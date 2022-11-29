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Новини
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До Казахстану з РФ з оголошенням мобілізації поїхали 400 тис. людей. 100 тис. із них там досі

казахстан

Понад 400 тисяч росіян в’їхали на територію Казахстану після початку мобілізації в Росії, яку було оголошено 21 вересня.

Про це повідомила міністр праці та соціального захисту населення Казахстану Тамара Дуйсенова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

"За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи більше 400 тисяч росіян приїхали, виїхали трохи більше 320 тисяч і близько 100 тисяч росіян поки що знаходяться тут", - сказала вона.

Раніше на початку листопада прем’єр-міністр Казахстану Аліхман Смаїлов заявляв, що число росіян, які в’їжджають до його країни, повернулося до норми після різкого зростання на фоні мобілізації.

Дивіться: Казахи в рекламі шоколаду тролять росіян, які тікають від мобілізації. ВIДЕО

За даними Національного банку Казахстану, у жовтні 2022 року з Росії до Казахстану за допомогою систем грошових переказів було відправлено 5,6 мільярда рублів. Це у 13 разів більше, ніж у жовтні минулого року.

Автор: 

Казахстан (877) росія (66461)


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підготовлена півмільйонна армія казахів лЬохко знесе мільйонну армію холопів-кацапів, звичайно, якщо буде діяти злагоджено... а під керівництвом українських сержантів та забезпеченням украЇнських технарів - це 99,9-100%.. (досвід совєтської армії).. а за допомоги НАТО - у обісраної мокші тупо нема шансів
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29.11.2022 12:57 Відповісти
Токаєв би зробив інтелігентно і мудро,якби дві-три тисячі етнічних руських відправив в росію з понтом "ані хатят ваєвать за рускій мір"...Найбільш агресивних,найбільш затятих москалів...А вслід за ними і кілька тисяч їх сімей,мовляв "нєльзя разлучать сємьі"Звичайно,позбавивши їх казахського громадянства.Після такої чистки Казахстан мав би спокій на пару років,а там би хтось з двох здох,або бункєрний падишах,або осляча рашка...
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29.11.2022 13:31 Відповісти
Дурість зробили ці 320 тис, що повернулись назад на рашу. після нового року їх в першу чергу чмобілізують.
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29.11.2022 14:53 Відповісти
 
 