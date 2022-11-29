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Навесні в РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України, - Newsweek

рф,зброя,ядерна

Після перших невдач російської армії посадові особи обговорювали ймовірність застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

За інформацією видання, відповідні розмови підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Володимир Осєчкін отримував від свого інформатора у ФСБ із позивним "Вітер змін".

Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали генерали РФ і співробітники ФСБ, Путін на таких розмовах не був присутній.

Видання стверджує, що більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б "поразку Росії" в очах противників та нейтральних країн.

За даними Newsweek, ними висловлювалися думки, що якщо російський президент віддасть наказ завдати ядерного удару по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ застосує ядерну зброю, США знищать більшу частину російських військових можливостей, - генерал Ходжес

Автор: 

росія (66461) ядерна зброя (1196)


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Топ коментарі
+15
Позорища обоссратые, у которых остатки иллюзорного величия держится на ядерном оружие.
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29.11.2022 06:51 Відповісти
+7
братский народ, епта
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29.11.2022 06:51 Відповісти
+6
https://www.moscowtimes.ru/2022/11/28/putin-i-medvedev-zamolchali-o-yadernom-oruzhii-posle-okrika-iz-kitaya-a26873
Агресивна риторика вищого керівництва Росії, яка загрожувала світу першим із Хіросіми застосуванням ядерної зброї у військовому конфлікті, несподівано змовкла,
Після того, як про неприпустимість ядерних загроз заявили прем'єр Китаю Лі Кецян , а потім і голова КНР Сі Цзіньпін , ні президент Володимир Путін , ні заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв не промовили ні слова про можливе використання арсеналу, який дістався Росії у спадок від СРСР.
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29.11.2022 07:26 Відповісти
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братский народ, епта
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29.11.2022 06:51 Відповісти
Позорища обоссратые, у которых остатки иллюзорного величия держится на ядерном оружие.
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29.11.2022 06:51 Відповісти
Им уже пора армию Венка ждать и московское метро затапливать. Вояки мокроштанные
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29.11.2022 07:18 Відповісти
Может и не заслуживает, но само по себе событие вполне вероятное.
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29.11.2022 07:28 Відповісти
https://www.moscowtimes.ru/2022/11/28/putin-i-medvedev-zamolchali-o-yadernom-oruzhii-posle-okrika-iz-kitaya-a26873
Агресивна риторика вищого керівництва Росії, яка загрожувала світу першим із Хіросіми застосуванням ядерної зброї у військовому конфлікті, несподівано змовкла,
Після того, як про неприпустимість ядерних загроз заявили прем'єр Китаю Лі Кецян , а потім і голова КНР Сі Цзіньпін , ні президент Володимир Путін , ні заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв не промовили ні слова про можливе використання арсеналу, який дістався Росії у спадок від СРСР.
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29.11.2022 07:26 Відповісти
дали по шапці молодшому брату
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29.11.2022 09:31 Відповісти
ДIмон-айфончик нiразу не засцяв..але паличками iсти уже почав..
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29.11.2022 11:21 Відповісти
Страх потіряли -- в БОГА не вірять на Сатану надіються .
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29.11.2022 07:31 Відповісти
На сатану надейся, но сам не плошай...дурачки понадеялись на сатану , а у нас оказывается... всякое возможно...
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кацапа : у вирiй пiшов...
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29.11.2022 08:07 Відповісти
ЙО-пэ-рэ-сэ-тэ... начитаешся про мештоунтiв з ядерною дубиною - на каамарiнскую тягне...
От хтось iз пагорбу скотився,
Мабуть, то "пиня" вниз iде...
Та як ся й в пекло ввесь вiн зiйде
Мабуть з ума мене зведе... ХЕХ...
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29.11.2022 08:13 Відповісти
Говорили ,балакали потім сіли тай заплакали .
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29.11.2022 08:24 Відповісти
 
 