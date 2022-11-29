У Берліні розпочалася зустріч міністрів юстиції країн G7 щодо розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Сьогодні, 29 листопада, у Берліні відбувається зустріч міністрів юстиції країн G7 для розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні.

Про це повідомляє Мін'юст Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Глави Мін'юстів країн Великої сімки зібралися у вівторок у Берліні, щоб обговорити, як краще координувати зусилля зі збору доказів воєнних злочинів в Україні та притягнення до відповідальності передбачуваних винних.

"Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, незалежно від того, хто їх скоїв і де б вони не були скоєні", – заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман перед головуванням на зустрічі, назвавши її "складним завданням".

Він заявив про необхідність притягнення до відповідальності воєнних злочинців та наголосив, що в Україні задокументовано вже понад 45 000 випадків воєнних злочинів. Німеччина та інші держави також проводять розслідування.

"Ми хочемо це координувати. Міністри юстиції надсилають політичний сигнал", – сказав Бушманн.

Анонсуючи зустріч кілька днів тому, Бушманн наголосив, що країни G7 стоять на боці України, і це перша в історії зустріч у такому форматі.

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