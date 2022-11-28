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Моравецький про німецькі ЗРК Patriot: "Ніхто не хоче брати техніку тільки для того, щоб вона стояла"

patriot

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок укотре закликав надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Варшаві запропонував Берлін після інциденту у Пшеводуві, оскільки Київ їх потребує більше.

Під час пресконференції в понеділок главу польського уряду запитали, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Так, ми будемо розглядати такий варіант, звичайно, але звертаємо увагу на те, що, врешті-решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла", – відповів Моравецький.

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Він зазначив, що в Україні, зокрема в західних її областях, майже щодня падають бомби й гинуть люди. "Тому нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме захисту польського неба", – наголосив польський прем’єр.

Моравецький висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони".

Автор: 

Німеччина (7517) ППО (3331) ПРО (70) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+22
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29.11.2022 00:26 Відповісти
+15
Західні лідери від Блера до Трампа роками говорили Німеччині, що вона проводить небезпечну політику щодо Росії, особливо щодо газопроводів, таких як "Північний потік-2".

Німеччині має бути соромно за свою реакцію на українську кризу і за свою політику попереднього десятиліття, коли вона всіляко загравала з путіним, щоб не бути відлученою від вимені з дешевими російськими енергоресурсами.
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29.11.2022 00:04 Відповісти
+12
Українці - добрі. технарі . Незабаром і зброя українського виробництва буде використовуватись НАТО .

НАТО - поспішай приймати до себе Україну
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29.11.2022 00:29 Відповісти
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Західні лідери від Блера до Трампа роками говорили Німеччині, що вона проводить небезпечну політику щодо Росії, особливо щодо газопроводів, таких як "Північний потік-2".

Німеччині має бути соромно за свою реакцію на українську кризу і за свою політику попереднього десятиліття, коли вона всіляко загравала з путіним, щоб не бути відлученою від вимені з дешевими російськими енергоресурсами.
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29.11.2022 00:04 Відповісти
Вы живете в облаках сказок. Не живут люди и политики в США и Западной Европе Украиной! И никому там "стыдно" ни за что не будет. Мир очень жесток и прагматичен. Мало того, усилиями российской пропаганды в ФРГ появиласть почти треть считающих, что "может это НАТО спровоцировало путина"? И "Германия свою лепту в защиту Украины уже внесла". А вы про "будет стыдно".
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29.11.2022 00:43 Відповісти
Вы живёте не в Западной Европе, где люди часто просмотру матча чемпионата мира по футболу предпочитают новости из Украины и до сих пор собирают донаты на 10-м месяце войны ! Так что не нужно дезинформировать.
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29.11.2022 09:44 Відповісти
Та то просто прігожинський бот відпрацьовує бронь від могілізації, не звертайте увагу.
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29.11.2022 10:12 Відповісти
Это не противоречит тому, что я написал. Речь идет о трети . Или вы то же считаете, что в Германии граждане в массе испытывают стыд за "політику попереднього десятиліття"?
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29.11.2022 21:31 Відповісти
Завтра будемо о#уївати з чергових казкових відповідей сцикливої німчури на ці заклики.
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29.11.2022 00:13 Відповісти
Документальная правда и ложь о Ленд-лизе в видео ролике.
В США обратили внимание, ни Президент Украины, ни его окружение не вспоминают о Ленд-лизе - каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.

,,Я думаю ребята, которые сейчас в окопах под Бахмутом, вернутся и спросят рано или поздно с этих брехунов - почему мы потеряли тысячи наших побратимов?
Почему Власть проспала Ленд-лиз, при помощи которого Украина получила бы танки, самолеты.... и освободила бы свою территорию от фашиствующих негодяев. ,,
https://www.youtube.com/watch?v=USOPI-i573M (430) Ленд-Лиз - Ожидание и реальность 2 - YouTube
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29.11.2022 00:16 Відповісти
Да потому что ленд-лиз - это всего лишь право президента самостоятельно отправлять то, что нужно для победы, без всякого согласования-утверждения. Рузвельт был готов поставлять все что нобходимо, и поставлял. А этот...
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29.11.2022 08:53 Відповісти
Вы ошибаетесь, после подписи Президента (он не мог не подписать Ленд-лиз, после поддержки двух Палат Конгресса) , Байден обязан был, в течение 60 дней, отчитаться, что Украина получила по Ленд-лизу.
Таковы законы США.
После потери нижней Палаты Конгресса демократами, ситуация с Ленд-лизом должна кардинально измениться.
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29.11.2022 18:35 Відповісти
хоть кто-то адекватный, слава Богу
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29.11.2022 00:16 Відповісти
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29.11.2022 00:26 Відповісти
Українці - добрі. технарі . Незабаром і зброя українського виробництва буде використовуватись НАТО .

