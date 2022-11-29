Орбан веде свою гру з ЄС. Іноді використовує Україну як заручницю, - Кулеба
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іноді використовує Україну як заручницю у своїй "грі" з Європейським Союзом.
Про це в інтерв'ю Politico заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"(Орбан. - Ред.) веде свою власну гру з Європейським Союзом - і іноді використовує Україну як заручника цих відносин", - сказав Кулеба.
Він також нагадав громадянам Угорщини: хоч би що вони читали у ЗМІ - українці не відчувають до них ворожнечі.
"Ми були друзями, ми друзі і ми будемо друзями. Але нам потрібно виграти цю війну, і в інтересах Угорщини, щоб Україна перемогла", - підсумував глава МЗС.
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Олег Кущ #518923
показати весь коментар29.11.2022 10:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль
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Яр Холодний
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