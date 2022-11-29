Столтенберг про Україну в НАТО: Рішення в силі. Зараз фокус - на тому, щоб відбити агресію РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що рішення про те, що Україна стане членом альянсу, залишається в силі. Зараз головний фокус на тому, щоб підтримати країну в її визвольній боротьбі проти російського вторгнення.

Про це він заявив у вівторок у Бухаресті у рамках конференції напередодні засідання міністрів закордонних справ альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рішення щодо членства для України було зроблено. Водночас головний фокус зараз - на підтримці України, щоб гарантувати, що президент Путін не переможе, а переможе Україна як суверенна держава в Європі. Це головний фокус нашого альянсу й головний фокус нашого партнерства", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек особливо наголосив, що альянс проводить політику відкритих дверей не на словах, а на ділі.

"Двері НАТО відкриті. Ми це демонструємо нещодавнім прийняттям Чорногорії (2017 рік) попри протести Росії. Це демонструє, що Росія не має права вето. Стосовно членства вирішують 30 союзників і країна-аспірант, і ніхто інший", - констатував Столтенберг.

Читайте: Україна до кінця року підпише низку декларацій про підтримку вступу до НАТО, - ОП

Говорячи про відносини з Україною, він зазначив, що "це дуже близьке партнерство, де союзники по НАТО довели підтримку Україні безпрецедентним способом, якого ми не бачили для інших країн".

"Союзники по НАТО і партнери - від Австралії до Нової Зеландії - працюють разом з ЄС та іншими, надаючи Україні підтримку. Звісно, найважливіша - військова підтримка. Її координує Група у форматі Рамштайн під лідерством США. Це безпрецедентно", - зазначив генсек НАТО.

Також читайте: Україна розраховує на розгляд заявки щодо членства на наступному саміті НАТО, - Стефанішина

Відповідаючи на запитання про можливе виключення РФ з міжнародних організацій, генсек висловив переконання, що це - суверенне і незалежне рішення таких організацій, починаючи від ООН і Ради Європи. "Ці організації ухвалять свої незалежні рішення. Що я можу сказати від імені НАТО, то це те, що багато років ми шукали конструктивних відносин із Росією, конструктивного діалогу. Але Росія уникла цього діалогу. З такою поведінкою - агресивними діями проти України, як ми це бачимо зараз, - ми не можемо продовжувати осмислений діалог, який ми намагалися встановити, наприклад, у рамках Ради НАТО-Росія, в цих умовах це не працює", - констатував Столтенберг.