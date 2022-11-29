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Новини
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Столтенберг про Україну в НАТО: Рішення в силі. Зараз фокус - на тому, щоб відбити агресію РФ

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що рішення про те, що Україна стане членом альянсу, залишається в силі. Зараз головний фокус на тому, щоб підтримати країну в її визвольній боротьбі проти російського вторгнення.

Про це він заявив у вівторок у Бухаресті у рамках конференції напередодні засідання міністрів закордонних справ альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рішення щодо членства для України було зроблено. Водночас головний фокус зараз - на підтримці України, щоб гарантувати, що президент Путін не переможе, а переможе Україна як суверенна держава в Європі. Це головний фокус нашого альянсу й головний фокус нашого партнерства", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек особливо наголосив, що альянс проводить політику відкритих дверей не на словах, а на ділі.

"Двері НАТО відкриті. Ми це демонструємо нещодавнім прийняттям Чорногорії (2017 рік) попри протести Росії. Це демонструє, що Росія не має права вето. Стосовно членства вирішують 30 союзників і країна-аспірант, і ніхто інший", - констатував Столтенберг.

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Говорячи про відносини з Україною, він зазначив, що "це дуже близьке партнерство, де союзники по НАТО довели підтримку Україні безпрецедентним способом, якого ми не бачили для інших країн".

"Союзники по НАТО і партнери - від Австралії до Нової Зеландії - працюють разом з ЄС та іншими, надаючи Україні підтримку. Звісно, найважливіша - військова підтримка. Її координує Група у форматі Рамштайн під лідерством США. Це безпрецедентно", - зазначив генсек НАТО.

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Відповідаючи на запитання про можливе виключення РФ з міжнародних організацій, генсек висловив переконання, що це - суверенне і незалежне рішення таких організацій, починаючи від ООН і Ради Європи. "Ці організації ухвалять свої незалежні рішення. Що я можу сказати від імені НАТО, то це те, що багато років ми шукали конструктивних відносин із Росією, конструктивного діалогу. Але Росія уникла цього діалогу. З такою поведінкою - агресивними діями проти України, як ми це бачимо зараз, - ми не можемо продовжувати осмислений діалог, який ми намагалися встановити, наприклад, у рамках Ради НАТО-Росія, в цих умовах це не працює", - констатував Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6638) членство в НАТО (1757) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому.
Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
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29.11.2022 12:14 Відповісти
+4
а у НАТО і немає ніяких "своїх патронів" і окремої армії немає. все що є в НАТО, це армія і зброя кожного окремого члена, тому, так, ви праві - НАТО нічого не поставило
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29.11.2022 12:16 Відповісти
+2
Саме так. Нажаль, ніхто не думав про можливу війну з рашею.
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли. Збагачувались, хто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
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29.11.2022 12:36 Відповісти
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а у НАТО і немає ніяких "своїх патронів" і окремої армії немає. все що є в НАТО, це армія і зброя кожного окремого члена, тому, так, ви праві - НАТО нічого не поставило
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29.11.2022 12:16 Відповісти
московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому.
Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
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29.11.2022 12:14 Відповісти
Машинобудування в нас 30 р. тільки схлопувалось .
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29.11.2022 12:30 Відповісти
Саме так. Нажаль, ніхто не думав про можливу війну з рашею.
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли. Збагачувались, хто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
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29.11.2022 12:36 Відповісти
До 2014 ********* керував Україною.
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29.11.2022 12:50 Відповісти
Ні. Вже у нас був до того майдан.
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29.11.2022 12:53 Відповісти
Татишо ! А хто ж в решті решт прийшов до влади ? Хиба не Яник ?
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29.11.2022 13:00 Відповісти
Майдан був у 2004.
Врешті-решт - у 2010 - овощ став Президентом (народ обрав, хоча 97 відсотків у Донецькій області за нього явно намальовані).
До цього доклали руки і Ющенко, і Тимошенко.
До речі, вся діяльніть Тимошенко направлена на маніакальному бажанні персональної політичної влади, вона не спроможна працювати в команді та бути другим номером для розбудови країни та інституцій у країні та суспільства в цілому (хоча історія давала ій таку можливість).
---
Раша тут була опосердковано.
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29.11.2022 13:06 Відповісти
А що, Яник вже не був премьєром ? Що, у 5-му році Ющ не договоріфлся з ПР ?
Біда... пам'ять якась у пана... вибіркова ..
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29.11.2022 17:39 Відповісти
Коли кинемо звичку голосувати за гречку/гроші, то все у нас буде. Бо ж українці--народ не дурний та трудящий. От тільки у казочки вірить; це нас і губить...
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29.11.2022 18:11 Відповісти
Фокус в НАТО, щодо України, збився ще в 2008 році. А чи буде рішення, стосовно України, то велике питання пане Столтенберг.
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29.11.2022 12:20 Відповісти
Столтенберг прорашистська консерва в НАТО ,як і демократи в США,котрі в 2014 році дозволили рашисту- терористу окупувати український Крим.не взявши в 2008 році Україну в НАТО,а в 2022 році дозволяють рашисту винищувати Україну і її народ ,знову ж таки не беручи Україну в НАТО.
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29.11.2022 12:22 Відповісти
Й ти взагалі певно не розумієш що нам до НАТО як тобі до високого інтелекту. В нас корупція в країні величезна, жодних реформ котрі просить Захід в нас нема. Плюс прийняття чи не прийняття нас в НАТО залежить не тільки від США, а від всіх країн учасників. Плюс країну котра воює не можуть туди взяти. Але нащо в цьому розбиратись, краще просто говорити дурню.
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29.11.2022 12:53 Відповісти
Не обращайте внимания на то, что говорят политики - смотрите, что они делают, вот что действительно важно.
Разумные люди это уже давно поняли, ну, я на это надеюсь...
Поэтому, НАТО все время и говорит одно и то же - вы (Украина) сами по себе, пока не выиграете эту войну. Запад всегда занимает сторону победителя.
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29.11.2022 12:35 Відповісти
А тим часом https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/29/7378464/ Угорщина поновила блокаду участі України в засіданнях НАТО
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29.11.2022 14:08 Відповісти
 
 