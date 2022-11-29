Навесні в РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України, - Newsweek
Після перших невдач російської армії посадові особи обговорювали ймовірність застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.
За інформацією видання, відповідні розмови підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Володимир Осєчкін отримував від свого інформатора у ФСБ із позивним "Вітер змін".
Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали генерали РФ і співробітники ФСБ, Путін на таких розмовах не був присутній.
Видання стверджує, що більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б "поразку Росії" в очах противників та нейтральних країн.
За даними Newsweek, ними висловлювалися думки, що якщо російський президент віддасть наказ завдати ядерного удару по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.
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Агресивна риторика вищого керівництва Росії, яка загрожувала світу першим із Хіросіми застосуванням ядерної зброї у військовому конфлікті, несподівано змовкла,
Після того, як про неприпустимість ядерних загроз заявили прем'єр Китаю Лі Кецян , а потім і голова КНР Сі Цзіньпін , ні президент Володимир Путін , ні заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв не промовили ні слова про можливе використання арсеналу, який дістався Росії у спадок від СРСР.
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кацапа : у вирiй пiшов...
От хтось iз пагорбу скотився,
Мабуть, то "пиня" вниз iде...
Та як ся й в пекло ввесь вiн зiйде
Мабуть з ума мене зведе... ХЕХ...