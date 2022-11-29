СБУ повідомила про підозру ще 19 бойовикам, яких затримали під час звільнення Харківщини

Служба безпеки продовжує комплексні заходи з притягнення до відповідальності учасників окупаційних угруповань РФ, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті досудового розслідування 19 бойовикам терористичних організацій "л/днр" повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів.

"Зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони та звільнення Харківщини. Серед затриманих колишні в’язні, які свого часу відбували реальні терміни покарання за кримінальні злочини, у тому числі вбивства. Після тюремного ув’язнення вони залишились у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей. Проте за декілька днів до повномасштабного вторгнення "відгукнулися" на заклики терористів Пушиліна і Пасічника щодо проведення "всеобщей мобилизации" на території квазіреспублік. Для цього вони добровільно прийшли до місцевих "військкоматів" і "призвалися" до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу РФ", - йдеться у повідомленні.

Разом з російськими загарбниками вони воювали проти українських військ на Донецькому та Луганському напрямках.

Серед іншого - зловмисники облаштовували бойові позиції та фортифікаційні споруди агресора. Згодом їх перекинули на Харківщину, де вони мали прикривати втечу основних підрозділів рф під час контрнаступу ЗСУ.

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Наразі затриманим повідомлено про підозру за:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Триває робота для підготовки і передачі відповідних матеріалів до суду.

Розслідування проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.