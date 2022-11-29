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Новини Агресія Росії проти України Війна
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До 20 загиблих та понад 30 поранених: ЗСУ уразили розташування підрозділу окупантів у Сватовому, - Генштаб

зсу

Сили оборони України уразили розташування противника в місті Сватове на Луганщині, знищено до 20 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими", - йдеться вповідомленні.

Також дивіться: Бійці ССО нищать ворожу піхоту за допомогою БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) знищення (7702) ЗСУ (7719)


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Скоро в Росії треба буде мінять законодавство про шлюб - дозволять багатоженство У них чоловіків і так було менше ніж жінок а зараз буде ще більша "диспропорція"
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29.11.2022 09:07 Відповісти
перейдуть на мусульманську традицію - в одного кацапа 4 баби !!!
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29.11.2022 09:45 Відповісти
Шаріат мусульманину дозволяє мать трьох дружин Решта - наложниці
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29.11.2022 09:47 Відповісти
Але у чоловіків-мусульманів, як не крути, все ж здебільшого одна жінка. Бо ти можеш мати і більше, але повинен придбати кожній жінці окрему хату. В приходити до неї в її хату. До речі, знайшов тут цікаву китайську блогерку, котра непогано вивчила мову московитів і розказує про Китай. Дуже цікаво, бо це китайка розказує про Китай, а не іноземці: https://www.youtube.com/watch?v=a5hg3DcC5R4&t=6s
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29.11.2022 09:51 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.11.2022 10:06 Відповісти
 
 