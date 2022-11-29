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Новини Війна
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В Чорному морі до 12 російських кораблів, серед них - ракетоносій, - Братчук

ракетоносій

У Чорному морі фіксують до 12 російських військових кораблів і катерів, серед них один ракетоносій із 8 ракетами "Калібр" на борту.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі продовжує знаходитися угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації - 12 кораблів. Серед них - 1 ракетоносій, це 8 "Калібрів". А також 3 великі десантні кораблі", - сказав чиновник.

Також Братчук звернув увагу на високу ймовірність чергових ракетних атак російських окупантів і закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Не ігноруйте повітряну тривогу. І пам'ятайте - це все російський відчай. Їх поразка неминуча", - наголошує спікер ОВА.

Читайте: Для вирішення енергетичної проблеми Україні потрібні ракети дальністю 800 і більше км, - Данілов

В Одесі та області ніч минула без обстрілів, додав він.

Автор: 

Одеса (5544) Одеська область (3350) ракети (4094) Чорноморський флот рф (626) Чорне море (1679) Братчук Сергій (148)


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Топ коментарі
+5
тетю валю собаки кющают а они уже дают интервью
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29.11.2022 09:27 Відповісти
+5
"Стєпашка" уже на фротнті! Сьогодні тут відео дивився - як він на ЗСУ працює "Чмобіків" під приціл нашого снайпера виманює!
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29.11.2022 09:31 Відповісти
+3
Гарну інформацію прочитав на днях - Бельгія надає ЗСУ підводні дрони Їх основна функція - розмінування У кацапів перед входом у Балаклавську бухту виставлені мінні поля Якраз робота для цих дронів Поріжуть мінрепи і пустять ті міни у вільне плавання Гарний "сюрприз" буде для тих "ракетоносіїв", коли вони, для поповнення запасів, будуть повертаться у Балаклаву
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29.11.2022 09:18 Відповісти
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Краби вже зголодніли, "москва" не вічна.
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29.11.2022 09:01 Відповісти
Гарну інформацію прочитав на днях - Бельгія надає ЗСУ підводні дрони Їх основна функція - розмінування У кацапів перед входом у Балаклавську бухту виставлені мінні поля Якраз робота для цих дронів Поріжуть мінрепи і пустять ті міни у вільне плавання Гарний "сюрприз" буде для тих "ракетоносіїв", коли вони, для поповнення запасів, будуть повертаться у Балаклаву
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29.11.2022 09:18 Відповісти
"Как пагодка в Мацкве"?
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29.11.2022 09:22 Відповісти
Балаклавська бухта досить складна. Відходиш від неї на пару миль і суцільний берег видно. І вхід в неї не простий.
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29.11.2022 11:29 Відповісти
Мінні поля не виставляються безпосередньо в бухтах, а на підходах до них
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29.11.2022 15:48 Відповісти
Та я в курсі. Просто сам вхід в бухту там природньо хитрий. Зблизька як би і нічого особливого.
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29.11.2022 16:27 Відповісти
Не був - тому сказать нічого не можу
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29.11.2022 16:38 Відповісти
Якщо до них дотягнуться Нептуни та Гарпуни, то підуть за рускім кораблем.
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29.11.2022 09:01 Відповісти
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29.11.2022 09:24 Відповісти
тетю валю собаки кющают а они уже дают интервью
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29.11.2022 09:27 Відповісти
"Стєпашка" уже на фротнті! Сьогодні тут відео дивився - як він на ЗСУ працює "Чмобіків" під приціл нашого снайпера виманює!
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29.11.2022 09:31 Відповісти
да ладно тебе - "Хрюшу" обижаешь...!
было видео где "Хрюша" занимается уборкой - поедает могилизированных свиноцабак...!)
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29.11.2022 09:37 Відповісти
Та я бачив те відео! У нас після березня по лісах кабани теж обжиралися Недавно знайомого мисливця зустрів А у нього кум лісником працює Робив у квітні обхід лісу Зайшов у дубняк з собакою А там - кабанячий виводок Собака свиней шугонула Вони втекли Він підійшов до того місця - а там "асвабадитель ат биндер" недоїдений лежить Пішов до машини, узяв лопату, та там і закопав
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29.11.2022 09:45 Відповісти
А где Вовк ? Накрыло ? Как говорил Дiд Панас - " ось така ***** малятка "
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29.11.2022 09:49 Відповісти
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29.11.2022 09:30 Відповісти
Головне - щоб БМП можна було відремонтувать Нам згодиться А "м"ясо" хай кацапи забирають
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29.11.2022 09:33 Відповісти
Бухти стали небезпечні
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29.11.2022 18:26 Відповісти
 
 