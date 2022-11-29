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Новини Агресія Росії проти України Війна
17 120 43

РФ на війні в Україні відмовилася від концепції батальйонних тактичних груп, - британська розвідка

рф,передислокація

За останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, переважно припинили розгортання у вигляді батальйонних тактичних груп (БТГ) через недоліки їхньої концепції.

Про це з посиланням на розвідку повідомляє у вівторок Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включно з танковими, розвідувальними та (відступаючи від звичайної західної практики) артилерією.

Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ були виявлені під час високої інтенсивності широкомасштабних бойових дій війни в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти БТГ часто виявлялася недостатньою.

"Децентралізоване розміщення артилерії не дозволило Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості знарядь; і деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використати можливості, оскільки модель БТГ була розроблена для просування", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Павлівки та Вугледара на Донеччині тривають інтенсивні бої, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (18043) Велика Британія (5687) розвідка (3894) росія (66461)


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Топ коментарі
+29
А їм нема куди діваться Психологія кацапів - стадна! Вони не здатні діять індивідуально! А перевчать - це значить мінять всю систему підготовки військ А у них нема на це можливостей: ні часу, ні вміння
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29.11.2022 10:02 Відповісти
+16
идиоты как не крути возврат к полковой системе это 19й век
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29.11.2022 09:55 Відповісти
+16
Не совсем так, современная война это дроны, точные ракеты ( с искуственным интелектом), самолеты 5го и уже 6го поколения. А в кацапии у власти зеки и дебилы, мозги сдрыснули. Пример : Хаймарсы , Джавелины, Стингеры это устаревшее оружие прошлого века, которое роздолбало их 2ю армию.
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29.11.2022 10:15 Відповісти
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идиоты как не крути возврат к полковой системе это 19й век
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29.11.2022 09:55 Відповісти
А їм нема куди діваться Психологія кацапів - стадна! Вони не здатні діять індивідуально! А перевчать - це значить мінять всю систему підготовки військ А у них нема на це можливостей: ні часу, ні вміння
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29.11.2022 10:02 Відповісти
Не совсем так, современная война это дроны, точные ракеты ( с искуственным интелектом), самолеты 5го и уже 6го поколения. А в кацапии у власти зеки и дебилы, мозги сдрыснули. Пример : Хаймарсы , Джавелины, Стингеры это устаревшее оружие прошлого века, которое роздолбало их 2ю армию.
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29.11.2022 10:15 Відповісти
Всё же не стоит путать современные теоретические войны с современными реальными войнами.
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29.11.2022 11:01 Відповісти
копировали США и их боевые группы которые в Ираке не кисло так выступили а на выходе стадо делдов в 41м
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29.11.2022 12:00 Відповісти
В армії колись казали: "Головна деталь будь-якого автомобіля - "прокладка" між сидінням та кермом" (Те саме стосується будь-якої зброї)
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29.11.2022 16:47 Відповісти
Ну таке, погугліть United States Army Regimental System.
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29.11.2022 11:12 Відповісти
Полкові системи різні бувають, насправді.
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29.11.2022 11:13 Відповісти
Твою дивізію! Чим більше їх збереться в купу, тим менше *********** треба для ліквідації отари баранів!
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29.11.2022 16:57 Відповісти
а як ти розгорнеш БТРГ коли зі штатної кількості в наявності тільки 10-20% ОС?)
москалі ніколи не вміли воювати, мясом закидувати - це так. А грамотно воювати - ні. Всі толкові "москальскі" генерали - всі походженням не з московії)
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29.11.2022 09:59 Відповісти
Саме так.
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29.11.2022 12:15 Відповісти
Довбой@бів в яку групу не збери-довбой@бами вони і залишаться.
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29.11.2022 10:01 Відповісти
Вернулись к западной модели ОК\бригада\батальон или к советской дивизия\полк\батальон? Националисты орковские и наши будут сейчас верещать, однако Россия, по крайней мере со времен Петра это часть европейской христианской цивилизации, причем несколько отсталая часть не смотря на некоторые очевидные прорывы и любые шаги в сторону, как орки часто любят делать и говорить про "третий путь" ведут в пропасть. Сейчас очередной раз шагнули и обожглись адским огнем. Надеюсь, до диктатора дойдет, что и эта война - ошибка и хватит ума ее остановить вообще.
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29.11.2022 10:14 Відповісти
у тебя какой-то поток безсознания...!
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29.11.2022 10:19 Відповісти
Від Вашого: "...со времен Петра это часть европейской христианской цивилизации..." мене, чомусь, пересмикнуло
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29.11.2022 10:24 Відповісти
я не сумнівався, що вас та ваших друзів буде смикати. правда вона завжди гірка, але все життя раші це спроба "наздогнати та перегнати Захід", у всякому випадку з петрівських часів і ці спроби майже завжди невдалі, за вийнятком окремих випадків, наприклад, польоту першої людини у космос
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29.11.2022 10:33 Відповісти
Ага. Використавши викрадені німецькі досягнення в ракетобудуванні і знання українця Корольова
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29.11.2022 10:46 Відповісти
Життя Китаю так само. Китай теж європейська християнська цивілізація?)
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29.11.2022 11:05 Відповісти
Китай се сугубо азійська конфуціянсько\буддистко\даоська цивилізація, яка теж відійшла від свого шляху у бок комунізму. Якщо Китай вступить у війну с Тайванєм, буде так само, як раша з Україною.
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29.11.2022 14:14 Відповісти
Більш за те, "польот у космос" у совків був дуже умовний, підстрибнули трішечки на консервній банці і звалились. Армстронга ніхто з совків не наздогнав навіть, не те що перегнав.
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29.11.2022 11:07 Відповісти
Чому нема жодного документального кадру польоту Гагаріна?
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29.11.2022 17:58 Відповісти
ну что поделать все у них там то фузилеры то мушкетеры то гусары с кирасирами с 18го века и форма европейская и тактика вроде европейская но под мундиром москвабадска душонка подла и тупорыла
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29.11.2022 12:03 Відповісти
Бояре плохі, цар хороший, так, мишко? Зараз до царя дійде, що він помилився і він зробить все значно краще? В тебе рашизм головного мозку, всі ознаки.

