним із наших головних партнерів у питанні створення трибуналу", — сказав Андрій Смирнов.

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Він заявив: чим швидше буде створено трибунал, щоб притягнути до відповідальності вище політичне керівництво Росії, тим швидше запанує мир у всьому світі. "Сьогодні ми з вами фактично творимо історію. Ми перебуваємо в пошуку відповіді на ключове фундаментальне питання: як покарати керівництво країни-агресора за сам факт нападу на Україну. І відповідь на це питання лежить у прямій залежності від нашої з вами сміливості. Сміливості назвати речі своїми іменами", — сказав заступник керівника Офісу Президента.

Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України — це окремий міжнародний судовий орган, який має судити вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Проєкт його створення — це проєкт, який Україна хоче реалізувати з державами-партнерами.

Спеціальний міжнародний трибунал дасть змогу судити вище політичне та військове керівництво Росії, підготувавши відповідні обвинувальні вироки та ордери на арешт вищому керівництву Росії, іншим членам ради безпеки Росії, тобто тим особам, які віддавали та віддають злочинні накази щодо ведення агресивної війни проти України.

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В ОП переконані, що це найпростіший і найшвидший спосіб дістатися до вищого політичного керівництва Росії. Усі інші реалізувати набагато складніше.

Автор: 

Франція (3120) трибунал (282) Смирнов Андрій (67) воєнні злочини (1894)


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Топ коментарі
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29.11.2022 01:53 Відповісти
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29.11.2022 00:52 Відповісти
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29.11.2022 01:49 Відповісти
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29.11.2022 00:52 Відповісти
Да нах. нам ваш трибунал. Разорвать тварей на площади и выбросить. А то начнут народ бесить когда десятилетиями судами их таскать будете пока они своей смертью не сдохнут.
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29.11.2022 01:01 Відповісти
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29.11.2022 01:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=njx17LYU_-s Попробую поднять настроение коллегам...Колумбийцы исполняют Украинско-Польскую песню в Варшаве.
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29.11.2022 01:10 Відповісти
В Кракове, sorry
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29.11.2022 01:12 Відповісти
трохи зруйную інтригу - Янко Богдан Теняфорт - колумбіець українського походження, який володіє українською мовою краще, ніж дехто з мого оточення.
А ця пісня у словацькому та польському виконанні теж звучить гарно
https://www.youtube.com/watch?v=AbqB1TnH2h0&t=26s
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29.11.2022 02:03 Відповісти
Любимая песня моего внука( 3 года). Почему-то в Польском исполнении ему больше нравится.
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29.11.2022 02:11 Відповісти
)) це не дивно, бо на самих початках ця пісня була і написана польською мовою у середині ХХ ст. у середовищі поляків-переселенців із України до Польщі; у ній використано текстову канву польської пісні з XIX ст. "Żal za Ukrainą", яку доповнено новим зачином та приспівом.
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29.11.2022 02:18 Відповісти
для твого онука текст польською:

Oj, tam gdzieś z nad czarnej wody

Siada na koń kozak młody.

Czule żegna się z dziewczyną,

Jeszcze czulej z Ukrainą.

Refr.:

Hej, hej, hej, sokoły!

Omijajcie góry, lasy, doly.

bis Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,

Moj stepowy skowroneczku.

Moj stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. (2)

Ona jedna pozostała,

Przepióreczka moja mała.

A ja tutaj w obcej stronie

Dniem i nocą tęsknię do niej.

Pięknych dziewcząt jest nie mało,

A najwięcej w Ukrainie.

Tam me serce pozostało

Przy kochanej mej dziewczynie.

Wina, wina, wina dajcie,

A jak umrę, pochowajcie

Na zielonej Ukrainie,

Przy kochanej mej dziewczynie.
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29.11.2022 02:29 Відповісти
Дякуем Пану, але...нехай вiн спочатку навчаеться рiдною Англiйскою Мовою размовляти, а вже згодом i Украiнску и Польску вивчить. Бо viн зара пiсля тиждня у нас вертаеться додому, i деякi слова каже Украiнскою, а його батько ее геть не розумие.
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29.11.2022 02:40 Відповісти
це дуже поширено, коли онук з дідом краще комунікують
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29.11.2022 02:48 Відповісти
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29.11.2022 01:49 Відповісти

50 см супутникові знімки з авіабази Енгельс, зроблені вранці 28 листопада, показують очевидну підготовку бомбардувальників Ту-95 і Ту-160
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29.11.2022 02:51 Відповісти
А в'***** по цьому Енгельсу нема чим?А то только жопу вазєлінім...
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29.11.2022 06:59 Відповісти
Нема, він аж під саратовим, хер зна де...
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29.11.2022 08:39 Відповісти
 
 