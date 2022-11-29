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Новини Війна
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Найімовірніше, війна закінчиться за столом переговорів, але результат залежить від ситуації на полі бою, - Столтенберг

столтенберг

Війна Росії проти України, "найімовірніше", закінчиться переговорним процесом, проте його перебіг і результат залежать лише від ситуації на полі бою.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Найімовірніше, війна закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Але результат цих переговорів повністю залежить від ситуації на полі бою", - сказав він.

А на полі бою "тільки за останній місяць ми побачили, що Путін зробив велику стратегічну помилку, недооцінивши силу українського народу, ЗСУ та політичного керівництва", додав він.

Столтенберг знову наголосив, що союзники не дозволять перемогти російському диктатору Путіну. По-перше, тому, що така перемога окупантів "стане трагедією для українського народу", по-друге, вона "покаже авторитарним лідерам у всьому світі, що вони можуть досягти своєї мети, використовуючи військову силу".

Читайте: Столтенберг про Україну в НАТО: Рішення в силі. Зараз фокус - на тому, щоб відбити агресію РФ

Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) переговори з Росією (1320)


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Топ коментарі
+9
Для капітуляції як мінімум треба взяти москву. Тому не треба цих голосних фраз і шапкозакидальницьких настроїв. Тут хоча б свої землі захистити
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29.11.2022 12:39 Відповісти
+7
Капітан очевидність
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29.11.2022 12:33 Відповісти
+7
Канєшна. Капітуляцію підписують за столом.
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29.11.2022 12:34 Відповісти
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Капітан очевидність
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29.11.2022 12:33 Відповісти
Канєшна. Капітуляцію підписують за столом.
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29.11.2022 12:34 Відповісти
Для капітуляції як мінімум треба взяти москву. Тому не треба цих голосних фраз і шапкозакидальницьких настроїв. Тут хоча б свої землі захистити
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29.11.2022 12:39 Відповісти
москва- імперія рф розпадеться, як колись розпався ссср..
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29.11.2022 12:51 Відповісти
еслть личности которые вместо реальности,живут в своем вымышленном манямирке, эти сказки что расия скоро распадется и уних все вот вот закночится это сказки от арестовича для дурачков,чтобы их заспокоить хоть немного
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29.11.2022 12:58 Відповісти
совіцька кацмкно-нацистька імперія зла і тюрма народів (срср) де капітуляцію про програну Холодну війну підписала ??? у Біловежській Пущі !!!
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29.11.2022 13:20 Відповісти
В Первой Мировой Германия капитулировала без взятия Берлина

На ее территории даже боевые действия не велись
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29.11.2022 13:02 Відповісти
Да, только за 1мв последовала 2мв. А нам это нужно?
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29.11.2022 13:05 Відповісти
Это да причем именно как продолжение Первой

Но такие масштабные действия только при помощи Запада возможны

Нормальное наступательное вооружение ракеты и многое еще
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29.11.2022 13:11 Відповісти
що б не було наступної війни кацапія ***** має бути ненацифікована, демілятаризована, денуклеризована та розпастися на 10-20 країн, а країни сусіди мають повернути свої автентичні території окуповані козломордими за останні 300-500 років !!!



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29.11.2022 13:25 Відповісти
Ты в курсе сколько оружия нужно и какого качество для того чтобы заставить капитулировать кацапов? Ты в курсе что для того чтобы заставить их капитулировать нужно по сути уничтожить их армию,всю технику,впк включая ядерное оружие? Пока у них все это есть они не успокоятся,они будут возвращатся снова и снова. Тут поможет только то что мы выбросим их со своих територий и вступим в НАТО,только это нас убережет от последующих атак,а о том чтобы заставить капитулировать расею вообще речи не идет,нужно оружие которое бьет как минимум на 500км,а такого у нас нет и никто его никогда не даст.
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29.11.2022 13:11 Відповісти
В курсе . Без западной помощи война бы давно закончилась . Но дают ровно столько , чтобы как можно более ослабить засрашкину армию , чужими руками , жизнями , за счёт разрушенной Украины . А не такое , чтобы уничтожить ракетоносители в месте их базирования , предотвратить и прекратить обстрелы .
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29.11.2022 13:49 Відповісти
До цього й треба йти, інакше всі наші жертви будуть даремними.
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29.11.2022 15:30 Відповісти
1...
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29.11.2022 14:40 Відповісти
Європа повинна розуміти, шо русня їбана не зупинеться поки не зникне, і шо то буде питання часа поки русофашня не вїбе по Європі
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29.11.2022 12:40 Відповісти
Цей чувак типовий секретут.Звільніть його, в нього нудна пика.
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29.11.2022 12:43 Відповісти
Заткніть йому вже "фонтан".
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29.11.2022 12:44 Відповісти
з терористами не домовляються.. московські терористи будуть знищені, рф - деколонізована..
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29.11.2022 12:49 Відповісти
Будь-які домовленості чи перемовини з рашистами легітимізують терористичний режим, що призведе до нової війни та агресії
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29.11.2022 13:38 Відповісти
силу українського народу недооцінили багато інших, не тільки путлєр..
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29.11.2022 12:53 Відповісти
Як ти вже заїбав балабол дирявий. Йди лісом імпотентне створіння на чолі з Натам.
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29.11.2022 12:55 Відповісти
С етими что ли Стонтелберг хочет нас посадить за стол переговоров? А нас стол окровавленную кувалду петуха Пригожина положим как символ мира?
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29.11.2022 13:28 Відповісти
Бу га га🤣🤣
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29.11.2022 13:40 Відповісти
Це Столенберг тіпа знає вову зеленського, що той дірявий і до кінця не піде на маскву.
Які перемовни, про що, про невдалу денацифікацію, чи "геть з України кацап некрасівий"(С)
(В. Сердючка)
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29.11.2022 15:02 Відповісти
 
 