Тому розумні люди і кажуть - ************* ліберали значно небезпечніші для України, ніж ************* нацисти та диктатори. Бо диктатори та нацисті - просто дебіли зазвичай і свою справу роблять вкрай гімняно. А "ліберали" в засрашці - значно розумніші, і створюють диктатуру, імперію та оце все - значно якісніше і значно кривавіше для поневолених народів. "Червоний терор" більше 100 років започаткували грьобані ************* інтелігенти - володимир ульянин та лейба бронштейн.
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29.11.2022 14:30 Відповісти
у раші ліберали у владі не приживаються і небезпеки для нас не представляють через свою нечисленність. небезпека для нас зараз персоніфікована і це зовсім не ліберали
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29.11.2022 14:36 Відповісти
Воровсие ватаги, состоящие из уголовников и мобилизованных престарелых бакланов 90-ых, готовых за бабло убивать и подыхать, вот и все их рыхформы.
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29.11.2022 10:45 Відповісти
Что, кстати, логично.
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29.11.2022 11:23 Відповісти
А вот в США, а в Европе...
Стандартная кацапская фразочка, когда надо соскочить с темы и заболтать свой обсёр.
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29.11.2022 11:34 Відповісти
да ты что кмп что 82 с 101 что 1 кд все бтгр
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29.11.2022 12:04 Відповісти
Отказались, потому что кацапские бтг перестали существовать. Уничтожен ударный костяк, уничтожена лучшая техника.
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29.11.2022 11:30 Відповісти
у кацапов узких гавнокомандующий почетный потомственный оленевод шойга казингабович . он академиев не кончал поэтому не доганяет что такое бтг. бригада . полк или дивизия в тундре стада оленей пасти эти знания не нужны . а обьезжать парад на красной площади тоже много ума не надо . главное чтобы уря уря дружно кричала вторая армия третьего мира . а вот крайним эту чукчу ***** назначит это сто процентов
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29.11.2022 11:43 Відповісти
Він для цього його й тримає.
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29.11.2022 11:59 Відповісти
С 30 ноября 1939 года хмырь Сралин внезапно напал на Финляндию и бомбил города Финляндии непрерывно неделю..включая столицу Гельсинки...миллионы тонн бомб разрушили по факту все...но маршал Маннергейм тогда принял единственно правильное решение ... создал маленькие группы 10-20 бойцов которые фигачили краснопузых не щадя живота...
Слава Финляндии Маннергейма...
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29.11.2022 12:00 Відповісти
хлопці,читаючи ваші коментарі розумієш,що коментують видатні полководці та знавці історії...
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29.11.2022 12:11 Відповісти
стопроцентов, жаль, что большинство не годно к строевой, плоскопопие и слаборукие... а то бы ух показали бы как воевать надо )
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29.11.2022 12:15 Відповісти
или работают в такси
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29.11.2022 15:07 Відповісти
Всі таксисти можуть командувати батальйоном як мінімум
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29.11.2022 16:00 Відповісти
Дуболомы кацапские, единственная их тактика это нахрап, закидывание мясом, тупой брутофорс. Стадо стадное. Шаг 1: сравнять город с землёй. Шаг2. Под крики ура захватить развалины. Повторять пока есть чмобики. Если чмобики закончились набрать новых.
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29.11.2022 12:18 Відповісти
Новое построение тактическое рф "'Соляночная группа"
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29.11.2022 15:06 Відповісти
Як ви свині не сідайте, а музикантами не станете....
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29.11.2022 17:30 Відповісти
 
 