НАТО - поспішай приймати до себе Україну
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29.11.2022 00:29 Відповісти
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29.11.2022 02:55 Відповісти
а почему США напрямую не поставят Пэтриот в Украину? Там их намного больше на складах чем в Германии. Или у Британии тоже есть Пэтриоты - она тоже может поставить в украину свои батареи со своми расчетами. Если Германия такая "плохая" почему другие молчат в тряпку? Цель какая? поставить Пэтриот в Украину или гнобить Германию?
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29.11.2022 00:48 Відповісти
Вот так исторически сложилось, как у нас с кацапами, фрицы ненавидят англосаксов и французов. Французы ненавидят фрицев и англосаксов. Америкосы нивелируют в Европе все эти ненависти, потому с вооружением в Европе нет резких движух. И это взвешено. дальновидно. Правильно.
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29.11.2022 03:07 Відповісти
Ну да. Германии, ко всему(после 2-х мировых войн), запрещено распространять военное вооружение.
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29.11.2022 03:03 Відповісти
Потому что это популизм польского правительства чистой воды. Я уже не могу читать, что полячки требуют, чтоб Германия передала что-то кому-то. А почему поляки сами не возьмут и не закроют небо хотя бы западной Украины? В конце концов это их граждане были убиты и они почему-то это молча проглотили. Короче, очередное бла бла бла
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29.11.2022 09:34 Відповісти
Вы с дуба грохнулся, Польша наоборот, хочет чтобы "Пэтриот" ушли Украине. Насчет все пинают Германию: это от того военная база США до сих пор расположена в Германии , шо Германия 2 раза была зачинщиком мировых войн. Кста, Германии до сих пор запрещено иметь наступательное вооружение. О ядерке - ваапше молчек.
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29.11.2022 03:01 Відповісти
А почему это немцы должны отдавать свои Патриоты Украине, а не поляки или американцы?)
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29.11.2022 04:13 Відповісти
Всему свое время. Нельзя в сей секунд делать коллапс на каазлабаде... Иначе для вас наступит более сложная проблема - оказаться граничащими с миллиардным таукхитаем.
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29.11.2022 04:57 Відповісти
Вы - не в теме, типо, почему поляки не отдают Украине свои "Пэтриот"... Вот также секль-ТV пытается обрисовать картину.
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29.11.2022 05:02 Відповісти
На месте немцев я бы чувствовал себя полным идиотом, больше всех помогает и ее же больше всех оплевывают.
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29.11.2022 04:15 Відповісти
Тю, и зачем вам для этого немцы?... ХМЫ...
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29.11.2022 05:03 Відповісти
Поверьте мне, именно так себя многие и чувствуют. Э
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29.11.2022 09:42 Відповісти
Как можно хотеть передать Украине то, чем сам не обладаешь? У поляк есть своё пво и если б они хотели, то уже б давно поставили его. То-есть Германия должна и может, а Польша только демагогию разводит.
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29.11.2022 09:37 Відповісти
Если бы Германию не пинали, она, вооружившись до зубов, показала бы вам кто в Европе хозяин. Вам бы места в ней не досталось.
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29.11.2022 04:02 Відповісти
Тока симбирские епеня, если таукитайцы позволят...
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29.11.2022 04:03 Відповісти
Стоимость ракеты ирис т около 300 тысяч и сами производят, патриот 3 млн. Слишком большая разница. При равнозначной альтернативе.
Какой смысл разгонять скандал?
Немцы очень любят благодарность. За миллион принятых добытых беженцах. За гумманитарку на миллиарды, за вооружение близко к двум миллиардам.
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29.11.2022 04:53 Відповісти
проблема в тому, що патріоти кардинально ситуацію не змінять, бо хоч і зб'ють декілька ракет, АЛЕ ВСЕ ЩЕ ДЕЩО ПРИЛЕТИТЬ! єдине, що може допомогти - це знищення москальської стратегічної авіації і кораблів, з яких запускають ракети! Все інше - напівміри....
а ракети такої дальності ніхто нам не дає і чинна влада навіть і не думає починати їх виробництво!
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29.11.2022 07:05 Відповісти
Багато тих ракет по нас з Волги та Каспію запускають, туди й химери не дістануть.
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29.11.2022 07:25 Відповісти
Свіжа новина від США, вони провели випробування на сумісність Патріота з другими РЛСами, то єсть щоб не давати супер дорогий Патріота комплекс 1 ярд, можно дати тільки пускові установки з ракетами та під'їднати до Насамсів чи Ірисів, що в рази збільшить площу ураження та живучість.
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29.11.2022 09:22 Відповісти
нам нужна, поставьте и сделайте нормальный канал целеуказания, что орковские самолеты могла сбивать
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29.11.2022 10:17 Відповісти
 
 