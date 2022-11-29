До Казахстану з РФ з оголошенням мобілізації поїхали 400 тис. людей. 100 тис. із них там досі

Понад 400 тисяч росіян в’їхали на територію Казахстану після початку мобілізації в Росії, яку було оголошено 21 вересня.

Про це повідомила міністр праці та соціального захисту населення Казахстану Тамара Дуйсенова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

"За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи більше 400 тисяч росіян приїхали, виїхали трохи більше 320 тисяч і близько 100 тисяч росіян поки що знаходяться тут", - сказала вона.

Раніше на початку листопада прем’єр-міністр Казахстану Аліхман Смаїлов заявляв, що число росіян, які в’їжджають до його країни, повернулося до норми після різкого зростання на фоні мобілізації.

Дивіться: Казахи в рекламі шоколаду тролять росіян, які тікають від мобілізації. ВIДЕО

За даними Національного банку Казахстану, у жовтні 2022 року з Росії до Казахстану за допомогою систем грошових переказів було відправлено 5,6 мільярда рублів. Це у 13 разів більше, ніж у жовтні минулого року.