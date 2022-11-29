Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 88 380 осіб, 280 літаків, 2 911 танків, 1 901 артсистема, 5 866 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 88 380 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 2911 (+3) од,

бойових броньованих машин - 5866 (+5) од,

артилерійських систем - 1901 (+2) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 280 (+2) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4423 (+7) од,

спеціальна техніка - 163 (+0).

Також читайте: ЗСУ поцілили у скупчення ворожих "Градів" на Херсонщині, - Хлань

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.