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Новини Війна
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Станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 30%, - "Укренерго"

електроенергія,електрика,світло,леп

Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

"Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі - це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Звертаємо увагу, що "Укренерго" доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.", - йдеться у повідомленні.

Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah.

"Нагадуємо, що ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою", - додають в "Укренерго".

Також читайте: Київ переходить на стабілізаційні відключення, - ДТЕК

Автор: 

електроенергія (6286) Укренерго (2736)


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29.11.2022 11:19 Відповісти
Вы публичной информацией о поставках в системе ENTSO-E поинтересуйтесь. Там тоже интересные факты есть.
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29.11.2022 11:27 Відповісти
Сейчас кацапам все сложнее будет

Чем когда все целое стояло

Все схемы энергетики переделаны

Они не знают что и где работает а что нет

Надеюсь что так
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29.11.2022 11:20 Відповісти
Допоки енергетикою в Україні будуть керувати ставленик ворожого агента деркача юрист галущенко і його люди, блекаутів від 5 - 10 попадань рашистських ракет українцям не уникнути.
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29.11.2022 11:29 Відповісти
Димка...работают спецы и ЕС...я тож так думаю...
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29.11.2022 11:24 Відповісти
Неділю назад ця інформація звучала, як маємо 70% потужностей і в чому різниця?
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29.11.2022 11:29 Відповісти
так і пишуть, дефіцит = 30%
30% дефіциту + 70% потужностей = 100%
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29.11.2022 12:32 Відповісти
 
 