У Києві екстрені відключення, світло вмикатиметься почергово, перерва становитиме не більше 5 годин, - ДТЕК
У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в м. Київ, продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії.
"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується", - йдеться у повідомленні.
Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше ніж 5 годин – прохання повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали.
Будь ласка, зачекайте...
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Зато над Броварами зарево.
Но это не город, это парниковое хозяйство...
Видимо существует материальная заинтересованность диспетчеров ДТЕК в регулярном росте огурчиков, помидорчиков и пр...
это продукты питания, но НЕ первой необходимости..
Ви там знаєтее,яка в них система?
Так от ,одна комфорка на 2 квт - це 333 лед лампи по 6 вт.
у будинках теж робочі місця.
2. В минулий блекаут не працювали хлібзаводи (а вони дійсно споживають багато електроенергії) і по магазинах не було хліба, давай ще і овочів магазини позбавим. А це і не тільки магазини, але і весь бізнес з виробництва продуктів харчування стане (кафе, ресторани, кухні в супермаркетах і тд.).
3. І як останній варіант, можливо на тому підприємстві стоять генератори просто (не знаю яке це конкретно виробництво)
Або просто найпростіше генератор + лед.
а як більше 100 років тому зимували?
а електрики немає тут і зараз.
100 років тому більшість населення не ходило в супермаркети.
100 років тому тут бігали комуністи.
Давайте не будемо, як моя бабуся "раніше була тільки картопля і квашена капуста зимою". Ми ж з вами все ж таки живемо в 21 столітті
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