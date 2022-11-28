Моравецький про німецькі ЗРК Patriot: "Ніхто не хоче брати техніку тільки для того, щоб вона стояла"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок укотре закликав надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Варшаві запропонував Берлін після інциденту у Пшеводуві, оскільки Київ їх потребує більше.

Під час пресконференції в понеділок главу польського уряду запитали, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Так, ми будемо розглядати такий варіант, звичайно, але звертаємо увагу на те, що, врешті-решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла", – відповів Моравецький.

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Він зазначив, що в Україні, зокрема в західних її областях, майже щодня падають бомби й гинуть люди. "Тому нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме захисту польського неба", – наголосив польський прем’єр.

Моравецький висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони".