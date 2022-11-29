Навесні в РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України, - Newsweek

Після перших невдач російської армії посадові особи обговорювали ймовірність застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

За інформацією видання, відповідні розмови підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Володимир Осєчкін отримував від свого інформатора у ФСБ із позивним "Вітер змін".

Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали генерали РФ і співробітники ФСБ, Путін на таких розмовах не був присутній.

Видання стверджує, що більшість учасників розмов припускали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б "поразку Росії" в очах противників та нейтральних країн.

За даними Newsweek, ними висловлювалися думки, що якщо російський президент віддасть наказ завдати ядерного удару по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ застосує ядерну зброю, США знищать більшу частину російських військових можливостей, - генерал Ходжес