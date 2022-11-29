Фінляндія та Швеція не виконали частину вимог Туреччини для вступу до НАТО, - Чавушоглу

Фінляндія та Швеція у питанні вступу до НАТО виконали лише частину взятих зобов’язань згідно з тристороннім меморандумом, однак частину - не виконали. Йдеться, зокрема, про екстрадицію та зміну правової бази.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хоча Генеральний секретар НАТО Столтенберг після нашої зустрічі в Стамбулі використав фразу "настав час" щодо членства в НАТО Швеції та Фінляндії, і було зроблено певні позитивні кроки, на останній тристоронній зустрічі було вирішено продовжити роботу. Це означає, що частину своїх зобов’язань у меморандумі вони виконали, а частину - не виконали. Отже, якихось конкретних кроків вони ще не зробили. Вони не виправдали конкретних очікувань щодо екстрадиції та правових норм", - повідомив Чавушоглу.

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За його словами, сторони перебувають в контакті, процес просувається позитивно, але ще є кроки, які потрібно зробити.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявку на вступ у НАТО, щоб посилити свою безпеку на тлі вторгнення Росії в Україну. Для вступу всі 30 членів НАТО повинні схвалити це розширення. Туреччина на зустрічі послів НАТО заблокувала процес опрацювання цих заявок, пояснивши свою позицію питаннями безпеки, зокрема, підтримкою в країнах курдських організацій, які Туреччина вважає терористичними. При цьому в Анкарі заявляють, що загалом не проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Глави держав та урядів НАТО під час Мадридського саміту 28-30 червня 2022 року погодили історичне рішення запросити до членства Фінляндію та Швецію. Обидві країни протягом тривалого часу дотримувалися нейтрального статусу, та вирішили приєднатися до Північноатлантичного Альянсу після початку брутальної та неспровокованої війни росії проти України.

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Також у Мадриді було підписано тристоронній Меморандум про співробітництво у боротьбі з тероризмом між Туреччиною, Фінляндією та Швецією, що відкрило шлях для запрошення обох північних країн до членства в НАТО.

Під час підсумкової пресконференції у Мадриді президент Туреччини Ердоган заявив, що передумовою ратифікації Туреччиною протоколу про входження Фінляндії і Швеції до НАТО буде екстрадиція осіб, що підозрюються у тероризмі.

На початку листопада на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Стамбулі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав про те, що Швеція і Фінляндія виконали вимоги, які Туреччина висунула для їхнього вступу в НАТО, і настав час вітати їх у Альянсі.