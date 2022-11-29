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Новини Війна
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Деякі країни мають потрібну Україні зброю, але не надають її в достатній кількості через політичні причини, - Кулеба

кулеба

Деякі країни не дають Україні необхідної зброї у потрібній кількості з політичних міркувань.

Про це в інтерв'ю Politico заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні визнати один факт: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань", - сказав міністр.

"Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на те, щоб переконати їх, потрібно запустити виробництво, щоб ... ми не потрапили в залежність від капризів третіх країн, які мають запаси, але які не хочуть ними ділитися", - додав Кулеба.

Міністр сподівається, що мудрість переможе і все робитиметься вчасно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан веде свою гру з ЄС. Іноді використовує Україну як заручницю, - Кулеба

Автор: 

зброя (7566) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
а зелена влада з "яких міркувань" не готувалася?
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29.11.2022 10:52 Відповісти
+5
деякі країни під час війни до влади клоунів обирають,бо "хуженебудет"
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29.11.2022 11:23 Відповісти
+3
Не дадуть країні з корупцією на рівні Африки достатньо новітньої зброї. Дають 1-2 ракети - вони гарантовано дійдуть до фронту, дадуть 1000-2000 - декілька потєряєца (якщо не половина).
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29.11.2022 11:37 Відповісти
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На час віини -- політичні чвари зарити .
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29.11.2022 10:13 Відповісти
Да всем всьо пофиг, пока на голову не капает. Лично мне было бы не пофиг только на страны будущего Балто-Черноморского Союза. Ну а бритты и американцы в состоянии сами о себе позаботиться
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29.11.2022 10:23 Відповісти
а зелена влада з "яких міркувань" не готувалася?
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29.11.2022 10:52 Відповісти
деякі країни під час війни до влади клоунів обирають,бо "хуженебудет"
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29.11.2022 11:23 Відповісти
Не дадуть країні з корупцією на рівні Африки достатньо новітньої зброї. Дають 1-2 ракети - вони гарантовано дійдуть до фронту, дадуть 1000-2000 - декілька потєряєца (якщо не половина).
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29.11.2022 11:37 Відповісти
Не дадуть бо в Україні наїбільша в світі корупція !
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29.11.2022 13:49 Відповісти
А хто хоче казнокрадам допомагати.
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29.11.2022 19:59 Відповісти
Деякі країни мають свою зброю. А чому Україна не має свою зброю?!!! Га зелені, не хочете розказати?!!!
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04.01.2023 22:27 Відповісти
коли появиться можливість потягати царя бабуїнів за хвоста, тоді самі прийдуть і будуть пропонувати (ясна річ, розраховуючи на зброю НАТО )
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05.01.2023 01:35 Відповісти
 
 