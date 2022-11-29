РФ на війні в Україні відмовилася від концепції батальйонних тактичних груп, - британська розвідка

За останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, переважно припинили розгортання у вигляді батальйонних тактичних груп (БТГ) через недоліки їхньої концепції.

Про це з посиланням на розвідку повідомляє у вівторок Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включно з танковими, розвідувальними та (відступаючи від звичайної західної практики) артилерією.

Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ були виявлені під час високої інтенсивності широкомасштабних бойових дій війни в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти БТГ часто виявлялася недостатньою.

"Децентралізоване розміщення артилерії не дозволило Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості знарядь; і деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використати можливості, оскільки модель БТГ була розроблена для просування", - йдеться у зведенні.

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