Росія мала обговорити зі США скорочення ядерної зброї, але відклала переговори

Росія відклала заплановані на цей тиждень у Єгипті переговори щодо ядерної зброї зі Сполученими Штатами.

Про це повідомив Державний департамент США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Офіційні особи двох країн мали зустрітися в Каїрі з 29 листопада по 6 грудня, щоб обговорити відновлення інспекцій у рамках Нового договору про скорочення ядерних озброєнь СНО, дію якого було призупинено в березні 2020 року через пандемію COVID-19.

"Російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч, і заявила, що запропонує нові дати", - йдеться в заяві представника Держдепу.

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У заяві також говориться, що Вашингтон "готовий перенести переговори на якомога ранішу дату, оскільки відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності".

Варто зазначити, що новий договір про скорочення ядерних озброєнь СНО, який набув чинності в 2011 році, обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгорнути Сполучені Штати і Росія, а також розгортання наземних і підводних ракет та бомбардувальників для їхньої доставки.

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