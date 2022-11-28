Моравецький про німецькі ЗРК Patriot: "Ніхто не хоче брати техніку тільки для того, щоб вона стояла"
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок укотре закликав надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Варшаві запропонував Берлін після інциденту у Пшеводуві, оскільки Київ їх потребує більше.
Під час пресконференції в понеділок главу польського уряду запитали, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Так, ми будемо розглядати такий варіант, звичайно, але звертаємо увагу на те, що, врешті-решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла", – відповів Моравецький.
Він зазначив, що в Україні, зокрема в західних її областях, майже щодня падають бомби й гинуть люди. "Тому нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме захисту польського неба", – наголосив польський прем’єр.
Моравецький висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони".
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Німеччині має бути соромно за свою реакцію на українську кризу і за свою політику попереднього десятиліття, коли вона всіляко загравала з путіним, щоб не бути відлученою від вимені з дешевими російськими енергоресурсами.
В США обратили внимание, ни Президент Украины, ни его окружение не вспоминают о Ленд-лизе - каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.
,,Я думаю ребята, которые сейчас в окопах под Бахмутом, вернутся и спросят рано или поздно с этих брехунов - почему мы потеряли тысячи наших побратимов?
Почему Власть проспала Ленд-лиз, при помощи которого Украина получила бы танки, самолеты.... и освободила бы свою территорию от фашиствующих негодяев. ,,
https://www.youtube.com/watch?v=USOPI-i573M (430) Ленд-Лиз - Ожидание и реальность 2 - YouTube
Таковы законы США.
После потери нижней Палаты Конгресса демократами, ситуация с Ленд-лизом должна кардинально измениться.
НАТО - поспішай приймати до себе Україну
Какой смысл разгонять скандал?
Немцы очень любят благодарность. За миллион принятых добытых беженцах. За гумманитарку на миллиарды, за вооружение близко к двум миллиардам.
а ракети такої дальності ніхто нам не дає і чинна влада навіть і не думає починати їх виробництво!