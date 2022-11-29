Деякі країни мають потрібну Україні зброю, але не надають її в достатній кількості через політичні причини, - Кулеба

Деякі країни не дають Україні необхідної зброї у потрібній кількості з політичних міркувань.

Про це в інтерв'ю Politico заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні визнати один факт: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань", - сказав міністр.

"Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на те, щоб переконати їх, потрібно запустити виробництво, щоб ... ми не потрапили в залежність від капризів третіх країн, які мають запаси, але які не хочуть ними ділитися", - додав Кулеба.

Міністр сподівається, що мудрість переможе і все робитиметься вчасно.

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