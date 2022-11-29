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Новини
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Фінляндія та Швеція не виконали частину вимог Туреччини для вступу до НАТО, - Чавушоглу

чавушоглу

Фінляндія та Швеція у питанні вступу до НАТО виконали лише частину взятих зобов’язань згідно з тристороннім меморандумом, однак частину - не виконали. Йдеться, зокрема, про екстрадицію та зміну правової бази.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хоча Генеральний секретар НАТО Столтенберг після нашої зустрічі в Стамбулі використав фразу "настав час" щодо членства в НАТО Швеції та Фінляндії, і було зроблено певні позитивні кроки, на останній тристоронній зустрічі було вирішено продовжити роботу. Це означає, що частину своїх зобов’язань у меморандумі вони виконали, а частину - не виконали. Отже, якихось конкретних кроків вони ще не зробили. Вони не виправдали конкретних очікувань щодо екстрадиції та правових норм", - повідомив Чавушоглу.

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За його словами, сторони перебувають в контакті, процес просувається позитивно, але ще є кроки, які потрібно зробити.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявку на вступ у НАТО, щоб посилити свою безпеку на тлі вторгнення Росії в Україну. Для вступу всі 30 членів НАТО повинні схвалити це розширення. Туреччина на зустрічі послів НАТО заблокувала процес опрацювання цих заявок, пояснивши свою позицію питаннями безпеки, зокрема, підтримкою в країнах курдських організацій, які Туреччина вважає терористичними. При цьому в Анкарі заявляють, що загалом не проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Глави держав та урядів НАТО під час Мадридського саміту 28-30 червня 2022 року погодили історичне рішення запросити до членства Фінляндію та Швецію. Обидві країни протягом тривалого часу дотримувалися нейтрального статусу, та вирішили приєднатися до Північноатлантичного Альянсу після початку брутальної та неспровокованої війни росії проти України.

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Також у Мадриді було підписано тристоронній Меморандум про співробітництво у боротьбі з тероризмом між Туреччиною, Фінляндією та Швецією, що відкрило шлях для запрошення обох північних країн до членства в НАТО.

Під час підсумкової пресконференції у Мадриді президент Туреччини Ердоган заявив, що передумовою ратифікації Туреччиною протоколу про входження Фінляндії і Швеції до НАТО буде екстрадиція осіб, що підозрюються у тероризмі.

На початку листопада на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Стамбулі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав про те, що Швеція і Фінляндія виконали вимоги, які Туреччина висунула для їхнього вступу в НАТО, і настав час вітати їх у Альянсі.

Автор: 

Туреччина (3636) Фінляндія (1339) Чавушоглу Мевлют (126) членство в НАТО (1757) Швеція (976)


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Топ коментарі
+13
белорусь в мусорку, народец там гнилой и мощно накачанный кацапской пропагандой. "Прибалтику" заменить на Страны Балтии.
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29.11.2022 10:40 Відповісти
+12
Які довбой@би придумали, що для вступу в подібні організації треба питати дозволу у кожного їх учасника а не вирішувати простою більшістю?
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29.11.2022 10:28 Відповісти
+10
Туреччина дограється, що самим доведеться певні вимоги виконувати
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29.11.2022 10:27 Відповісти
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Туреччина дограється, що самим доведеться певні вимоги виконувати
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29.11.2022 10:27 Відповісти
Які довбой@би придумали, що для вступу в подібні організації треба питати дозволу у кожного їх учасника а не вирішувати простою більшістю?
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29.11.2022 10:28 Відповісти
Пальцем показать чи самі здогадаєтесь?

З іншої сторони, вам не приходило в голову, що це просто "ігри" у ******* такі? Враховуючи, як "поспішає" захищати своїх членів НАТО по статті 5, і враховуючи, що скандинавські країни другі в черзі разом із Польщею на гвалтування узкім ведмедем, це запросто може бути просто тупа відмазка, аби не приймати потенційні жертви парашної ********* в НАТО. Ну, тіпа, сорян пацани, ми дуже хотіли, але клята туреччина всьо запорола! А насправді просто так хотіли.
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29.11.2022 10:35 Відповісти
Але ж НАТО створювалося не сьогодні і не вчора. І не рік тому і не два. І статут тоді ж писаний.
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29.11.2022 10:45 Відповісти
Ne kadar aptalca bir savaş olduğunu gördün. Umarım masum insanların öldüğünü bilmiyorsundur. Bu terör örgütü PKK yüzünden Türkiye'de 12 bin kişi ve çocuk öldü.
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30.11.2022 10:26 Відповісти
По турецьких мірках вони ніколи и не виконають .
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29.11.2022 10:32 Відповісти
Да вообще-то все прописано ясно. И протокол подписан. Тут вопрос юриспруденции решить выполнены обязательства или нет.
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29.11.2022 12:00 Відповісти
Можна і треба свій НАТО створити.Україна,Польща,Прибалтика.Фінляндія,Швеція.Можливо,Білорусь після зміни влади.
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29.11.2022 10:34 Відповісти
белорусь в мусорку, народец там гнилой и мощно накачанный кацапской пропагандой. "Прибалтику" заменить на Страны Балтии.
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29.11.2022 10:40 Відповісти
Річ іде про вступ в військовий оборонний союз, а ці хитрожопі турки все намагаються гешефт знайти.
Думаю, що після нашої перемоги у світі почнуться великі зміни. Врешті туркам дадуть зрозуміти їх помилку. Думаю, що депортація зараз отуречених німців-шведів та фінів дозволила б возз'єднатися їм зі своїм ердоганом
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29.11.2022 10:59 Відповісти
Виганяйте цих дволиких підерасів з НАТО
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29.11.2022 11:02 Відповісти
Интересно , о чём они ***** , думали , когда брали Турцию в нато
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29.11.2022 11:06 Відповісти
Те, кто её брали умели хорошо думать и оказывать влияние на Турцию. Беда в том, что нынешняя западная элита разучилась это делать
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29.11.2022 11:11 Відповісти
Ну так вони ж не підпадають ні під які критеріі .
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29.11.2022 11:14 Відповісти
Вторая в НАТО и положение выгодное

Но придирки к Финнам и Шведам надуманные точно

Х@йло попросил наверное попридержать вступление любым способом
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29.11.2022 11:14 Відповісти
О Босфоре и Дарданеллах. Чтобы эти проливы были в руках НАТО, а не кого попало. Тем более что рашка на тих уже давно облизывается.
По тем же причинам турков из НАТО (никогда) не отчислят.
Стратегия!
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29.11.2022 11:36 Відповісти
Туреччина хоче екстрадицію тих, кого переслідує за політичні погляди? Красота!
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29.11.2022 11:09 Відповісти
якби в якомусь страшному сні українці об'єднались з рашистами, то ******* Європу підкорили б таки за пару місяців...
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29.11.2022 11:30 Відповісти
наскільки я зрозумів, окрім видачі, турки наполягають на законодавчих змінах в цих країнах? А хуху не хохо?
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29.11.2022 12:42 Відповісти
У-у-у...
Сельджуки - хлопці строгі!
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29.11.2022 13:05 Відповісти
зажраний турок ще більший турок та всеодно настає час за все розраховуватись.
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29.11.2022 13:19 Відповісти
Читаючи польських і мадярських "патріотів", я з жахом уявляю, що ці країни висунуть нам для вступу у НАТО. Поляки 100% захочуть аби Бандеру і УПА викинули із іконостасу українських Героїв.
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29.11.2022 13:20 Відповісти
 
 