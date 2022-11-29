Сьогодні у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА
У Вишгородському районі сьогодні, 29 листопада, проводяться навчання для саперів.
Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів", - йдеться в повідомленні.
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