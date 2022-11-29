Майже пів сотні кримінальних справ за схвалення агресії РФ проти України відкрито в Чехії

Чеська поліція займається майже трьома сотнями справ, пов’язаних з Україною або українськими біженцями.

Про це повідомляє iROZHLAS.cz, передає Цензор.НЕТ.

За словами речника поліції Ондржея Моравчика, близько третини з них - це так звані справи про схвалення та підтримку російського вторгнення в Україну.

"86 випадків стосуються схвалення агресії та інших подібних способів підтримки вбивств українських цивільних осіб", - розповів Моравчик.

За його словами, поліція вже порушила кримінальні справи у 49 випадках.

Як додав Моравчик, з початку війни загальна кількість справ, пов'язаних з Україною, перевищила тисячу.

Поліція переслідує випадки схвалення російської агресії за двома статтями, на існування яких вказав головний прокурор країни Ігор Стржіж невдовзі після початку російського вторгнення в Україну.

За його словами, прояви підтримки агресії можуть переслідуватися на підставі статей 365 і 405 - тобто схвалення злочину і заперечення, піддавання сумніву, схвалення і виправдання геноциду.

"Якщо хтось публічно - в тому числі на демонстраціях, в Інтернеті чи соціальних мережах - висловлює схвалення нападів Російської Федерації на Україну або в цьому контексті висловлює підтримку чи вихваляє провідних представників Російської Федерації, він також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за певних умов", - сказав він.

Відповідно до закону, таким особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі - у першому випадку до одного року, у другому випадку від шести місяців до трьох років позбавлення волі.

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