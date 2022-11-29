Столтенберг про Україну в НАТО: Рішення в силі. Зараз фокус - на тому, щоб відбити агресію РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що рішення про те, що Україна стане членом альянсу, залишається в силі. Зараз головний фокус на тому, щоб підтримати країну в її визвольній боротьбі проти російського вторгнення.
Про це він заявив у вівторок у Бухаресті у рамках конференції напередодні засідання міністрів закордонних справ альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рішення щодо членства для України було зроблено. Водночас головний фокус зараз - на підтримці України, щоб гарантувати, що президент Путін не переможе, а переможе Україна як суверенна держава в Європі. Це головний фокус нашого альянсу й головний фокус нашого партнерства", - сказав Столтенберг.
При цьому генсек особливо наголосив, що альянс проводить політику відкритих дверей не на словах, а на ділі.
"Двері НАТО відкриті. Ми це демонструємо нещодавнім прийняттям Чорногорії (2017 рік) попри протести Росії. Це демонструє, що Росія не має права вето. Стосовно членства вирішують 30 союзників і країна-аспірант, і ніхто інший", - констатував Столтенберг.
Говорячи про відносини з Україною, він зазначив, що "це дуже близьке партнерство, де союзники по НАТО довели підтримку Україні безпрецедентним способом, якого ми не бачили для інших країн".
"Союзники по НАТО і партнери - від Австралії до Нової Зеландії - працюють разом з ЄС та іншими, надаючи Україні підтримку. Звісно, найважливіша - військова підтримка. Її координує Група у форматі Рамштайн під лідерством США. Це безпрецедентно", - зазначив генсек НАТО.
Відповідаючи на запитання про можливе виключення РФ з міжнародних організацій, генсек висловив переконання, що це - суверенне і незалежне рішення таких організацій, починаючи від ООН і Ради Європи. "Ці організації ухвалять свої незалежні рішення. Що я можу сказати від імені НАТО, то це те, що багато років ми шукали конструктивних відносин із Росією, конструктивного діалогу. Але Росія уникла цього діалогу. З такою поведінкою - агресивними діями проти України, як ми це бачимо зараз, - ми не можемо продовжувати осмислений діалог, який ми намагалися встановити, наприклад, у рамках Ради НАТО-Росія, в цих умовах це не працює", - констатував Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому.
Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли. Збагачувались, хто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
Врешті-решт - у 2010 - овощ став Президентом (народ обрав, хоча 97 відсотків у Донецькій області за нього явно намальовані).
До цього доклали руки і Ющенко, і Тимошенко.
До речі, вся діяльніть Тимошенко направлена на маніакальному бажанні персональної політичної влади, вона не спроможна працювати в команді та бути другим номером для розбудови країни та інституцій у країні та суспільства в цілому (хоча історія давала ій таку можливість).
---
Раша тут була опосердковано.
Біда... пам'ять якась у пана... вибіркова ..
Разумные люди это уже давно поняли, ну, я на это надеюсь...
Поэтому, НАТО все время и говорит одно и то же - вы (Украина) сами по себе, пока не выиграете эту войну. Запад всегда занимает сторону победителя.