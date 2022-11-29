В Умані критична ситуація з подачею електроенергії, не діють ніякі графіки, - мер Плетньова

В Умані (Черкаська область) спостерігається критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС. В місті навіть об’єкти критичної інфраструктури заживлені частково.

Про це повідомила у Facebook мер Умані Ірина Плетньова, інформує Цензор.НЕТ.

"В нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинені два реактори, звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - розповіла вона.

За словами Плетньової, в громаді цілодобово працюють 18 "Пунктів Незламності".

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