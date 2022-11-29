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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти за минулу добу вбили 1 цивільного, ще 2 особи зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок російської збройної агресії за минулу добу, 28 листопада, в Україні загинув 1 цивільний громадянин, 2 особи зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 28.11.2022 (станом на 09:00 28.11.2022):

Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений
Харківська область - 1 поранений (на міні)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби російські окупанти вбили 4 цивільних, ще 11 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти за минулу добу вбили 1 цивільного, ще 2 особи зазнали поранень, - ОП 01

Автор: 

жертви (1839) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2034)


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