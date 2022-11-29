В Умані критична ситуація з подачею електроенергії, не діють ніякі графіки, - мер Плетньова
В Умані (Черкаська область) спостерігається критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС. В місті навіть об’єкти критичної інфраструктури заживлені частково.
Про це повідомила у Facebook мер Умані Ірина Плетньова, інформує Цензор.НЕТ.
"В нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинені два реактори, звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - розповіла вона.
За словами Плетньової, в громаді цілодобово працюють 18 "Пунктів Незламності".
Топ коментарі
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар29.11.2022 11:37 Відповісти Посилання
+8 Сергій Злопам’ятний
показати весь коментар29.11.2022 11:42 Відповісти Посилання
+7 Garry Grant
показати весь коментар29.11.2022 12:01 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар29.11.2022 11:37 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар29.11.2022 11:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Garry Grant
показати весь коментар29.11.2022 12:01 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Жорж Лебединський
показати весь коментар29.11.2022 12:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар29.11.2022 12:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алексей #528611
показати весь коментар29.11.2022 12:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій Злопам’ятний
показати весь коментар29.11.2022 11:42 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
IgorYakovlevich
показати весь коментар29.11.2022 11:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Светлана Круп
показати весь коментар29.11.2022 13:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Andrey Levenov
показати весь коментар29.11.2022 11:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Тульман Шупельпельц
показати весь коментар29.11.2022 12:03 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Andrey Levenov
показати весь коментар29.11.2022 12:53 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Fedor Fedorov #480918
показати весь коментар29.11.2022 15:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Andrey Levenov
показати весь коментар29.11.2022 20:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Светлана Круп
показати весь коментар29.11.2022 13:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Тульман Шупельпельц
показати весь коментар29.11.2022 13:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex_Dimitrov
показати весь коментар29.11.2022 12:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Віталій Глушко
показати весь коментар29.11.2022 12:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Парадокс 18
показати весь коментар29.11.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Віталій Глушко
показати весь коментар29.11.2022 12:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Andrey Levenov
показати весь коментар29.11.2022 15:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вал Кочин
показати весь коментар29.11.2022 12:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Fedor Fedorov #480918
показати весь коментар29.11.2022 15:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль