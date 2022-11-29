Україна розраховує на участь Франції у створенні міжнародного трибуналу для керівництва Росії, - ОП

Україна розраховує на участь Франції у створенні міжнародного трибуналу, який судитиме вище політичне керівництво росії за злочин агресії.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов під час онлайн-виступу на конференції "Можливі сценарії щодо переслідування Росії за злочин агресії", що проходить у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я добре пам'ятаю, як Франція однією з перших направила нам потужну команду своїх експертів, судових експертів, криміналістів, балістів, які на власні очі бачили увесь той жах, що відбувався в Бучі, Ірпені, а сьогодні в Харківській області. І тому ми дуже сподіваємося на те, що ваша країна проявить лідерство ще раз і стане одним із наших головних партнерів у питанні створення трибуналу", — сказав Андрій Смирнов.

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Він заявив: чим швидше буде створено трибунал, щоб притягнути до відповідальності вище політичне керівництво Росії, тим швидше запанує мир у всьому світі. "Сьогодні ми з вами фактично творимо історію. Ми перебуваємо в пошуку відповіді на ключове фундаментальне питання: як покарати керівництво країни-агресора за сам факт нападу на Україну. І відповідь на це питання лежить у прямій залежності від нашої з вами сміливості. Сміливості назвати речі своїми іменами", — сказав заступник керівника Офісу Президента.

Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України — це окремий міжнародний судовий орган, який має судити вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Проєкт його створення — це проєкт, який Україна хоче реалізувати з державами-партнерами.

Спеціальний міжнародний трибунал дасть змогу судити вище політичне та військове керівництво Росії, підготувавши відповідні обвинувальні вироки та ордери на арешт вищому керівництву Росії, іншим членам ради безпеки Росії, тобто тим особам, які віддавали та віддають злочинні накази щодо ведення агресивної війни проти України.

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В ОП переконані, що це найпростіший і найшвидший спосіб дістатися до вищого політичного керівництва Росії. Усі інші реалізувати набагато складніше.