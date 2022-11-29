РФ на війні в Україні відмовилася від концепції батальйонних тактичних груп, - британська розвідка
За останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, переважно припинили розгортання у вигляді батальйонних тактичних груп (БТГ) через недоліки їхньої концепції.
Про це з посиланням на розвідку повідомляє у вівторок Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включно з танковими, розвідувальними та (відступаючи від звичайної західної практики) артилерією.
Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ були виявлені під час високої інтенсивності широкомасштабних бойових дій війни в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти БТГ часто виявлялася недостатньою.
"Децентралізоване розміщення артилерії не дозволило Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості знарядь; і деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використати можливості, оскільки модель БТГ була розроблена для просування", - йдеться у зведенні.
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москалі ніколи не вміли воювати, мясом закидувати - це так. А грамотно воювати - ні. Всі толкові "москальскі" генерали - всі походженням не з московії)
Тому розумні люди і кажуть - ************* ліберали значно небезпечніші для України, ніж ************* нацисти та диктатори. Бо диктатори та нацисті - просто дебіли зазвичай і свою справу роблять вкрай гімняно. А "ліберали" в засрашці - значно розумніші, і створюють диктатуру, імперію та оце все - значно якісніше і значно кривавіше для поневолених народів. "Червоний терор" більше 100 років започаткували грьобані ************* інтелігенти - володимир ульянин та лейба бронштейн.
Стандартная кацапская фразочка, когда надо соскочить с темы и заболтать свой обсёр.
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