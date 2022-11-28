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Новини Допомога Україні Війна
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Глава МЗС Швеції Біллстрьом про пакет допомоги, який привіз до Києва: "Системи ППО, боєприпаси, зимове обладнання, панцерники і 270 млн євро"

біллстрьом

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що привіз в Україну найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та фінансової допомоги.

Про це Біллстрьом сказав на спільній з очільником МЗС Дмитром Кулебою та колегами з країн Балтії та Північної Європи пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги – наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та однострої, панцерники і 270 млн євро. Це такий пакет. Це на 100 млн більше, ніж усі попередні. Це - прорив, зовсім інший ступінь підтримки", - сказав Біллстрьом.

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Він додав, що фінансова допомога, безперечно, дасть змогу Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку.

Автор: 

зброя (7566) допомога (8485) Швеція (976)


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Топ коментарі
+20
Краще за всіх себе почуває Беня.
Жодної копійки на підтримку України не дав, але поімел усіх українців на десятки мільярдів гривень з бюджету.
Вова маладець.

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29.11.2022 00:22 Відповісти
+19
при слове 270 мильонов у Остапа Бендера ( пардон резникова) радостно загорелись глаза....
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28.11.2022 23:53 Відповісти
+17
Дякуємо Уряду дружньої нам Швеції за допомогу. Кілька слів з історичного минулого:Шведам не потрібно було відступати з Інгерманландії на початку вісімнадцятого століття. Якби ще тоді Європа об"єдналася для спротиву і відбиття навали московсько-татарської орди, то можливо і світова історія пішла б по зовсім іншому сценарію. Але нажаль, маємо те що маємо .Ще Кобзар з сумом про nі події писав:"Наробили колись Шведи великої слави- тікали з Мазепою в Банддери з Полтави... ."
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29.11.2022 00:22 Відповісти
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при слове 270 мильонов у Остапа Бендера ( пардон резникова) радостно загорелись глаза....
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28.11.2022 23:53 Відповісти
Дякуємо
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28.11.2022 23:54 Відповісти
Пришло время Украине брать в союзники "готов" и гнать мухосранских захватчиков.
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28.11.2022 23:55 Відповісти
Без англосаксов, хоть круть-верть, хоть верть-круть, не обойтись.
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29.11.2022 03:11 Відповісти
«Готи - це назва союзу германських племен, які кочували під час Великого переселення народів в III столітті в райони Північного Причорномор'я. Готи опинилися в Криму під час міграцій пізньої античності, в III столітті нашої ери. У Криму готи швидко захопили і асимілювали залишки аланів і зайняли весь півострів, крім Херсонеса.

В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою на півострові". Вікіпедія
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29.11.2022 03:24 Відповісти
Вы забыли сообщить , шо анты выбили готов из Северного Причерноморья, разбив их в мотлох... на вест- и остготов. Остготам(половцам), с подачи киевлян, жаба цицьки дала в холодном и голодном Поволжье. Вестготы свалили в Западную Европу , сквозь Римскую империю на юг Дании, в Нормандию. там они ассимилировались. Кто смешался с торменами(первая волна переселившихся в Европу германцев со СР. Азии), того стали звать викингами. Кто ассимилировался в полабских славянах, тех стали звать варягами-колбяги, галичане и волинцы... Вестготы(варяги), возможно у них было имя, как они сами себя называли - кассубы, заре это этноменшинство в Польше... тогда они через заднее крыльцо, в Приильменье, поучаствовали в этногенезе кацапов.
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29.11.2022 05:09 Відповісти
Ніякі анти ніяких готов не розбивати,бо були з деревляними палками проти обвішаних металом германців!Це археологи чітко бачать по інвентарю поховань...Готи поділилися на грейтунгів і візіготів за родовою ознакою,рід Амалів і рід Гнейсів!
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29.11.2022 08:15 Відповісти
.
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28.11.2022 23:56 Відповісти
Він вже не бачить,хто смокче...Пузо заважає)
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29.11.2022 08:16 Відповісти
У нас було дві системи ППО, 75 ящиків боєзапасів, 5 комплектів зимового обладнання (або пуховиків), панцерники наповнені ікеєю, і ціле море різнокольорових купюр різного дотоїнства та кольору. Також пляшка текіли, бутилка рому, ящик пива, пінта чистого ефіру... Не те що б це їм дуже потрібно було, але якщо ви вже вирішили допомогти Україні - ви намагаєтесь все відправити як треба! (с)

X D
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29.11.2022 00:05 Відповісти
То шведи мабуть заодно Інгерманландію хочуть повернути сівіряни - прагматичні люди
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29.11.2022 00:08 Відповісти
Дякуємо Уряду дружньої нам Швеції за допомогу. Кілька слів з історичного минулого:Шведам не потрібно було відступати з Інгерманландії на початку вісімнадцятого століття. Якби ще тоді Європа об"єдналася для спротиву і відбиття навали московсько-татарської орди, то можливо і світова історія пішла б по зовсім іншому сценарію. Але нажаль, маємо те що маємо .Ще Кобзар з сумом про nі події писав:"Наробили колись Шведи великої слави- тікали з Мазепою в Банддери з Полтави... ."
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29.11.2022 00:22 Відповісти
да там загалі історія інтересна - наприкінці жовтня 1708 року між Гетьманщиною та Швецією було укладено українсько-шведський договір про союз у війні проти Московії, то може вони за фактом просто виконують свої союзницькі обов'язки
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29.11.2022 01:29 Відповісти
Краще за всіх себе почуває Беня.
Жодної копійки на підтримку України не дав, але поімел усіх українців на десятки мільярдів гривень з бюджету.
Вова маладець.

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29.11.2022 00:22 Відповісти
Єта друхоє, етат честний бізнесмен ,а не барига .Тьху, негодяи зеленые
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29.11.2022 07:33 Відповісти
Шведам респект!
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29.11.2022 00:46 Відповісти
ХеКоМанді ризиковано гроші давати..... наглядайте Шведи уважно куди ті гроші підуть!
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29.11.2022 00:48 Відповісти
На шо намек, скумбрия будет по 508?
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29.11.2022 03:14 Відповісти
Спасибо!
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29.11.2022 00:49 Відповісти
Шведы молодцы!
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29.11.2022 02:27 Відповісти
Спасибо Швеция!
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29.11.2022 02:40 Відповісти
Tack så mycket
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29.11.2022 08:42 Відповісти
 
 