Орбан веде свою гру з ЄС. Іноді використовує Україну як заручницю, - Кулеба

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іноді використовує Україну як заручницю у своїй "грі" з Європейським Союзом.

Про це в інтерв'ю Politico заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"(Орбан. - Ред.) веде свою власну гру з Європейським Союзом - і іноді використовує Україну як заручника цих відносин", - сказав Кулеба.

Він також нагадав громадянам Угорщини: хоч би що вони читали у ЗМІ - українці не відчувають до них ворожнечі.

"Ми були друзями, ми друзі і ми будемо друзями. Але нам потрібно виграти цю війну, і в інтересах Угорщини, щоб Україна перемогла", - підсумував глава МЗС.

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