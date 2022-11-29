У Києві екстрені відключення, світло вмикатиметься почергово, перерва становитиме не більше 5 годин, - ДТЕК

У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в м. Київ, продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується", - йдеться у повідомленні.

Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше ніж 5 годин – прохання повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали.

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