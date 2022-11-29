До 20 загиблих та понад 30 поранених: ЗСУ уразили розташування підрозділу окупантів у Сватовому, - Генштаб
Сили оборони України уразили розташування противника в місті Сватове на Луганщині, знищено до 20 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими", - йдеться вповідомленні.
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