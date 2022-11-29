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РФ розгорнула війська в Білорусі, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва і запобігти їхньому використанню на півдні та сході, - ISW

рф,білорусь,військові

Розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді 2022 року, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що супутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки РФ, зокрема танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті. Кількість спостерігається приблизно на одну бригаду.

Водночас моніторингова організація "Беларускі Гаюн" поінформувала про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2" і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.

"Ці дислокації підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі. 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи ("деякі підрозділи") з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи "набудуть бойової спроможності", - зазначили в ISW.

Відповідні заяви вказують на те, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал РФ, ймовірно, збільшивши залежність від Білорусі у плані навчального потенціалу, пояснюють фахівці.

"Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва, аби запобігти їх використанню на півдні та сході. Білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну", - додають в Інституті вивчення війни.

Також читайте: Росія перекинула в Білорусь ешелон із 15 ЗРК "Тор-М2", - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО

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армія рф (18043) Білорусь (7987) ISW (653)


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Убаюкивание общественности, журналистами Гордоном, Яковиной, Ждановым.... только ослабляет Украину.
Нужно требовать у Белого Дома, поставлять тяжелое вооружение, в соответствии с проголосованным Конгрессом , Ленд-лиза.
Капельное вливание вооружений и игнорирование Ленд-лиза, уничтожает Украину.
Каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.
Военнослужащие ВСУ, которые сейчас в окопах под Бахмутом, вернутся и спросят рано или поздно - почему мы потеряли тысячи наших побратимов?

https://www.youtube.com/watch?v=GC8K9nfyisU&t=214s (431) Как поменяется конгресс США в отношении к Украине. Мария Максакова, Борис Пинкус, Гари Юрий Табах - YouTube
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29.11.2022 07:11 Відповісти
Нічого ці вимоги не дадуть. Всю весну ми закликали світ надати ППО. Ні танки, чи ракети для наступу. Просто дати систему для захисту неба. Всі просто мовчали. Тепер коли енергосистема висить на соооминці на передодні війни почалися якісь рухи. І "раптом" з'ясувалося, що тих же старих Ховків сотні на зберіганні як і тисяч ракет до них. Але раніше чомусь про це не згадували.
У штатів своя гра. За помірні гроші вони отримали:
Доступ до останньої кацапської техніки, адже всі цінні трофеї ми їм передаємо.
Отримали інформацію про спроможності всіх видів армії рф (ракетні війська, авіація)
Фактично зруйнували сухопутні війська рф.
Оборонний комплекс отримує величезну кількість замовлень.
Отримали ринок зрідженого газу ЄС.
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29.11.2022 07:42 Відповісти
А хто тобі по винен все давати ,ти мусив дупою ворушитися, ти отримав вісім років а що зробив ти ,дивився тв через тарелку ?
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29.11.2022 08:42 Відповісти
Ні мусив так як ти ******* з Німеччини, будівник всратий.
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29.11.2022 08:50 Відповісти
Це вже ми чули від "зелених аналітиків" перед 24.02.2022 р.
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29.11.2022 07:11 Відповісти
Лукашеску путлер арестовал...но колхозник держится...по утрам пьет чай без Новичка...и делает физзарядка и бегает кросс Минск-Киев через Чернобыль АЭС и обратно...
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29.11.2022 10:11 Відповісти
 
 