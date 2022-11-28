Глава МЗС Швеції Біллстрьом про пакет допомоги, який привіз до Києва: "Системи ППО, боєприпаси, зимове обладнання, панцерники і 270 млн євро"
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що привіз в Україну найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та фінансової допомоги.
Про це Біллстрьом сказав на спільній з очільником МЗС Дмитром Кулебою та колегами з країн Балтії та Північної Європи пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги – наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та однострої, панцерники і 270 млн євро. Це такий пакет. Це на 100 млн більше, ніж усі попередні. Це - прорив, зовсім інший ступінь підтримки", - сказав Біллстрьом.
Він додав, що фінансова допомога, безперечно, дасть змогу Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку.
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В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою на півострові". Вікіпедія
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Жодної копійки на підтримку України не дав, але поімел усіх українців на десятки мільярдів гривень з бюджету.
Вова маладець.