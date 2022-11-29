РФ розгорнула війська в Білорусі, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва і запобігти їхньому використанню на півдні та сході, - ISW
Розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді 2022 року, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що супутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки РФ, зокрема танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті. Кількість спостерігається приблизно на одну бригаду.
Водночас моніторингова організація "Беларускі Гаюн" поінформувала про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2" і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.
"Ці дислокації підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі. 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи ("деякі підрозділи") з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи "набудуть бойової спроможності", - зазначили в ISW.
Відповідні заяви вказують на те, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал РФ, ймовірно, збільшивши залежність від Білорусі у плані навчального потенціалу, пояснюють фахівці.
"Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва, аби запобігти їх використанню на півдні та сході. Білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну", - додають в Інституті вивчення війни.
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Капельное вливание вооружений и игнорирование Ленд-лиза, уничтожает Украину.
Каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.
Военнослужащие ВСУ, которые сейчас в окопах под Бахмутом, вернутся и спросят рано или поздно - почему мы потеряли тысячи наших побратимов?
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