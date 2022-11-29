Глава МЗС Канади Жолі: Удари РФ по енергоінфраструктурі лише посилили підтримку України

НАТО залишається рішуче налаштованим підтримувати Україну впродовж важкої зими на тлі обстрілів Росією української енергетичної інфраструктури.

Про це міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила в інтерв'ю газеті Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Росія взагалі не за столом переговорів. І тому наша мета зараз - просто зміцнити позиції України на місцях через військову допомогу, обмін розвідданими та фінансову підтримку", - сказала Жолі.

"Тому що, коли ми це робимо, ми фактично посилюємо їхню позицію за столом переговорів. Врешті-решт буде знайдено дипломатичне рішення. Так було в кожному конфлікті. Але ми ще не там" - додала вона.

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Незважаючи на повідомлення про те, що західні союзники стають все більш обережними щодо продовження поставок дорогого озброєння і занепокоєні швидкістю, з якою Україна використовує свої боєприпаси, Жолі сказала, що напередодні саміту НАТО спостерігається "сильна підтримка України".

Вона вказала на обіцянку Канади виділити 500 млн канадських доларів на нову військову допомогу Україні, оголошену на саміті G20 в Джакарті.

За словами Жолі, націленість Росії на цивільну інфраструктуру України, зокрема, на електростанції, лише посилила підтримку з боку союзників.

"Ми повинні переконатися, що українці зможуть пережити цю важку зиму", - сказала вона, додавши, що міністри енергетики країн НАТО шукають шляхи вирішення енергетичної кризи, що насувається.

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Зважаючи на те, що температура тримається близько нуля і, як очікується, опуститься до -11 градусів за Цельсієм трохи більше ніж за тиждень, міжнародна допомога дедалі більше зосереджується на таких предметах, як генератори і автотрансформатори, для того, щоб відключення електроенергії, які впливають на все, від кухонь до операційних, були якомога менш тривалими і обмеженими.

Протягом наступних трьох днів провідні посадовці НАТО та міністри закордонних справ зберуться в Бухаресті, де також будуть оцінюватися гуманітарні аспекти війни в Україні.