Найімовірніше, війна закінчиться за столом переговорів, але результат залежить від ситуації на полі бою, - Столтенберг

Війна Росії проти України, "найімовірніше", закінчиться переговорним процесом, проте його перебіг і результат залежать лише від ситуації на полі бою.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Найімовірніше, війна закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Але результат цих переговорів повністю залежить від ситуації на полі бою", - сказав він.

А на полі бою "тільки за останній місяць ми побачили, що Путін зробив велику стратегічну помилку, недооцінивши силу українського народу, ЗСУ та політичного керівництва", додав він.

Столтенберг знову наголосив, що союзники не дозволять перемогти російському диктатору Путіну. По-перше, тому, що така перемога окупантів "стане трагедією для українського народу", по-друге, вона "покаже авторитарним лідерам у всьому світі, що вони можуть досягти своєї мети, використовуючи військову силу".

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